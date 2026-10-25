ગીર સોમનાથઃ ઉનાના ભીંગરણ ગામે ધોળા દિવસે 85 વર્ષીય વૃદ્ધાની હત્યા, સોનાના દાગીનાની લૂંટથી ચકચાર
લૂંટારૂઓએ કાન કાપી અને ઘરેણાની લૂંટ ચલાવીને વૃદ્ધાની હત્યા કરી દેતા પોલીસ ટીમે શરૂ કર્યો તપાસનો ધમધમાટ
Published : October 25, 2026 at 9:55 PM IST
ગીર સોમનાથઃ ઉના તાલુકાના ભીંગરણ ગામે ધોળા દિવસે 85 વર્ષીય વૃદ્ધ મહિલાની હત્યા કરી લૂંટ ચલાવવાની ચકચારી ઘટના સામે આવતાં સમગ્ર પંથકમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આંગણવાડી કેન્દ્ર નંબર-1 નજીક રહેતાં રખમાઈબેન બાંભણિયાની તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હત્યા કરવામાં આવી હોવાની પ્રાથમિક વિગતો સામે આવી છે. હત્યા બાદ વૃદ્ધાના બંને કાન કાપીને સોનાનાં બે બૂટિયા અને સોનાની ત્રણ કડી લૂંટી લેવામાં આવી છે. દિવસના સમયે બનેલી આ ઘટનાએ ગ્રામજનોમાં ભય અને આક્રોશ ફેલાવ્યો છે.
રખમાઈબેન પોતાના મકાનમાં એકલાં રહેતાં હતાં, જ્યારે તેમનો પરિવાર ગામમાં આવેલ વાડી ખાતે આવેલા મકાનમાં રહેતો હતો. રવિવારે બપોરે આશરે 2થી 3:30 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન વૃદ્ધા ઘરે એકલાં હોવાનો લાભ લઈને અજાણ્યા શખસોએ હત્યાને અંજામ આપ્યો હોવાની આશંકા છે.
લોહીથી લથપથ હાલતમાં મળ્યો વૃદ્ધાનો મૃતદેહ
રખમાઈબેનના ઘરે સંબંધીઓ મળવા માટે પહોંચ્યા, ત્યારે ઘરની અંદર તેમનો મૃતદેહ લોહીથી લથપથ હાલતમાં જમીન પર પડેલો જોવા મળ્યો હતો. આ દૃશ્ય જોઈને સંબંધીઓ ચોંકી ઊઠ્યા હતા. ઘટનાની જાણ પરિવારજનો અને પોલીસને કરવામાં આવતાં પોલીસ કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો.
પરિવારજનોના જણાવ્યા અનુસાર, વૃદ્ધાના ગળા પર તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેમના બંને કાન કાપીને સોનાનાં બે બૂટિયા અને સોનાની ત્રણ કડી લૂંટી લેવામાં આવ્યા હતા.
ભીંગરણ ગામના સરપંચ જયેશ સોલંકીના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને સાંજે 4:04 વાગ્યે ઘટનાની જાણ કરતો ફોન આવ્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને નવાબંદર મરીન પોલીસ સહિતનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો અને તપાસની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
CCTV અને હ્યુમન સોર્સના આધારે તપાસ
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને નવાબંદર મરીન પોલીસ, જિલ્લા પોલીસ અને ઉના વિભાગના Dy.SP મહાદેવ ચૌધરી સહિતના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. પોલીસે આસપાસના વિસ્તારોમાં લાગેલા CCTV કેમેરાનાં ફૂટેજ તપાસવાની સાથે હ્યુમન સોર્સના આધારે પણ તપાસ શરૂ કરી છે.
ઘટનાના સમયે ગામમાં કોઈ શંકાસ્પદ વ્યક્તિની અવર જવર થઈ હતી કે કેમ? હત્યામાં એકથી વધુ શખસો સંડોવાયેલા છે કે કેમ? અને લૂંટાયેલાં ઘરેણાં ક્યાં છે તે સહિતના મુદ્દાઓ પર પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. હત્યારાઓ સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ દ્વારા વિવિધ દિશામાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.જે. પરમારના જણાવ્યા અનુસાર, ભીંગરણ ગામે હત્યાની ઘટનાની જાણ સાડા ચાર વાગ્યાના અરસામાં થતાં નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટાફ, જિલ્લા પોલીસ અને ઉના વિભાગના DYSP મહાદેવ ચૌધરી સહિતના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. હ્યુમન સોર્સિસ અને CCTV ફૂટેજના આધારે હત્યારાઓને ઝડપી પાડવા માટે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ઉના તાલુકામાં ધોળા દિવસે એકલાં રહેતાં 85 વર્ષીય વૃદ્ધાની હત્યા અને ઘરેણાંની લૂંટની ઘટનાએ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સુરક્ષાને લઈને ગંભીર ચિંતા ઊભી કરી છે. હાલમાં પોલીસ તપાસ ચાલુ છે અને હત્યારાઓની ઓળખ કે ધરપકડ અંગે સત્તાવાર વિગતો સામે આવી નથી. CCTV ફૂટેજ અને હ્યુમન સોર્સિસની તપાસમાં શું બહાર આવે છે તથા હત્યારાઓ ક્યારે ઝડપાય છે તેના પર સમગ્ર પંથકની નજર છે.
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