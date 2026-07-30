ઓનલાઈન વેઈટ લોસની દવા પાછળ 84 લાખનો ચૂનો: રાજકોટ સાયબર ક્રાઈમે દિલ્હીથી આરોપી ઝડપાયો
વજન ઘટાડવાની ઓનલાઈન દવા શોધી રહેલા 62 વર્ષના વૃદ્ધને સાયબર ગઠિયાઓએ જાળમાં ફસાવીને 84 લાખ પડાવી લીધા.
Published : July 30, 2026 at 12:29 PM IST
રાજકોટ: ઓનલાઈન છેતરપિંડીના કેસમાં રાજકોટ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. ઓનલાઈન વેઈટ લોસની દવા મંગાવનાર 62 વર્ષના એક વૃદ્ધને સાયબર ગઠિયાઓએ જાળમાં ફસાવીને 84 લાખથી વધુની રકમ પડાવી લીધી હતી. ફરિયાદ બાદ પોલીસે દિલ્હીથી મુખ્ય આરોપીને દબોચ્યો છે અને 26 લાખની રકમ પણ રિકવર કરી છે.
ભેજાબાજોએ કેવી રીતે વૃદ્ધ પાસેથી પૈસા પડાવ્યા?
આ સનસનાટીભરી ઘટનાની વિગત એવી છે કે, રાજકોટના 62 વર્ષીય વૃદ્ધે વજન ઘટાડવા માટે ઓનલાઈન દવાની શોધ કરી હતી. ત્યારબાદ તેમને એક વેબસાઈટ અને વોટ્સએપ નંબર પરથી "ફ્રી ટ્રાયલ" અને "100% ગેરંટી"વાળી વેઈટ લોસની દવાનો મેસેજ મળ્યો. શરૂઆતમાં ઓછી રકમ ભરાવીને ગઠિયાઓએ તેમનો વિશ્વાસ જીત્યો. ત્યારબાદ "કસ્ટમ ડ્યુટી", "GST", "રિફંડ સિક્યોરિટી" અને "લોન પ્રોસેસિંગ"ના નામે વૃદ્ધ પાસેથી અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓમાં નાણા જમા કરાવડાવ્યા.
આ રીતે થોડા દિવસમાં જ સાયબર ગઠિયાઓએ વૃદ્ધ પાસેથી કુલ 84.38 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા. જ્યારે વધુ પૈસાની માંગણી થઈ ત્યારે વૃદ્ધને છેતરપિંડીનો અહેસાસ થયો અને તેમણે સાયબર ક્રાઈમ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો. સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે ફરિયાદ નોંધાતાની સાથે જ બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનના આધારે પોલીસ દિલ્હી પહોંચી અને આ રેકેટના મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે, આ ગેંગ દેશભરમાં આ જ રીતે વેઈટ લોસ, શેર માર્કેટ અને લોટરીના નામે લોકોને ટાર્ગેટ કરે છે.
આરોપીના 5 દિવસના રિમાન્ડ મેળવાયા
પોલીસે આરોપી પાસેથી મોબાઈલ, સિમકાર્ડ અને અન્ય દસ્તાવેજો પણ કબજે કર્યા છે. હાલ આરોપીના 5 દિવસના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે.રિમાન્ડ દરમિયાન પોલીસ એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે આ ગેંગમાં અન્ય કોણ-કોણ સામેલ છે અને બાકીની રકમ ક્યાં ગઈ છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આ ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડી ખૂબ જ ચાલાકી ભરી હતી. સૌથી પહેલા તેઓ ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર વેઈટ લોસની જાહેરાત આપે છે. ત્યારબાદ વોટ્સએપ પર "ડોક્ટર" બનીને વાત કરે છે. પ્રથમ નાની રકમ લઈને વિશ્વાસ કેળવે છે અને પછી "પાર્સલ કસ્ટમમાં અટક્યું છે", "વધુ દવા મોકલવી પડશે" જેવા બહાના કરીને મોટી રકમની માંગણી કરે છે. વૃદ્ધો અને મહિલાઓને આવા કેસમાં વધુ ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે કારણ કે તેઓ ઝડપથી વિશ્વાસ કરી લે છે.
DCP ક્રાઈમ, રાજકોટ જગદીશ બાંગરવાએ જણાવ્યું કે, આ કેસમાં ફરિયાદ મળતા જ અમે તાત્કાલિક ટેકનિકલ એનાલિસિસ શરૂ કરી હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું કે આખી ગેંગ દિલ્હીથી ઓપરેટ થતી હતી. અમે મુખ્ય આરોપીની દિલ્હીથી ધરપકડ કરી છે. ફ્રોડમાં ગયેલી રકમમાંથી અત્યાર સુધીમાં 26 લાખ રૂપિયા રિકવર કરવામાં આવ્યા છે. હાલ આરોપીના રિમાન્ડ મેળવીને વધુ તપાસ અને અન્ય ખાતાઓ વિશે માહિતી મેળવી રહ્યા છીએ.
DCP જગદીશ બાંગરવાએ નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે, ઓનલાઈન કોઈપણ દવા, રોકાણ કે લોન માટે અજાણ્યા નંબર પર વિશ્વાસ ન કરવો. કોઈપણ ઓફર ખૂબ સારી લાગે તો તરત જ પોલીસ અથવા 1930 હેલ્પલાઈન પર સંપર્ક કરવો. બેંકની વિગત, OTP અને પાન કાર્ડની માહિતી ક્યારેય શેર ન કરવી. જો છેતરપિંડી થાય તો તાત્કાલિક સાયબર ક્રાઈમ પોર્ટલ પર ફરિયાદ નોંધાવવી જેથી રકમ ફ્રીઝ થઈ શકે.
ફરિયાદી વૃદ્ધના પરિવારે પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહી અને 26 લાખની રિકવરી બદલ આભાર માન્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, પૈસા પાછા મળવાની આશા નહોતી, પરંતુ પોલીસના પ્રયાસથી મોટી રાહત મળી છે.
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