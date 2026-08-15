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15 ઓગસ્ટ એ ભારત આઝાદ થયું, પરંતુ જુનાગઢ શા માટે ગુલામ રહ્યું ? વાંચો રસપ્રદ અહેવાલ

દેશ ભલે 15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આઝાદ થઈ ગયો હતો પરંતુ જૂનાગઢ રાજ્યની પ્રજા માટે આ દિવલ સૌથી કઠિન કહી શકાય તેવો અંધકારભર્યો દિવસ હતો...

આઝાદી પર્વે જુનાગઢનો અલગ ઈતિહાસ
આઝાદી પર્વે જુનાગઢનો અલગ ઈતિહાસ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2026 at 7:35 AM IST

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જુનાગઢ:15 ઓગસ્ટ 1947 આ દિવસ ભારતના પ્રત્યેક નાગરિકો માટે ગુલામીની જંજીરો માંથી આઝાદીના સૂર્યોદય સમાન હતો, પરંતુ 15 ઓગસ્ટ 1947નો દિવસ જૂનાગઢ રાજ્યની પ્રજા માટે સૌથી કઠિન કહી શકાય તેવો અંધકારનો દિવસ હતો. જ્યારે સમગ્ર દેશમાં આઝાદીની ખુશીઓ વ્યક્ત થઈ રહી હતી, પ્રત્યેક ઘર દીપમાળા ઓથી પ્રજ્વલિત થયેલા જોવા મળતા હતા, બિલકુલ આ જ સમયે જૂનાગઢમાં કારમુ અંધારું અને ગુલામી દૂર થશે કે કેમ તેની ચિંતા સમગ્ર રાજ્યમાં જોવા મળતી હતી. આ સ્થિતિનું સર્જન જૂનાગઢના અંતીમ નવાબ મહાબતખાન ત્રીજાએ પાકિસ્તાન સાથે જુનાગઢનું જોડાણ કરતા જૂનાગઢમાં કારમી નિરાશા અને અંધકાર છવાઈ ગયો હતો. જેને દૂર કરવા માટે આરઝી હુકુમતની સ્થાપના થઈ અને અંતે 9મી નવેમ્બર 1947ના દિવસે જુનાગઢ નવાબી શાસન માંથી મુક્ત થયું.

દેશમાં આઝાદીની ખુશી જૂનાગઢમાં ગુલામીનો અંધકાર

15 ઓગસ્ટ 1947નો દિવસ આજે પણ દુનિયાની તવારીખોમાં ઐતિહાસિક દિવસ તરીકે નોંધવામાં આવે છે. 250 વર્ષ કરતાં પણ વધારે અંગ્રેજોની ગુલામી માંથી ભારત આઝાદ થયું. 1947ની મધ્યરાત્રી એ બ્રિટિશ સરકારના ઝંડાની જગ્યાએ ભારતનો તિરંગો ઝંડો ફરકવાનો છે, તેની ખુશીમાં સમગ્ર દેશમાં મીઠાઈ વહેંચાઈ હતી. દરેક ઘરમાં દીપમાળા ઓ પ્રજ્વલિત કરવામાં આવી હતી, અને દેશનો પ્રત્યેક નાગરિક પહેલી વખત ગુલામીની જંજીરોમાંથી આઝાદીના શ્વાસ લેતો થયો તેની ખુશી વ્યક્ત કરવી તે પ્રત્યેક લોકો માટે સુખદ અનુભવ હતો.

