સુરત: સલાબતપુરામાં 82 વર્ષના વૃદ્ધે 6 વર્ષની બાળકીને બનાવી હવસનો શિકાર, POCSO હેઠળ ધરપકડ
સુરતના સલાબતપુરા વિસ્તારમાં માનવતાને શર્મસાર કરતી અને કાળજું કંપાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે.
Published : July 12, 2026 at 12:50 PM IST
સુરત: સુરતના સલાબતપુરા વિસ્તારમાં માનવતાને શર્મસાર કરતી અને કાળજું કંપાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. 82 વર્ષના નરાધમ વૃદ્ધે પાડોશમાં રહેતી માત્ર 6 વર્ષની માસૂમ બાળકીને પોતીની હવસનો શિકાર બનાવી હતી. બાળકી ઘર બહાર રમતી હતી ત્યારે તેને લાલચ આપી પોતાના ઘરે બોલાવી વૃદ્ધે આ કૃત્ય આચર્યું હતું. આ ઘટનામાં સલાપતપુરા પોલીસે POCSO એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
POCSO હેઠળ આરોપીની ધરપકડ
સુરતના સલાબતપુરા વિસ્તારમાં 6 વર્ષની બાળકી પોતાના ઘરની બહાર રમતી હતી. આ દરમિયાન પાડોશમાં રહેતા 82 વર્ષીય મુસા મોહમ્મદ મનસુરી નામના વૃદ્ધે બાળકીને લાલચ આપીને પોતાના ઘરે બોલાવી હતી. બાળકીને ઘરમાં લઇ ગયા બાદ વૃદ્ધે દરવાજો બંધ કરી દીધો હતો અને તેની સાથે શારીરિક અડપલા કરી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ હેવાનિયત બાદ માસૂમ બાળકી ગભરાયેલી હાલતમાં ઘરે પહોંચી હતી અને પોતાની માતાને આપવીતી જણાવી હતી.
બાળકીની વાત સાંભળી માતાના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. તપાસ કરતા બાળકીના પ્રાઇવેટ પાર્ટ પર ઇજાના નિશાન જોવા મળ્યા હતા અને તેને ગંભીર હાલતમાં લોહી નીકળી રહ્યું હતું. પરિવારજનો તાત્કાલિક બાળકીને લઈને સલાબતપુરા પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા.
માતાની ફરિયાદના આધારે સલાબતપુરા પોલીસે તાત્કાલિક એક્શન લીધું હતું. પોલીસે પોક્સો એક્ટ (POCSO Act) 2012ની કલમ-5(એમ) અને 6 હેઠળ ગુનો નોંધીને ગણતરીના કલાકોમાં જ ઉમરવાડા સ્થિત બેઠી કોલોનીમાંથી આરોપી મુસા મનસુરીની ધરપકડ કરી લીધી છે.
સુરત ASP ચિરાગ વડોદરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપી મૂળ ભરૂચના સંખવાડ ગામનો વતની છે અને હાલ સુરતમાં નિવૃત્ત જીવન જીવી રહ્યો હતો. તેના સંતાનો પણ તેનાથી અલગ રહે છે. હાલ પોલીસ દ્વારા આરોપીની કાયદેસરની તબીબી તપાસ કરાવીને તેને જેલ હવાલે કરવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.
હાલ સમગ્ર વિસ્તારમાં આરોપી વિરુદ્ધ ફિટકારની લાગણી છે અને લોકો કડકમાં કડક સજાની માંગ કરી રહ્યા છે.
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