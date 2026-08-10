સુરેન્દ્રનગરના ધ્રાંગધામાં દૂષિત પાણી પીવાથી 81 લોકોને ઝાડા-ઉલટી, પાણીના 3 નમૂના ટેસ્ટિંગ માટે મોકલાયા
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા એક મહિનામાં ડેન્ગ્યુનો એક, મેલેરિયાના પાંચ અને ઝાડા-ઉલટીના 573 જેટલા કેસો દાખલ થયા હોવાનું આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવી રહ્યું છે.
Published : August 10, 2026 at 6:44 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં રોગચાળો સતત વકરી રહ્યો છે. જિલ્લાના ધાંગધ્રામાં ઝાડા-ઉલટીના એક સાથે 81 જેટલા કેસો દાખલ થયા છે. ધાંગધ્રાના આંબેડકર નગર વિસ્તાર, દેવીપુજક વાસ અને કોળી વાસ વિસ્તારના કુલ 81 જેટલા લોકોને ઝાડા-ઉલટી અચાનક થઈ ગયા છે અને તેમને ધાંગધ્રા સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. દૂષિત પાણી વિતરણ કરવામાં આવતું હોય અને ત્યારબાદ આ દૂષિત પાણીનું સેવન કરવામાં આવ્યા બાદ તમામની તબિયત લથડી હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે આ અંગે આરોગ્ય વિભાગની ટીમો દ્વારા પણ તાત્કાલિક પાસે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને ધાંગધ્રામાં વિતરણ કરવામાં આવતા પાણીના નમુના લઇ અને લેબોરેટરી ટેસ્ટ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.
આ અંગે સુરેન્દ્રનગર આરોગ્ય વિભાગની ટીમો કાર્યરત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત એક સાથે 81 જેટલા ઝાડા-ઉલટીના કેસો દાખલ થયા હોય અને ધીમે ધીમે આ કેસોની સંખ્યામાં ધાંગધ્રામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ 10 જેટલી ટીમો તાત્કાલિક ધોરણે મોકલવામાં આવી છે અને રોગચાળો અટકે તે માટેના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા એક મહિનામાં ડેન્ગ્યુનો એક કેસ દાખલ થયો છે. ત્યારે બીજી તરફ મેલેરિયાના પાંચ કેસો દાખલ થયા છે, અને ઝાડા-ઉલટીના 573 જેટલા કેસો દાખલ થયા હોવાનું સુરેન્દ્રનગર આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવી રહ્યું છે.
રોગચાળો અટકાવવા માટેના પૂરતા પ્રયત્નો માટે હાલના તબક્કામાં 422 જેટલી ટીમોને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કામે લગાવવામાં આવી છે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આપવામાં આવતા પીવા લાયક પાણીના નમુના લેવામાં આવી રહ્યા છે. તેના ટેસ્ટિંગ કરાવવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમાં ક્લોરીન સહિતની વસ્તુનો ઉમેરોને ત્યારબાદ જ પીવાનું પાણી વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત જ્યાં પણ વરસાદી પાણી ભરાયેલા છે તેના નિકાલ માટેની વ્યવસ્થા અને મચ્છરના ઉપદ્રવ ઘટાડવા માટેના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગચાળો અટકે તે માટે ફોગિંગ અને દવા છટકાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તેના માટે 422 જેટલી ટીમોને હાલ કામે લગાવવામાં આવી છે.
રોગચાળાને ધ્યાને લઇ અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા
સુરેન્દ્રનગર મેડિકલ અધિકારી ડૉક્ટર જયેશ રાઠોડ સાથે આ બાબતે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ધાંગધ્રામાં 5 ઓગસ્ટથી લઇને 09 ઓગસ્ટ સુધીમાં 81 જેટલા ઝાડા-ઉલટીના કેસો નોંધાયા છે. આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ મેલેરીયા, શરદી, ઉધરસ, તાવના કેસો વધી રહ્યા છે. આ સમગ્ર બાબતે વરસાદી પાણીનો નિકાલ અને દવા છટકાવ કામગીરી માટે અને મચ્છરનો ઉપદ્રવ ઘટાડવા માટે 422 જેટલી આરોગ્ય વિભાગની ટીમો ઉપલબ્ધ છે આ ઉપરાંત 10 જેટલી રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ હાલ ટીમોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે અને તેમના દ્વારા પણ ક્લોરીનેશન અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં દવા અને ફોગીગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે ત્યારે જિલ્લામાં રોગચાળો પ્રસરતો અટકે તે માટેના પૂરતા પ્રયત્ન છે.
ધાંગધ્રામાં નોંધાયેલા 81 જેટલા કેસોના દર્દીઓના સારવાર માટેની પૂર્તિ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. ત્રણ જેટલા નમુના લઇ લેબોરેટરી ટેસ્ટ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે અને પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ગંદુ પાણી અને દૂષિત પાણી પીવાના કારણે આ પ્રકારની સમસ્યા થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે જોકે આરોગ્ય વિભાગના લેબોરેટરી ટેસ્ટિંગ બાદ સમગ્ર બાબત સામે આવશે.
ધાંગધ્રા વોર્ડ નંબર-5 આંબેડકર નગર વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા મનીષાબેન મકવાણા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ધાંગધ્રામાં જે કેમિકલ કંપની આવેલી છે તેમના દ્વારા દૂષિત પાણી નદી અને ડેમોમાં નાખવામાં આવ્યું. જેને લઇને પાણી મિશ્ર થઈ ગયું અને તંત્ર દ્વારા આ પાણી પીવા માટે આપવામાં આવ્યું. જેને લઇને ગામમાં ઝાડા-ઉલટીના કેસો અચાનક વધ્યા. અત્યારે 81 જેટલા લોકોની તબિયત ખરાબ છે. જોકે તમામને ધાંગધ્રા સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે રાખવામાં આવ્યા છે અને તંત્રની ટીમો ખડે પગે તેના છે. પરંતુ આ કેમિકલ ફેકનાર કંપની સામે પણ કાર્યવાહીની માંગ રોગચાળાનો ભોગ બનેલા લોકોએ કરી છે.
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