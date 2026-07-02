સુરતના માંગરોળમાં નવી નંખાયેલી વીજ લાઈનનો પોલ પડતા 22 વર્ષીય યુવકનું કરુણ મોત
GEBએ એક મહિના પહેલા જ નાંખેલા વીજળીનો પોલ ધરાશાઈ થતા અકસ્માત સર્જાયો
Published : July 2, 2026 at 9:34 PM IST
સુરત:જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના દિનોદ ગામે GEBની બેદરકારીને કારણે એક નિર્દોષ યુવકે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. નવી નાખવામાં આવેલી વીજ લાઈનના પોલ ધરાશાઈ થતા, તેની અડફેટે આવેલા ૨૨ વર્ષીય યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, કોસાડી ગામનો રહેવાસી સુફિયાનભાઈ મામુજી નામનો યુવક બાઈક પર પોતાના કામ અર્થે જઈ રહ્યો હતો. તે દરમિયાન દિનોદ ગામ નજીકથી પસાર થતી વખતે, રસ્તાની બાજુમાં આવેલ GEBનો વીજપોલ અચાનક ધરાશાઈ થયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં વીજપોલ સીધો યુવકના માથા પર પડતા તેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી અને ઘટનાસ્થળે જ તેનું પ્રાણપંખેરું ઉડી ગયું હતું.
સ્થાનિક આગેવાન કેતનભાઈ ભટ્ટે આ ઘટના અંગે રોષ ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, આ વીજ લાઈનનું કામ માત્ર એક મહિના અગાઉ જ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું હતું. કામગીરીમાં ભારે વેઠ ઉતારવામાં આવી હોવાથી આજે આટલો મોટો અકસ્માત સર્જાયો છે. જો કામ ગુણવત્તાયુક્ત કરવામાં આવ્યું હોત તો કદાચ આજે એક યુવાનનો જીવ બચી શક્યો હોત.
આ ગંભીર બેદરકારી બદલ જવાબદાર કોન્ટ્રાક્ટર અને કામમાં બેદરકારી દાખવનાર સંબંધિત GEB અધિકારીઓ સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી છે. પરિવાર પર અચાનક આવેલી આ આફતને લઈને ગ્રામજનોમાં ભારે શોક અને રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
માંગરોળ તાલુકા GEB અધિકારી એ જણાવ્યું હતું કે ઘટના ને પગલે અમારી ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગઈ હતી. ધરાશાઈ થયેલ વીજપોલ ઊભા કરવાની કામગીરી હાથ ધરી છે.
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