દર વર્ષે નવમી નવેમ્બરના દિવસે જુનાગઢનો મુક્તિ દિવસ મનાવવામાં આવે છે
દર વર્ષે નવમી નવેમ્બરના દિવસે જુનાગઢનો મુક્તિ દિવસ મનાવવામાં આવે છે (Etv Bharat Gujarat)

એક તરફ સમગ્ર દેશ આઝાદીનો ઉત્સવ મનાવતો હતો. કારમી ગુલામીની જંજીરો તોડીને મુક્ત મને પોતાના દેશમાં સ્વાભિમાન પૂર્વક જીવવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરી રહ્યો હતો, બિલકુલ આવા જ સમયે જૂનાગઢમાં ગુલામીની કારમી જંજીરો અને 200 વર્ષની લડાઈ પછી પણ આઝાદી જોવી જુનાગઢ રાજ્યના લોકો માટે સ્વપ્ન બની ગયું હતું. 15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે એક તરફ આઝાદીનો જશ્ન હતો તો બીજી તરફ જુનાગઢ રાજ્યમાં ગુલામીનું કાળું અંધારું.

જુનાગઢનો કબજો લેનાર સૈન્યના જવાનો વચ્ચે બ્રિગેડીયર શ્રી ગુરૂદયાળ સિંહ
જુનાગઢનો કબજો લેનાર સૈન્યના જવાનો વચ્ચે બ્રિગેડીયર શ્રી ગુરૂદયાળ સિંહ (Etv Bharat Gujarat)

જૂનાગઢનું પાકિસ્તાન સાથે જોડાણ

15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે ભારત સ્વતંત્ર દેશ થયો પરંતુ જૂનાગઢનું જોડાણ નવાબ મહાબત ખાન ત્રીજા દ્વારા પાકિસ્તાન સાથે કરી દેવામાં આવતા આઝાદી મળવાની છે, તે ખુશી જુનાગઢ રાજ્યના લોકો માટે બિહામણું સપનું બની ગયુ. 13 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે જુનાગઢ રાજ્યના જે તે વખતના દિવાન શાહનવાઝ ભુટ્ટો એ પાંચ મુસ્લિમ આગેવાનો કાઝી અખ્તર, અબ્બા બાજુદ, છોટા સાહેબ, હસનઅલીમિયા, હાસમ કાપડવાલા, અબ્દુલ કાદર મુનશી તેમજ પાંચ હિન્દુ આગેવાનો પ્રભુદાસ બલીયા, જેઠાલાલ રૂપાણી, દયાશંકર દવે, નરોત્તમ શેઠ અને પ્રભુદાસ વખારિયાની કમિટી સાથે જૂનાગઢ રાજ્યનું જોડાણ ભારત સાથે કરવું કે પાકિસ્તાન સાથે કરવુ તેની ચર્ચા માટે દીવાન શાહનવાઝ ભુટ્ટો એ તમામ આગેવાનોને બોલાવ્યા હતા. બિલકુલ આજ દિવસે સોરઠ સેવા સમિતિના આગેવાનો દયાશંકર દવે, જેઠાલાલ રૂપાણી, નરોત્તમદાસ શેઠ રતિલાલ દવે, દ્વારકાદાસ ત્રિવેદી જૂનાગઢના નવાબને તાર તેમજ દીવાન શાહનવાઝ ભુટ્ટોને પત્ર દ્વારા જૂનાગઢની હિંદુ પ્રજા ભારતીય યુનિયન સાથે જોડાવાનો નિર્ણય કરી ચૂકી છે, તેવો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય મોકલ્યો હતો પરંતુ 16 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે જૂનાગઢના દિવાન શાહનવાઝ ભુટ્ટો એ તે ગેજેટ દસ્તુરલ-અમલ-સરકાર માં જૂનાગઢનું જોડાણ ભારત યુનિયન સાથે નહીં પરંતુ પાકિસ્તાન સાથે કરવાની જાહેરાત કરી દીધી તે દિવસથી જૂનાગઢની મુક્તિ માટે આરઝી હકુમતની સ્થાપના થઈ અને તેની આગેવાની સરદાર પટેલ સાથે થયેલા પરામર્શ બાદ શામળદાસ ગાંધીને સોંપવામાં આવી

