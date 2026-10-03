ગુજરાતના 93 ખેડૂતોને ‘બેસ્ટ આત્મા ફાર્મર્સ એવોર્ડ’, 100 પ્રાકૃતિક કૃષિ વેચાણ કેન્દ્રોનું કરાયું લોકાર્પણ
સમારોહ દરમિયાન રાજ્યમાં આશરે 100 નવા પ્રાકૃતિક કૃષિ પેદાશોના વેચાણ કેન્દ્રોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : October 3, 2026 at 10:19 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતની અધ્યક્ષતા અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર ખાતે ‘શ્રેષ્ઠ આત્મા ફાર્મર્સ એવોર્ડ’ વિતરણ સમારોહ યોજાયો હતો. કાર્યક્રમમાં રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાના કુલ 93 પ્રગતિશીલ ખેડૂતોને એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી પણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
પ્રાકૃતિક ખેતીનો વ્યાપ વધારવા ‘એક ખેડૂત, એક નવો ખેડૂત’
રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે જણાવ્યું હતું કે, ‘પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા’ મુજબ માનવ સ્વાસ્થ્ય સૌથી મોટું ધન છે. રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશકોના અતિરેકથી જમીન, પાણી અને પર્યાવરણને થતા નુકસાનને અટકાવવા પ્રાકૃતિક ખેતીનો વ્યાપ વધારવો સમયની માંગ છે. તેમણે પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા દરેક ખેડૂતને ઓછામાં ઓછા એક નવા ખેડૂતને આ અભિયાન સાથે જોડવા અપીલ કરી હતી. પ્રાકૃતિક કૃષિ પેદાશોના વેચાણ કેન્દ્રો માત્ર વેચાણ સ્થળ નહીં, પરંતુ ગ્રાહકોના વિશ્વાસનાં કેન્દ્રો બનવા જોઈએ તેમ પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.
સમારોહ દરમિયાન રાજ્યમાં આશરે 100 નવા પ્રાકૃતિક કૃષિ પેદાશોના વેચાણ કેન્દ્રોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે રાજ્યમાં આવા વેચાણ કેન્દ્રોની કુલ સંખ્યા વધીને 1200 થઈ છે. કેન્દ્રો પર શુદ્ધ અને ગુણવત્તાયુક્ત પ્રાકૃતિક ઉત્પાદનો ઉપલબ્ધ રહે તેની જવાબદારી ખેડૂતો અને સંચાલકોની હોવાનું રાજ્યપાલે જણાવ્યું હતું.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વિકાસનો અર્થ માત્ર માળખાકીય સુવિધાઓ ઊભી કરવો નહીં, પરંતુ સામાન્ય નાગરિકના જીવનમાં ગુણાત્મક પરિવર્તન લાવવાનો છે. પ્રાકૃતિક ખેતી, ટેકનોલોજી અને પર્યાવરણ સંરક્ષણના સમન્વયથી ગુજરાત અન્નદાતાના સશક્તિકરણ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જમીનનું સ્વાસ્થ્ય અને માનવ સ્વાસ્થ્ય એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોવાથી પ્રાકૃતિક ખેતીને વધુ વ્યાપક બનાવવાની જરૂરિયાત તેમણે વ્યક્ત કરી હતી.
તેમણે ખેતીમાં સેટેલાઇટ અને જિયો-સ્પેશિયલ ટેકનોલોજીના ઉપયોગને મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યો હતો. ખેતી નિયામકની કચેરી અને SAC-ISRO વચ્ચે આધુનિક ટેકનોલોજીના ઉપયોગ માટે MoU કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત મદદનીશ ખેતી નિયામક વર્ગ-૨ તરીકે પસંદ થયેલા ૧૪ નવનિયુક્ત અધિકારીઓને નિમણૂક પત્રો એનાયત કરાયા હતા.
ખેડૂતોને ‘બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર’ બનવા હાકલ
કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂતોને સરકારના ‘બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર’ ગણાવી અન્ય પાંચ ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી સાથે જોડવાનો સંકલ્પ લેવા હાકલ કરી હતી. ખેડૂતોને યોગ્ય માર્કેટિંગ અને સર્ટિફિકેશન મળી રહે તે માટે સરકાર પ્રયત્નશીલ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
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