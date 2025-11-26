ETV Bharat / state

ફૂટબોલ રમતા-રમતા 13 વર્ષના વિદ્યાર્થીનું મોત, મહેસાણાની તપોવન સ્કૂલની ઘટના

મહેસાણા સ્થિત એક ખાનગી શાળાના ગ્રાઉન્ડમાં ફૂટબોલ રમી રહેલા વાંકાનેરના 13 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનું અચાનક મોત નીપજતા ચકચાર મચી ગઈ છે.

શાળામાં 13 વર્ષના વિદ્યાર્થીનું મોત
શાળામાં 13 વર્ષના વિદ્યાર્થીનું મોત (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 26, 2025 at 1:31 PM IST

Updated : November 26, 2025 at 5:39 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા-અમદાવાદ હાઇવે પર આવેલી પ્રતિષ્ઠિત તપોવન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં ગત 24 નવેમ્બર, 2025ના રોજ સાંજે એક અત્યંત કરુણ અને ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. શાળાના ગ્રાઉન્ડમાં ફૂટબોલ રમી રહેલા વાંકાનેરના 13 વર્ષીય વિદ્યાર્થી જેમીલ ગૌતમભાઈ કણસાગરાનું અચાનક મોત નીપજતા ચકચાર મચી ગઈ છે. આ ઘટનાથી શાળા પરિવાર સહિત વાંકાનેરમાં રહેતા જેમીલના પરિવારમાં ઊંડો શોક છવાઈ ગયો છે.

રમતા-રમતા અચાનક ઢળી પડ્યો બાળક

વાંકાનેરની ધર્મ નગર સોસાયટીમાં રહેતો જેમીલ ગૌતમભાઈ કણસાગરા નામનો બાળક છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી તપોવન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતો હતો. ગત 24 નવેમ્બર, 2025ના રોજ સાંજે તે અન્ય બાળકો સાથે ગ્રાઉન્ડમાં ફૂટબોલ રમી રહ્યો હતો. ફૂટબોલ રમતી વખતે અચાનક તે પડી ગયો અને બેભાન થઈ ગયો. ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્કૂલના આચાર્ય સહિતના સ્ટાફ દ્વારા તાત્કાલિક જેમીલને શંકુસ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જોકે, ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે તેનું હૃદય બંધ પડી ગયું છે.

વિદ્યાર્થીના કરુણ મોતની જાણ થતાં લાંઘણજ પોલીસ મથકના ASI કિરીટ ચૌધરી સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ (PM) માટે મહેસાણા સિવિલ હોસ્પિટલમાં પેનલ સમક્ષ મોકલ્યો હતો. મૃતક વિદ્યાર્થીના પિતાની અરજીના આધારે પોલીસે આ મામલે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

દશરથભાઈ પટેલ, ટ્રસ્ટી, તપોવન સ્કૂલ (Etv Bharat Gujarat)

મોતનું કારણ હજુ અસ્પષ્ટ: વિશેરા FSLમાં મોકલાયા

વિદ્યાર્થી જેમીલના મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. મહેસાણા સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબ એન.જે. પરીખે જણાવ્યું હતું કે, મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ વિશેરા (Viscera)ના રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ જાણી શકાશે. જોકે, તબીબે એક મહત્ત્વની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. ડૉ. પરીખના મતે, "વધુ પડતું દોડવાથી હૃદય પર લોડ પડ્યો હોય, તો હૃદયમાં લોહીના ગઠ્ઠા જામી જાય અને તેનાથી હૃદય બંધ થઈ ગયું હોવાની શક્યતાઓ રહેલી છે".પોસ્ટમોર્ટમ બાદ વિશેરા (આંતરિક અંગોના નમૂના) લઈ FSL (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી)માં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. આ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ મૃત્યુનું ચોક્કસ અને અંતિમ કારણ જાહેર થશે.

માતા-પિતાએ કોઈ શંકા દર્શાવી નથી

આ કરુણ ઘટનામાં સૌથી આઘાતજનક વાત એ છે કે, દીકરાના અણધાર્યા મોત મામલે તેના માતા-પિતાએ કોઈ પણ પ્રકારની શંકા કે વહેમ દર્શાવ્યો નથી. તેમણે પોલીસને જણાવ્યું હતું કે જેમીલને અગાઉ પણ આંચકી (ચક્કર) આવ્યા હોવાનું બન્યું હતું.

એક વર્ષ અગાઉ પણ જેમિલ ને ચક્કર આવતા બેભાન થયો હતો

શાળાના ટ્રસ્ટી દશરથભાઈના જણાવ્યા મુજબ જેમિલ એક વર્ષ અગાઉ પણ ચક્કર આવતા બેભાન થઈ ગયો હતો. જોકે તેને પાણી છાંટતા ભાનમાં આવી ગયો હતો અને સ્થિતિ સામાન્ય થઈ ગઈ હતીં. હવે એક વર્ષ બાદ આવી ઘટના બની અને તે ઢળી પડ્યોને અચાનક મોત થતાં સૌને આઘાત લાગ્યો છે .

યુવાઓમાં કાર્ડિયાક અરેસ્ટની વધતી ઘટનાઓ

તાજેતરના વર્ષોમાં, ખાસ કરીને યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓમાં, રમતગમત દરમિયાન કે સામાન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં હૃદય બંધ થવાની (કાર્ડિયાક અરેસ્ટ) ઘટનાઓ ચિંતાનો વિષય બની છે. તબીબી નિષ્ણાતોના મતે, કેટલીકવાર વ્યાયામ કે વધુ શ્રમ કરવાથી હૃદય પર અચાનક ભાર વધે છે, જે પૂર્વ-અસ્તિત્વમાં રહેલી પરંતુ અજાણ હોય તેવી હૃદયની સ્થિતિ ધરાવતા લોકો માટે જીવલેણ બની શકે છે.

મહેસાણાની આ ઘટનાએ ફરી એકવાર યુવાનોમાં નિયમિત મેડિકલ ચેકઅપ અને શારીરિક શ્રમની મર્યાદાઓ અંગે જાગૃતિ લાવવાની જરૂરિયાત ઊભી કરી છે. લાંઘણજ પોલીસ દ્વારા આ મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી અને તપાસ ચાલુ છે.