9મી નવેમ્બર 1947ના દિવસે જુનાગઢ નવાબી શાસન માંથી મુક્ત થયું
9મી નવેમ્બર 1947ના દિવસે જુનાગઢ નવાબી શાસન માંથી મુક્ત થયું (Etv Bharat Gujarat)

મુંબઈમાં મળી આરઝી હકુમતની પહેલી બેઠક

25-9-1947ના દિવસે આરઝી હુકુમતની પહેલી બેઠક મુંબઈના માધવબાગમાં મળી હતી, જેમાં શેઠ ન્યાલચંદ મુલચંદના અધ્યક્ષ સ્થાને કાઠીયાવાડના વતનીઓ તેમાં સામેલ થયા હતા, જેમાં આરઝી હકુમતના વડાપ્રધાન તરીકે શામળદાસ ગાંધીની નિમણૂક કરતો ઠરાવ અમૃતલાલ શેઠ દ્વારા કરવામાં આવ્યો. જેમાં સરકારના સભ્યો તરીકે દુર્લભજીભાઈ ખેતાણી, ભવાનીશંકર ઓઝા, સુરગભાઈ વરુ, મણીલાલભાઈ દોશી અને નરેન્દ્ર નથવાણીની નિમણૂક કરાઈ. ત્યાર બાદ શામળદાસ ગાંધીની આગેવાનીમાં જૂનાગઢની મુક્તિ માટે આરઝી હકુમતની લડાઈ શરૂ થઈ.

9મી નવેમ્બરે મળી મુક્તિ

25મી સપ્ટેમ્બર 1947થી લઈને 9મી નવેમ્બર 1947 સુધી જુનાગઢની મુક્તિ માટેનો સંગ્રામ સતત જોવા મળ્યો. જેમાં 30મી સપ્ટેમ્બર 1947માં સર્વ પ્રથમ વખત રાજકોટમાં આવેલા જુનાગઢ હાઉસનો કબજો લેવાની શરૂઆતથી જ જૂનાગઢના મુક્તિ સંગ્રામની વિજયની પતાકાઓ લહેરાવા માંડી. ત્યાર બાદ તબક્કા વાર શામળદાસ ગાંધી અને રતુભાઈ અદાણીના માર્ગદર્શન નીચે અમરાપુરના 21 ગામોનો કબજો લેવાયો. 2 નવેમ્બર 1947 આવતા સુધીમાં આરઝી હકુમતના લડવૈયાઓએ વધુ 36 ગામનો કબજો કરીને નવાબી શાસનમાંથી તેમને મુક્ત કરાવ્યા. 08મી નવેમ્બર 1947ના દિવસે આરજી હકુમતના લડવૈયાઓ દ્વારા ભેસાણ ના 12 અને કુતિયાણા રાજ્ય સહિત અન્ય 106 ગામોનો કબજો કરીને નવાબી શાસનના અંત તરફ આગળ વધ્યા. જૂનાગઢના નવાબ મહાબતખાન ત્રીજા 24મી ઓક્ટોબર 1947ના દિવસે તેના પરિવાર અને પાલતુ શ્વાનો સાથે કરાચી ચાલ્યા ગયા હતા.

ત્યાર બાદ તબક્કાવાર યોજાયેલી લડાઈને અંતે 9મી નવેમ્બર 1947ના દિવસે સાંજના છ વાગ્યાથી આરઝી હકુમતે સમગ્ર જૂનાગઢનો કબજો મેળવી લીધો અને તેની જાહેરાત જુનાગઢ રાજ્યના સ્ટેટ ગેજેટ દસ્તુરલ-અમલ-સરકારમાં ઢંઢેરો બહાર પાડીને કરવામાં આવી. ત્યાર થી જુનાગઢ રાજ્યના લોકોએ આઝાદીના પહેલા કિરણના દર્શન કર્યા જેથી દર વર્ષે નવમી નવેમ્બરના દિવસે જુનાગઢનો મુક્તિ દિવસ મનાવવામાં આવે છે.

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