દમણમાં ભેળસેળયુક્ત ઘી સામે તંત્રની મોટી કાર્યવાહી, ‘સુકુન’ બ્રાન્ડના ઘીમાં વનસ્પતિ ચરબી મળી આવતાં 8,224 કિલો જથ્થો જપ્ત
દમણના કચીગામ સ્થિત રીંગણવાડામાં આવેલી સવટ્ટા ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ નામની ડેરી પ્રોસેસિંગ કંપની સામે વિભાગે નિયમનકારી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે
Published : October 25, 2026 at 1:23 PM IST
દમણ: દમણમાં ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ સામે યુટી પ્રશાસન અને ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. દાદરા નગર હવેલી અને દમણ-દીવના પ્રશાસક પ્રફુલ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ ખાદ્ય સુરક્ષાને લઈને તપાસ અને દરોડાની કાર્યવાહી વધુ તેજ બનાવવામાં આવી છે.દમણ રીંગણવાડા વિસ્તારમાં આવેલી સાવત્તા ફૂડ પ્રોડક્ટમાંથી 8224 કિલો ઘીનો જથ્થો જપ્ત કરાયો લેબમાં તપાસમાં સેમ્પલ ફેઈલ થતા કાર્યવાહી કરાઈ
સુકુન ઘી’ બનાવતી કંપની સામે કાર્યવાહી
દમણના કચીગામ સ્થિત રીંગણવાડામાં આવેલી સવટ્ટા ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ નામની ડેરી પ્રોસેસિંગ કંપની સામે વિભાગે નિયમનકારી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. કંપની દ્વારા ‘સુકુન ઘી’ બ્રાન્ડ હેઠળ વેચવામાં આવતા ઘીના વેચાણ અને સપ્લાય પર સંપૂર્ણ રોક લગાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
લેબોરેટરી તપાસમાં ઘીમાં ભેળસેળનો ખુલાસો
કંપનીના ઉત્પાદન એકમમાંથી લેવામાં આવેલા ગાયના ઘીના સરકારી નમૂનાની NABL માન્યતા પ્રાપ્ત લેબોરેટરીમાં તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં ઘીમાં બાહ્ય વનસ્પતિ ચરબીની ભેળસેળ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. શુદ્ધ દૂધની ચરબીમાં ન હોવું જોઈએ તેવા બીટા-સિટોસ્ટેરોલની હાજરી, 24ની સામે માત્ર 1.32નું રાઇખર્ટ મીસલ (RM) મૂલ્ય અને પોઝિટિવ બોડોઇન ટેસ્ટ નોંધાયો હતો.
8,224.37 કિલો ઘીનો જથ્થો જપ્ત
ફૂડ સેફ્ટી વિભાગના અધિકારીઓએ કાર્યવાહી દરમિયાન કંપનીના ઉત્પાદન એકમમાંથી કુલ 8,224.37 કિલોગ્રામ ઘીનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે. જપ્ત કરાયેલા જથ્થામાં અલગ-અલગ બેચનું ઘી તેમજ લેબલ વગરનો જથ્થો પણ સામેલ હોવાનું જણાવાયું છે.
કંપનીમાં સ્વચ્છતા સહિતની અનેક ખામીઓ મળી
વિભાગની અગાઉની તપાસ દરમિયાન કંપનીમાં અસ્વચ્છ પરિસ્થિતિ અને કાચા માલના સુરક્ષિત સંગ્રહ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થાનો અભાવ જોવા મળ્યો હતો. આ ઉપરાંત કાચા માલની ખરીદીના બિલો, ખાદ્ય પદાર્થો બનાવતા કર્મચારીઓના ફરજિયાત મેડિકલ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ તથા તૈયાર ઉત્પાદનોના નિયમિત પરીક્ષણ માટેની યોગ્ય લેબોરેટરી વ્યવસ્થાનો પણ અભાવ હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
FSSAI લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કરવાની કાર્યવાહી શરૂ
ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે કંપનીને ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ નોટિસ અને લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કરવા અંગે કારણદર્શક નોટિસ ફટકારી છે. નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં સંતોષકારક જવાબ નહીં આપવામાં આવે તો ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ, 2006 હેઠળ લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ અથવા રદ કરવા સહિતની વધુ કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
ગ્રાહકોના આરોગ્યની સુરક્ષા માટે તંત્રની કડક નજર
દમણના આરોગ્ય વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે લોકોને સુરક્ષિત અને ગુણવત્તાયુક્ત ખાદ્ય પદાર્થો મળી રહે તે માટે તપાસ, નિરીક્ષણ અને કાયદાકીય કાર્યવાહી સતત ચાલુ રહેશે. ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ કરનાર એકમો સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે.
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