સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં 15 દિવસમાં ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવના 81 કેસ, તહેવારોની ઉજવણીમાં નશાખોર વાહનચાલકો બેફામ?
બીજી તરફ ફટાકડા અંગેના જાહેરનામાનો ભંગ કરનારા 37 લોકો સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
Published : November 16, 2026 at 4:21 PM IST
વડોદરા: સંસ્કારી નગરી તરીકે ઓળખાતા વડોદરામાં દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન નશાની હાલતમાં વાહન ચલાવવાના ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યા છે. શહેર પોલીસ દ્વારા 15 દિવસ સુધી ચલાવવામાં આવેલી વિશેષ ઝુંબેશમાં ડ્રંક એન્ડ ડ્રાઈવના 81 કેસ નોંધાયા છે. બીજી તરફ ફટાકડા અંગેના જાહેરનામાનો ભંગ કરનારા 37 લોકો સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આમ, બંને પ્રકારના નિયમભંગના કુલ 118 કેસ નોંધાયા છે.
ડિવિઝન મુજબના આંકડા પર નજર કરીએ તો ડ્રંક એન્ડ ડ્રાઈવના સૌથી વધુ 23 કેસ E ડિવિઝનમાં નોંધાયા છે. D ડિવિઝનમાં 15, A ડિવિઝનમાં 11, C અને F ડિવિઝનમાં 10-10, G ડિવિઝનમાં 6, B ડિવિઝનમાં 4 અને H ડિવિઝનમાં 2 કેસ નોંધાયા છે.
બીજી તરફ દિવાળીના તહેવારોમાં ફટાકડા ફોડવા અને વેચાણ અંગેના જાહેરનામાનો ભંગ કરનારાઓ સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. પોલીસ કમિશનર દ્વારા 30 ઓક્ટોબરના રોજ જાહેર કરાયેલા જાહેરનામા મુજબ નિર્ધારિત સમયમર્યાદા બાદ ફટાકડા ફોડવા, પ્રતિબંધિત ફટાકડાનું વેચાણ કરવા તેમજ જાહેર માર્ગો પર જોખમી રીતે ફટાકડા ફોડીને લોકોની સલામતી જોખમમાં મૂકવા બદલ કુલ 37 કેસ નોંધાયા હતા.
આ પૈકી F ડિવિઝનમાં 11 અને E ડિવિઝનમાં 10 કેસ નોંધાયા હતા. D ડિવિઝનમાં 6, A ડિવિઝનમાં 5, B ડિવિઝનમાં 3 અને C તથા G ડિવિઝનમાં એક-એક કેસ નોંધાયા હતા. H ડિવિઝનમાં કોઈ કેસ નોંધાયો નથી.
આમ, 1થી 15 નવેમ્બર દરમિયાન વડોદરા શહેરમાં ડ્રંક એન્ડ ડ્રાઈવના 81 અને ફટાકડાના જાહેરનામા ભંગના 37 મળીને કુલ 118 કેસ નોંધાયા છે. તહેવારોની ઉજવણી વચ્ચે સામે આવેલા આ આંકડા શહેરમાં ટ્રાફિક નિયમો અને જાહેર સલામતીના પાલન સામે સવાલો ઊભા કરે છે. શહેર પોલીસ દ્વારા આગામી સમયમાં પણ કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા આવી કડક કાર્યવાહી ચાલુ રાખવામાં આવશે તેમ જણાવાયું છે.
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