પગપાળા ભારત ભ્રમણે નીકળેલો યુવક 4 વર્ષે દ્વારકા પહોંચ્યો, અત્યાર સુધી 8 જ્યોતિર્લિંગ-બે ધામના દર્શન કરી 52 હજાર KM ચાલ્યો
ગૌરવ માલવિયાએ અત્યાર સુધીમાં 13 જેટલા રાજ્યોમાં પગપાળા પ્રવાસ કર્યો. આ પ્રવાસ દરમિયાન તેણે 8 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન સાથે બે મહત્વના ધામોની મુલાકાત પૂર્ણ કરી છે.
Published : December 8, 2025 at 6:45 AM IST
દ્વારકા: ઉત્તર પ્રદેશનો 26 વર્ષીય યુવક ગૌરવ માલવિયા પોતાની વિશાળ અને અદમ્ય સાહસથી પગપાળા ભારત યાત્રા પર નીકળ્યો છે. આ દરમિયાન હાલ તે પવિત્ર યાત્રાધામ દ્વારકા પહોંચ્યો છે. ગૌરવ છેલ્લા ચાર વર્ષથી સતત પગપાળા ભારતના વિવિધ ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક સ્થાનોની મુલાકાત લઈ રહ્યો છે. તેની આ યાત્રા માત્ર પ્રવાસ નથી, પરંતુ એક આધ્યાત્મિક તપસ્યા, રાષ્ટ્ર પ્રત્યેનો આગવો સંદેશ અને પ્રકૃતિ પ્રત્યેની જવાબદારીનું પ્રતિક છે.
13 રાજ્યોમાં અત્યાર સુધી પગપાળા પ્રવાસ કર્યો
ગૌરવ માલવિયાએ અત્યાર સુધીમાં 13 જેટલા રાજ્યોમાં પગપાળા પ્રવાસ કર્યો છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન તેણે 8 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન સાથે બે મહત્વના ધામોની મુલાકાત પૂર્ણ કરી છે. તેની યાત્રા અત્યાર સુધીમાં 54 હજાર કિલોમીટરથી વધુ અંતર કવર કરી ચૂકી છે, જે કોઈ સામાન્ય યુવાન માટે અશક્ય સમાન છે. તેમ છતાં, ગૌરવની આ યાત્રા અહીં પૂરતી નથી. તેનો સંપૂર્ણ ભારત ભ્રમણનો સંકલ્પ કુલ 2 લાખ 74 હજાર કિલોમીટરનો છે, જેને તે સતત શ્રદ્ધા, ધીરજ અને દેશભક્તિના ભાવ સાથે પૂર્ણ કરવા પ્રયત્નશીલ છે.
હિન્દુ ધર્મ અને વૃક્ષારોપણ પ્રત્યે જાગૃતી લાવવાનો સંદેશ લોકોને આપ્યો
આ યુવાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ દેશભરમાં સનાતન ધર્મનો સંદેશ પ્રસરાવવાનો છે. ગૌરવનું માનવું છે કે ભારતની સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને ધાર્મિક મૂલ્યો જ દેશને એકતા અને શક્તિ આપે છે. તે ભારત હિંદુ રાષ્ટ્ર બને તેવો સંદેશ લઈને લોકો વચ્ચે જાગૃતિ ફેલાવી રહ્યો છે. સાથે સાથે તે પર્યાવરણ વિષયક સંદેશ પણ આપી રહ્યો છે—દરેક નાગરિક વધુમાં વધુ વૃક્ષારોપણ કરે જેથી ભવિષ્યની પેઢીઓ માટે હરિયાળો અને સ્વચ્છ ભારત નિર્માણ થઈ શકે. ગૌરવ માલવિયાની આ અનોખી યાત્રા, તેની તપસ્યા અને સંકલ્પ દ્વારકા પહોંચતા સ્થાનિક લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. લોકો તેને ધર્મ, દેશ અને પ્રકૃતિ માટે સમર્પિત એક પ્રેરણસ્ત્રોત તરીકે જોઈ રહ્યા છે.
'લોકોને મળીને ધર્મ પ્રત્યે પ્રેરિત કરું છું'
આ અંગે ગૌરવ માલવીયાએ જણાવ્યું કે, મેં મારી યાત્રા 13 સપ્ટેમ્બર 2021એ શરૂ કરી હતી અને મને અત્યાર સુધીમાં 4 વર્ષથી વધુ સમય થઈ ગયો છે. મેં અત્યાર સુધીમાં 13 રાજ્યોની યાત્રા કરી છે. 5 જ્યોતિર્લિંગ યાત્રામાં પૂર્ણ કર્યા છે અને બે ધામની યાત્રા કરી છે. ભારતના અન્ય ક્ષેત્રોની તિર્થયાત્રા કરી છે. આ યાત્રાનો ઉદ્દેશ્ય આપણા ભારતના જેટલા પણ મુખ્ય મંદિરો કે વિસ્તારો છે તેમની માટી એકત્રિત કરીને એક મંદિરનું નિર્માણ કરવું. સાથે જ પર્યાવરણને બચાવવા માટે 1 લાખ વૃક્ષોના વાવેતરનું પણ મારો સંકલ્પ છે અને ભારત હિંદુ રાષ્ટ્ર બને. આ યાત્રામાં હું 2 લાખ 74 હજારનું અંતર કાપીશ. જે વિશ્વની સુધી લાંબી સફર હશે અને તેને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ નોંધવામાં આવશે. અત્યારે નેશનલ રેકોર્ડ જોવામાં આવે તો ગૂગલ જણાવે છે કે ભારતમાં સૌથી લાંબી પદયાત્રા આ જ યાત્રા આવે છે. સાથે જ સનાતન ધર્મના પ્રચાર માટે હું અલગ-અલગ જગ્યાએ જઉં છું અને સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરું છું. લોકોને મળીને ધર્મ પ્રત્યે પ્રેરિત કરું છું. અત્યાર સુધીમાં મેં 54 હજાર કિલોમીટરનું અંતર કાપ્યું છે અને દ્વારકાથી હવે હું સોમનાથ જઈ રહ્યો છું.
