જૂનાગઢ જિલ્લામાં SIRની 99.91% કામગીરી પૂર્ણ: 69,664 લોકોનું સ્થળાંતર, 52 હજારથી વધુ મતદારો મૃત

જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવતી કેશોદ, માંગરોળ અને વિસાવદર વિધાનસભામાં SIRની 100% કામગીરી પૂર્ણ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 9, 2025 at 10:15 AM IST

2 Min Read
જૂનાગઢ: ગુજરાતમાં મતદાર યાદી સુધારણા (SIR)ની ડિજિટલાઇઝેશનની કામગીરી ચાલી રહી છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં 9 ડિસેમ્બર સુધી 99.91% પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. કેશોદ, માંગરોળ અને વિસાવદર વિધાનસભામાં SIRની કામગીરી 100 ટકા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. કુલ 1,51,895 જેટલા મતદારો અનકલેક્ટેબલ યાદી નીચે રાખવામાં આવ્યા છે. હજુ પણ 1022 જેટલા મતદારોએ તેમનું ફોર્મ ભરીને BLOને પરત કર્યું નથી. આવા મતદારોને તરત પોતાનું ફોર્મ BLOને પરત કરવા જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીએ વિનંતી કરી છે.

જિલ્લામાં SIR કામગીરી 99.91% પૂર્ણ

ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા ગુજરાત સહિત 12 રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં SIRની બીજા તબક્કાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કોઇ પણ મતનો અધિકાર ધરાવતો સાચો મતદાર મતદાર યાદીમાંથી દૂર ના થાય અને ખોટી રીતે મતદાર યાદીમાં સામેલ થયેલા ખોટા મતદારો મતદાર યાદીમાં ન રહે તે માટે સંશોધિત કાર્યક્રમ જાહેર કરાયો હતો. ચોથી નવેમ્બરથી 11 ડિસેમ્બર સુધી યોજાનારા SIR કાર્યક્રમ અંતર્ગત જૂનાગઢ જિલ્લામાં ડિજિટલાઇઝેશનની કામગીરી 99.91% પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.

1000 કરતા વધુ મતદારોએ ફોર્મ પરત નથી કર્યું

જૂનાગઢ જિલ્લામાં હજુ પણ 1022 મતદારોએ ફોર્મ BLOને પરત કર્યું નથી. SIRનું ફોર્મ ભરવા માટે અંતિમ બે દિવસ બાકી છે ત્યારે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીએ જે લોકોનું ફોર્મ બાકી છે તે તરત જ BLOને જમા કરાવવાની વિનંતી કરી છે. જૂનાગઢ જિલ્લાના કૂલ 13 લાખ 344 જેટલા મતદારો પૈકી 11,51,895 જેટલા મતદારોનો ડેટા ડિજિટલ કરી દેવામાં આવ્યો છે જેમાં જૂનાગઢ વિધાનસભામાં 99.02%, માણાવદર વિધાનસભામાં 98.75% મતદારોનો ડેટા ડિજિટલ થઇ ચુક્યો છે.

1.51 લાખ કરતા વધુ મતદારો અનકલેક્ટેબલ

જૂનાગઢ જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં 1,51,895 જેટલા મતદારો અનકલેક્ટેબલ સ્થિતિમાં જોવા મળ્યા છે જેમાં 52,747 જેટલા મતદારો મૃત્યુ પામ્યા છે. મતદાર યાદીમાં નોંધવામાં આવેલા સરનામા પર 22710 જેટલા મતદારો ગેર હાજર જોવા મળ્યા હતા તો જૂનાગઢ જિલ્લામાંથી અન્ય જિલ્લામાં કાયમી ધોરણે સ્થળાંતર થયેલા મતદારોની સંખ્યા 69,664 જેટલી જોવા મળી છે. એક કરતાં વધારે જગ્યા પર નામ ધરાવતા 6264 જેટલા મતદારો પણ સામે આવ્યા છે. અન્ય કારણોસર મતદાર યાદીમાંથી 528 જેટલા મતદારોના નામ કમી થઇ શકે છે. આ સિવાય 1022 જેટલા મતદારોએ તેમના ફોર્મ ભરીને પરત BLOને આપ્યા નથી. 11 ડિસેમ્બર સુધી SIRની કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવી છે.

12થી 15 ડિસેમ્બર: કંટ્રોલ ટેબલ અપડેટ કરવા અને ડ્રાફ્ટ રોલ તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે.

16 ડિસેમ્બર: ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર કરાશે

15 જાન્યુઆરી: મતદારો આ તારીખ સુધી ડ્રાફ્ટ યાદી પર પોતાના દાવા કે વાંધા રજૂ કરી શકશે.

12 ફેબ્રુઆરી: ચૂંટણી પંચ દ્વારા 12 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ સંબંધિત રાજ્યોમાં આખરી મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવશે.

સંપાદકની પસંદ

