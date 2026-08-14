અમદાવાદના સોલા સ્થિત ઉમિયા કેમ્પસ હોસ્ટેલમાં 16 વર્ષીય વિદ્યાર્થીએ જીવન ટૂંકાવ્યું, ઘરેથી આવ્યાને બીજા જ દિવસે ભર્યુ અંતિમ પગલું
મૃતક વિદ્યાર્થી તુષાર દોલતભાઈ પટેલ દેત્રોજનો રહેવાશી હતો અને અમદાવાદની આર.સી. ટેક્નિકલ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતો હતો.
Published : August 14, 2026 at 1:09 PM IST
અમદાવાદ: સોલા વિસ્તારમાં આવેલા ઉમિયા કેમ્પસની હોસ્ટેલમાં એક અત્યંત દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. હોસ્ટેલમાં રહેતા 16 વર્ષીય વિદ્યાર્થીએ જીવન ટૂંકાવી લેતા સમગ્ર કેમ્પસ અને પરિવારજનોમાં ભારે ચકચાર સાથે શોક પ્રસરી ગયો છે.
વતનથી આવ્યાના બીજા જ દિવસે ભર્યું અંતિમ પગલું
મળતી વિગતો અનુસાર, મૃતક વિદ્યાર્થીની ઓળખ દેત્રોજના વતની 16 વર્ષીય તુષાર દોલતભાઈ પટેલ તરીકે થઈ છે. તુષાર અમદાવાદની આર.સી. ટેક્નિકલ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતો હતો અને છેલ્લા એક મહિનાથી સોલા સ્થિત ઉમિયા કેમ્પસની હોસ્ટેલમાં રહેતો હતો. તે ગઈકાલે જ પોતાના ઘરેથી હોસ્ટેલ પરત આવ્યો હતો. જોકે, હોસ્ટેલ આવ્યા બાદ અચાનક તેણે આવું પગલું કેમ ભર્યું, તે અંગેનું ચોક્કસ કારણ હાલ અકબંધ છે.
પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી
ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો અને પંચનામા સહિતની કાનૂની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડ્યો હતો અને ત્યારબાદ પરિવારજનોને સોંપ્યો હતો. અચાનક બનેલી આ ઘટનાથી પરિવારજનોમાં ભારે આક્રંદ અને શોકનો માહોલ છવાયો છે.
પોલીસ અધિકારીએ કે.એન.ભુકણે જણાવ્યું હતું કે, "સોલા વિસ્તારમાં આવેલા ઉમિયા કેમ્પસની હોસ્ટેલમાં 16 વર્ષીય વિદ્યાર્થીના આપઘાતના મામલે પોલીસે મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવી પરિવારજનોને સોંપી દીધો છે. બનાવને પગલે પરિવાર આઘાતમાં અને રો-કકળ કરતો હોવાથી તેમની પાસેથી કોઈ વિસ્તૃત કે પ્રાથમિક પૂછપરછ થઈ શકી નથી, જેથી આપઘાતનું સાચું કારણ પરિવારજનોના નિવેદન બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. કેમ્પસ તથા હોસ્ટેલમાં કરાયેલી પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન વિદ્યાર્થીનો કોઈ સાથે અણબનાવ કે વિવાદ થયો હોય તેવું પણ સામે આવ્યું નથી અને સ્થળ પરથી કોઈ સ્યૂસાઈડ નોટ પણ મળી નથી. વિદ્યાર્થી છેલ્લા એક મહિનાથી જ અહીં રહેતો હતો અને ગઈકાલે જ પોતાના ઘરેથી હોસ્ટેલ પરત આવ્યો.
આપઘાત એ કોઈ ઉકેલ નથી
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