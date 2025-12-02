જુનાગઢ જિલ્લામાં SIR નું 87 ટકા કામ થયું પૂર્ણ, 1 લાખ કરતા વધારે મતદારોના નામ કમી થાય તેવી સંભાવના
13,00,344 માંથી આજના દિવસ સુધી કુલ 1,36,885 મતદારોના નામ જુનાગઢ જિલ્લાની મતદાર યાદીમાંથી દૂર થાય તેવી શક્યતા છે.
Published : December 2, 2025 at 9:41 PM IST
જુનાગઢ: સંશોધિત મતદાર યાદીને લઈને જૂનાગઢ જિલ્લામાં અત્યાર સુધી 87.07 ટકા મતદારોના ડેટા ડિજિટલ કરવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 13,00,344 મતદારમાંથી 1,36,885 જેટલા મતદારોને અન-કલેક્ટેબલ કેટેગરીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે, જેથી 13,00,344 માંથી આજના દિવસ સુધી કુલ 1,36,885 મતદારોના નામ જુનાગઢ જિલ્લાની મતદાર યાદીમાંથી દૂર થાય તેવી શક્યતા છે. આગામી 11 મી ડિસેમ્બર સુધી બાકી રહેતા મતદારોને તેમના ફોર્મ બી.એલ.ઓ ને આપીને જૂનાગઢ જિલ્લાની કામગીરી 100 ટકા સુધી પહોંચે તેવી વિનંતી જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે.
જુનાગઢ જિલ્લાના 87.07 ટકા મતદારોનો ડેટા ડિજિટલ
4થી ડિસેમ્બરથી જુનાગઢ જિલ્લાની સાથે સમગ્ર રાજયમાં શરૂ થયેલી મતદાર યાદી સંશોધનનું કાર્ય આજે 02 ડિસેમ્બર 2025ના દિવસે કુલ 87.07 ટકા મતદારોના ડેટા ડિજિટલ થવા સુધી પૂર્ણ થયું છે. જુનાગઢ જિલ્લામાં નોંધાયેલા કુલ 13,00,344 મતદારો માંથી 11,32,259 જેટલા મતદારોનો ડેટા આજના દિવસ સુધી ડિજિટલ કરવામાં આવ્યો છે. 02 ડિસેમ્બર સુધી જુનાગઢ જિલ્લામાંથી કુલ 1,36,885 જેટલા મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાંથી અન-કલેક્ટટેબલ કેટેગરીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે, જેથી આવા મતદારોના નામ સંશોધિત અને નવી મતદાર યાદીમાંથી દૂર થવાની પૂરી શક્યતાઓ છે. જે પૈકી મૃત્યુ પામેલા 50,785 જે તે સ્થળ પર હાજર નહીં રહેલાં 16058 જિલ્લામાંથી અન્ય જિલ્લામાં કાયમી ધોરણે સ્થળાંતરિત થયેલા 64099 અને પહેલેથી જ નોંધાયેલા 5583ની સાથે અન્ય કારણોસર બહાર રહેતા 360 જેટલા મતદારોના નામ આજની તારીખે મતદાર યાદીમાંથી દૂર થાય તેવી શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે.
હજુ પણ 31હજાર જેટલા ફોર્મ પરત આવવાના બાકી
જુનાગઢ જિલ્લાના કુલ 13,00344 હજાર મતદારોમાંથી હજુ પણ 31,038 જેટલા ફોર્મ ભરાઈને જે તે વિસ્તારના સંબંધિત બી.એલ.ઓ ને પરત મળ્યા નથી, જેથી જુનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અનિલકુમાર રાણાવસિયાએ બાકી રહેતા મતદારોને આગામી 11 મી ડિસેમ્બર સુધીમાં તમામ ફોર્મ પૂરતી વિગતો ભરીને પરત બી.એલ.ઓ ને આપવાની વિનંતી કરી છે. 11 મી ડિસેમ્બર બાદ 12 થી 15 ડિસેમ્બર દરમિયાન ડ્રાફ્ટ રોલ મતદાર યાદીનો તૈયાર કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ 16 મી ડિસેમ્બરના દિવસે પ્રથમ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.
16 મી ડિસેમ્બર બાદ દાવા અને વાંધા અરજી
15 મી ડિસેમ્બરના દિવસે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ થયા બાદ જો કોઈ પણ મતદારને મતદાર યાદી સામે કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો અથવા તો અપીલ કરવી હોય આવા તમામ મતદારોને 16મી ડિસેમ્બરથી લઈને 15મી જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન અરજી કરવાની રહેશે. વધુમાં નોટિસ અને હિયરિંગ વેરીફિકેશન માટે પણ 16 મી ડિસેમ્બરથી લઈને 07મી ફેબ્રુઆરી સુધીનો સમયગાળો નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યો છે. આ તમામ કાયદાકીય અને વહીવટી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ 14 મી ફેબ્રુઆરીના દિવસે અંતિમ અને સંશોધિત મતદાર યાદી જાહેર થવાની શક્યતાઓ છે.
