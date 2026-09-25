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PM મોદીને મળવા 90 વર્ષીય હીરાબા નીકળ્યા દિલ્હી, ભૂલથી પહોંચી ગયા ગુડગાંવ

મુસાફરી દરમિયાન મૂંઝવણને કારણે હીરાબા દિલ્હીના બદલે હરિયાણાના ગુડગાંવ રેલવે સ્ટેશને ઉતરી ગયા હતા અને અજાણ્યા શહેરમાં એકલા પડી ગયા હતા.

:મોદીને મળવાની ઈચ્છા, દિલ્હી પહોંચતા પહેલાં ગુડગાંવમાં અટવાયા હીરાબા
:મોદીને મળવાની ઈચ્છા, દિલ્હી પહોંચતા પહેલાં ગુડગાંવમાં અટવાયા હીરાબા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 1:40 PM IST

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નવસારી: નવસારીથી દિલ્હી સુધી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળવાની 90 વર્ષીય હીરાબાની ઈચ્છા તેમને લઈને નીકળી, પરંતુ મંઝિલ સુધી પહોંચતા પહેલા જ તેમની યાત્રા અટકી ગઈ. નવસારીના વિજલપોરમાં એકલા રહેતા હીરાબા દિલ્હી જવા નીકળ્યા હતા, પરંતુ ભૂલથી હરિયાણાના ગુડગાંવ રેલવે સ્ટેશને ઉતરી ગયા હતા. અજાણ્યા શહેરમાં એકલા પડી ગેલા હીરાબા માટે સ્થિતિ ચિંતાજનક બની હતી. જોકે, સદનસીબે તેમની પાસે નવસારી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીના પીએનો સંપર્ક નંબર હતો.

વિજલપોરના સંભાજીનગર વિસ્તારમાં રહેતા આશરે 90 વર્ષીય હીરાબા પરિવાર વિના એકલવાયું જીવન જીવે છે. તેમ છતાં દેશ અને રાજ્યના નેતાઓ પ્રત્યેનો તેમનો આત્મીય ભાવ અચરજ પમાડે તેવો છે. થોડા દિવસો અગાઉ નવસારી ટાઉન હોલ ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને મળ્યા ત્યારે પણ તેમણે લાગણીસભર શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, "આ મંત્રી તો મારા દીકરા જેવા છે."

:મોદીને મળવાની ઈચ્છા, દિલ્હી પહોંચતા પહેલાં ગુડગાંવમાં અટવાયા હીરાબા (Etv Bharat Gujarat)

નેતાઓ પ્રત્યેનો આ જ સ્નેહ હીરાબાને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળવાની ઈચ્છા સાથે દિલ્હી લઈ નીકળ્યો. તેઓ નવસારીથી ટ્રેનમાં દિલ્હી જવા રવાના થયા હતા. જોકે, મુસાફરી દરમિયાન મૂંઝવણને કારણે દિલ્હી પહોંચવાના બદલે તેઓ ગુડગાંવ રેલવે સ્ટેશને ઉતરી ગયા.

અજાણ્યા શહેરમાં એકલા પડ્યા બાદ હીરાબાએ તરત જ નવસારી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીના પીએનો સંપર્ક કર્યો. માહિતી મળતાં જ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર હરકતમાં આવ્યું. નવસારી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ભૂરાલાલ શાહના સંકલનથી હીરાબાને ગુડગાંવથી ટ્રેન મારફતે અમદાવાદ લાવવામાં આવ્યા અને ત્યાંથી ગુજરાત ક્વીન દ્વારા મોડી રાત્રે નવસારી પરત લાવવામાં આવ્યા.

હીરાબા
હીરાબા (Etv Bharat Gujarat)

આમ, વડાપ્રધાનને મળવાની ઈચ્છા સાથે શરૂ થયેલી હીરાબાની સફર ભલે દિલ્હીમાં પૂરી ન થઈ હોય, પરંતુ તંત્રની સમયસૂચકતાથી તેઓ સુરક્ષિત રીતે પોતાના વતન પરત ફર્યા.

હીરાબા
હીરાબા (Etv Bharat Gujarat)

વૃદ્ધ હીરાબાએ જણાવ્યું કે, કેટલા સમયથી મને દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને મળવાની ઈચ્છા ઘણા વર્ષોથી છે, જેના માટે હું ઘણા સમયથી પ્રયાસ કરતી હતી. નવસારી આવ્યા હતા ત્યારે પણ મેં પીએમને મળવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, પરંતુ મને મળવા દેવામાં આવ્યા ન હતા, જેથી હું તેમને મળવા માટે દિલ્હી ટ્રેનમાં બેસીને રવાના થઈ હતી, જ્યાં હું તેમના કાર્યાલય પર પહોંચી હતી, પરંતુ તેમને મળાયું ન હતું.

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