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નવસારી: અધવચ્ચે દરિયામાં ફસાયા 9 માછીમારો, કોસ્ટગાર્ડે હેલિકોપ્ટરથી કર્યું રેસ્કયુ

ધોળાઈથી અઢી નોટિકલ માઈલ દૂર દરિયામાં માછીમારી કરવા ગયેલી બોટનું અચાનક એન્જિન બંધ પડી ગયું હતું.

દરિયામાં ફસાયેલા માછીમારોનું રેસ્કયુ
દરિયામાં ફસાયેલા માછીમારોનું રેસ્કયુ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 6:42 PM IST

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નવસારી: નવસારીના ધોળાઈ દરિયામાં મોટી દુર્ઘટના સર્જાતા ટળી ગઈ હતી. ધોળાઈથી અઢી નોટિકલ માઈલ દૂર દરિયામાં માછીમારી કરવા ગયેલી બોટનું અચાનક એન્જિન બંધ પડી જતાં અને બોટમાં પાણી ભરાવા લાગતાં 9 માછીમારોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા. જોકે, કોસ્ટગાર્ડે હેલિકોપ્ટર દ્વારા બોટમાં ફસાયેલા 9 માછીમારોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા.

કોસ્ટગાર્ડે હેલિકોપ્ટર દ્વારા માછીમારોનું કર્યું રેસ્કયુ

મળતી માહિતી મુજબ, કૃષ્ણપુર ગામની જયમાલા બોટ મહારાષ્ટ્ર પાસિંગની હતી. આ બોટને ગુજરાતના દરિયામાં માછીમારી કરવાની મંજૂરી ન હોવા છતાં તે સવારે દરિયામાં પહોંચી હતી. કૃષ્ણપુર, ઓંજલ માછીવાડ અને ધોલાઈ બંદરથી આશરે અઢી નોટિકલ માઈલ દૂર પહોંચ્યા બાદ બોટનું એન્જિન અચાનક ઠપ્પ થઈ ગયું હતું. એન્જિન બંધ પડતાં બોટમાં પાણી ભરાવા લાગ્યું હતું અને બોટ દરિયામાં ફસાઈ ગઈ હતી.

દરિયામાં ફસાયેલા માછીમારોનું રેસ્કયુ (ETV Bharat Gujarat)

પરિસ્થિતિ ગંભીર બનતાં બોટના ટંડેલ દીપક ટંડેલે જલાલપોર મામલતદાર મૃણાલદાન ઇસરાણીને ફોન કરીને રેસ્ક્યુ માટે મદદ માગી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ મામલતદાર કચેરી સહિત સમગ્ર તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું. નવસારી જિલ્લા કલેક્ટર મનીષ ગુરવાણીએ પણ સમગ્ર રેસ્ક્યુ ઓપરેશનનું મોનીટરીંગ કર્યું હતું અને કોસ્ટ ગાર્ડના DIG સાથે વાતચીત કરી તાત્કાલિક હેલિકોપ્ટર ઉપલબ્ધ કરાવવાની વ્યવસ્થા કરી હતી.

રેસ્ક્યુ દરમિયાન એક મુશ્કેલી પણ સામે આવી હતી. લાખો રૂપિયાની બોટ ડૂબી જવાના ભયને કારણે માછીમારો બોટ છોડીને બહાર આવવા તૈયાર નહોતા. જોકે, જલાલપોર મામલતદાર મૃણાલદાન ઇસરાણી અને અન્ય અધિકારીઓની સમજાવટ બાદ માછીમારો બોટ છોડવા તૈયાર થયા હતા.

માછીમારોની બોટ દરિયામાં ફસાઇ ગઇ હતી
માછીમારોની બોટ દરિયામાં ફસાઇ ગઇ હતી (ETV Bharat Gujarat)

ત્યારબાદ ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડના હેલિકોપ્ટર દ્વારા બે તબક્કામાં તમામ 9 માછીમારોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. પ્રથમ તબક્કામાં 3 માછીમારોને વલસાડના દાંડી કિનારે ઉતારવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે બીજા તબક્કામાં અન્ય 6 માછીમારોને ભાગડ ગામે સલામત રીતે પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.

આ રીતે તંત્રની સમયસૂચકતા અને કોસ્ટ ગાર્ડના ઝડપી રેસ્ક્યુ ઓપરેશનને કારણે અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલી મોટી દુર્ઘટના ટળી છે.

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