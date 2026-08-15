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જૂનાગઢમાં 3200 ફૂટની ઊંચાઈએ દાતાર પર્વત પર 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી: યુવાનોએ ઉત્સાહભેર લહેરાવ્યો તિરંગો

જૂનાગઢના દાતાર પર્વતની ટોચ પર 50 જેટલા યુવાનો સવારે 8:30 વાગ્યે એકઠા થઈને દેશના 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરી.

3200 ફૂટની ઊંચાઈ પર રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી
3200 ફૂટની ઊંચાઈ પર રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2026 at 1:50 PM IST

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જૂનાગઢ: આજે સમગ્ર દેશમાં 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની દેશભક્તિના ભાવ સાથે ઉજવણી થઈ રહી છે. જે સમગ્ર દેશમાં દેશપ્રેમનું વાતાવરણ ઊભું કરી રહ્યું છે. ત્યારે જૂનાગઢમાં આવેલા દાતાર પર્વતની ટોચ પર 3200 ફૂટની ઊંચાઈએ જૂનાગઢના યુવાનો દ્વારા રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીને સ્વાતંત્ર્ય પર્વની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી.

3200 ફૂટની ઊંચાઈ પર રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી

આજે સમગ્ર દેશમાં રાષ્ટ્રના 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ધામધૂમ પૂર્વક અને દેશભક્તિની ભાવના સાથે ઉજવણી થઈ રહી છે. દેશમાં અત્ર-ત્ર-સર્વત્ર એકમાત્ર સ્વાતંત્ર્ય પર્વનો જોશ જોવા મળી રહ્યો છે. તિરંગાને ફરકાવીને તેને સલામી આપવાના કાર્યક્રમો નાના-મોટા અનેક સ્થળોએ થઈ રહ્યા છે. ત્યારે જૂનાગઢમાં પણ 3200 ફૂટની ઊંચાઈએ આવેલા દાતાર પર્વત પર જૂનાગઢના યુવાનો દ્વારા રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીને દેશના 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરી હતી. આ ઉજવણીમાં 50 જેટલા યુવાનો જોડાયા હતા. સવારે 8:30 કલાકે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીને સ્વતંત્ર્ય પર્વની ધાર્મિક ભાવના અને આસ્થા સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

જૂનાગઢમાં 3200 ફૂટની ઊંચાઈએ દાતાર પર્વત પર 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

3200 ફૂટની ઊંચાઈ પર સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી માટે પહોંચેલા સાગર અને રાહુલે ETV Bharat સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, પાછલા ઘણા વર્ષોથી યુવાનો સ્વતંત્રતા અને ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી દાતાર પર્વતની ખૂબ ઊંચી જગ્યા પર કરી રહ્યા છે. પરંપરાગત રીતે રાષ્ટ્રીય તહેવારની ઉજવણી થાય તે માટે તેઓએ દાતાર પર્વતની જગ્યા પસંદ કરી છે. તેની પાછળનું કારણ એ પણ છે કે યુવાનો શારીરિક રીતે સક્ષમ અને ખડતલ બને. સાથે રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણીનો જોમ અને જુસ્સો ઊંચા પર્વત જેવી જગ્યાઓમાં પણ જળવાઈ રહે.

જૂનાગઢમાં 3200 ફૂટની ઊંચાઈએ લહેરાવ્યો તિરંગો
જૂનાગઢમાં 3200 ફૂટની ઊંચાઈએ લહેરાવ્યો તિરંગો (Etv Bharat Gujarat)

લોકો આ જ પ્રકારે અન્ય સ્થળોએ સ્વાતંત્ર્ય અને ગણતંત્ર પર્વની ઉજવણી કરે તેવો સંદેશ પહોંચે તે માટે પણ તેઓ પાછલા ઘણા વર્ષોથી દાતાર પર્વત પર સ્વતંત્રતા અને ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીને કરે છે. જેમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનો પણ જોડાય છે.

જૂનાગઢમાં 3200 ફૂટની ઊંચાઈએ દાતાર પર્વત પર 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી
જૂનાગઢમાં 3200 ફૂટની ઊંચાઈએ દાતાર પર્વત પર 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

આજે સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી માટે પહોંચેલા તમામ યુવાનો માટે દાતાર પર્વતની જગ્યાએ ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા પણ મંદિર દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

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TAGGED:

JUNAGADH DATAR HILL
NATIONAL FLAG HOISTING
GUJARAT YOUTH
80TH INDEPENDENCE DAY
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION

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