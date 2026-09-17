સુરતમાં વૃદ્ધાની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો, મકાન જોવા આવેલી મહિલાએ જ હત્યા કર્યાનો ખુલાસો
સુરતના નાનપુરા વિસ્તારમાં વૃદ્ધ મહિલાની હત્યાનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી કાઢ્યો છે.
Published : September 17, 2026 at 2:34 PM IST
સુરત: સુરતના નાનપુરા વિસ્તારમાં વૃદ્ધ મહિલાની હત્યાનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી કાઢ્યો છે. ચોરીના ઇરાદે વૃદ્ધના ફ્લેટમાં ઘુસેલી મહિલાએ વિરોધ કરતા વૃદ્ધાને માથામાં ઇસ્ત્રીનો ઘા મારી ત્યારબાદ કેબલથી બાંધી હત્યા કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ ઘટનામાં પોલીસે 35 વષીય છાયા શાહની ધરપકડ કરી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
સુરતના નાનપુરા વિસ્તારમાં 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ T&TV હાઈસ્કૂલ પાસે આવેલા મોનાલિસા એપાર્ટમેન્ટના છઠ્ઠા માળે ફ્લેટ નંબર 16માં એમીબેન ઉર્ફે અમીનાબેન મોતીવાલા એકલા રહેતા હતા. એ દિવસે તેમનો ફોન રિસીવ ન થતાં નજીકમાં રહેતા તેમના બહેન ફ્લેટ પર પહોંચ્યા હતા. દરવાજો ખોલીને તપાસ કરતા એમીબેન લોહીલુહાણ હાલતમાં મૃત મળી આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અઠવાલાઇન્સ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.
બે દિવસ પહેલાં જ થઈ હતી છાયા સાથે મુલાકાત
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, 11 સપ્ટેમ્બરે છાયા શાહ મોનાલિસા એપાર્ટમેન્ટમાં ભાડાનું મકાન જોવા માટે આવી હતી ત્યારે તેની મુલાકાત એમીબેન સાથે થઈ હતી. એમીબેને છાયાને પોતે એકલા રહેતા હોવાનું જણાવ્યું હતું અને પાડોશમાં રહેવા આવી જશો તો એકલતા દૂર થશે તેમ કહ્યું હતું. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, એમીબેન એકલા રહેતા હોવાની જાણ થતાં છાયાએ ચોરીનો પ્લાન બનાવ્યો હતો.
પુત્ર સાથે ફ્લેટમાં પહોંચી, ચોરીનો પ્રયાસ
13 સપ્ટેમ્બરે છાયા પોતાના 15 વર્ષીય પુત્ર સાથે એમીબેનના ફ્લેટમાં પહોંચી હતી. બે દિવસ પહેલાં મકાન જોવા આવ્યા હોવાની ઓળખાણ આપી બંનેએ ઘરમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો. થોડા સમય બાદ છાયાએ તિજોરી ખોલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એમીબેને તેનો વિરોધ કરતાં છાયાએ ઘરમાં પડેલી ઈસ્ત્રી વડે તેમના માથામાં હુમલો કર્યો હતો ત્યારબાદ કેબલથી ગળેટૂંપો આપી એમીબેનની હત્યા કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
પુત્રે માતાને રોકવા બૂમો પાડી
આ સમગ્ર ઘટનાથી છાયાનો 15 વર્ષીય પુત્ર ગભરાઈ ગયો હતો. તેણે માતાને રોકવા માટે બૂમો પાડતાં છાયા ગભરાઈ ગઈ હતી. વૃદ્ધાના શરીર પર આશરે 7 તોલા સોનાના દાગીના હોવા છતાં તે દાગીના લઈ શકી નહોતી. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, છાયા માત્ર મોબાઈલ ફોન અને થોડી રોકડ રકમ લઈને પુત્ર સાથે ત્યાંથી નીકળી ગઈ હતી.
300થી વધુ CCTV ફૂટેજ તપાસ્યા
હત્યાનો ભેદ ઉકેલવો પોલીસ માટે પડકારરૂપ હતો, કારણ કે એપાર્ટમેન્ટમાં કોઈપણ ફ્લોર પર CCTV કેમેરા નહોતા. બીજી તરફ, મૃતકના શરીર પર સોનાના દાગીના અકબંધ હોવાથી શરૂઆતમાં હત્યાનો ચોક્કસ હેતુ પણ સ્પષ્ટ નહોતો. અઠવાલાઇન્સ પોલીસની ટીમે આસપાસના વિસ્તારોના 300થી વધુ CCTV ફૂટેજ તપાસ્યા હતા. તેમાં એક શંકાસ્પદ મહિલાની હિલચાલ સામે આવતા પોલીસે તેને રિક્ષા સુધી ટ્રેક કરી હતી. CCTV અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે તપાસ આગળ ધપાવી નાનપુરા ખારવાવાડ ખાતે ઇન્દ્રનીલ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતી છાયા શાહ સુધી પોલીસ પહોંચી હતી.
મોબાઈલ લોકેશન અને પૂછપરછમાં ભેદ ખુલ્યો
પોલીસે છાયાની અટકાયત કરી પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. મોબાઈલ લોકેશન સહિતના પુરાવાઓના આધારે પૂછપરછ કરતાં છાયા ભાંગી પડી હતી અને સમગ્ર ઘટનાની કબૂલાત કરી હોવાનું પોલીસનું કહેવું છે. પોલીસે કેસમાં આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
કેરટેકર તરીકે કામ કરતી હતી છાયા
ACP વિજય મલ્હોત્રાએ આપેલી માહિતી મુજબ, 35 વર્ષીય છાયા શાહ મૂળ રાજકોટની વતની છે. તેના પતિ વર્ષો પહેલાં તેને છોડીને જતા રહ્યા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે. હાલ છાયા સુરતમાં કેરટેકર તરીકે કામ કરીને ગુજરાન ચલાવતી હતી.
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