મિસ્ટ્રી ગર્લ તરીકે ઓળખાતી જૂનાગઢની પુત્રી "પરવીન બાબી", જેણે 80'માં યુવાનોને કાયલ કર્યા!

જાજરમાન અભિનેત્રી પરવીન બાબી જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધીના તમામ પ્રસંગો માટે ચર્ચામાં રહી છે, વાંચો આ ખાસ અહેવાલ...

જાજરમાન અભિનેત્રી પરવીન બાબી
જાજરમાન અભિનેત્રી પરવીન બાબી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 2:51 PM IST

3 Min Read
જૂનાગઢ : 20 જાન્યુઆરી એટલે એ દિવસ જેણે સમગ્ર બોલીવુડમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો હતો. જ્યારે અચાનક બૉલીવુડની બોલ્ડ એન્ડ બ્યુટીફુલ ગણાતી અભિનેત્રી પરવીન બાબીના મૃત્યુંના સમાચાર સામે આવ્યા.

વિતેલા જમાનાની જાજરમાન અભિનેત્રી અને મિસ્ટ્રી ગર્લ તરીકે ઓળખાતી પરવીન બાબીનું મૃત્યું આજે પણ એક વણઉકેલાયેલો કોયડો છે. જૂનાગઢના બાબી વંશમાં જન્મેલી પરવીનના જૂનાગઢ અને મુંબઈમાં અભ્યાસથી લઈને ચલચિત્ર જગતની સફળ અભિનેત્રી બનવા દરમિયાન તેણે અનેક ઉતાર ચઢાવનો સામનો કર્યો હતો.

પરવીન બાબીના કોલેજ સમયના મિત્ર અને કલાકાર હેમંત નાણાવટી પરવીન બાબીના જીવન સાથે જોડાયેલી કેટલીક ઘટનાના સ્વયં સાક્ષી છે. જે તે સમયે અમદાવાદના સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા પાસે આવેલ એક રેસ્ટોરન્ટ બાકુરામાં પરવીન બાબી અને હેમંત નાણાવટીની મુલાકાત થઈ હતી, આ સમયે બંને વચ્ચે સંવાદ પણ થયો હતો. ETV Bharat સાથે વાત કરતા હેમંત નાણાવટીએ કેટલાક પ્રસંગો વાગોળ્યા હતા.

મિસ્ટ્રી ગર્લ તરીકે ઓળખાતી જૂનાગઢની પુત્રી "પરવીન બાબી" (ETV Bharat Gujarat)

જૂનાગઢના નવાબ પરિવારની પુત્રી "પરવીન"

જૂનાગઢના નવાબ પરિવાર સાથે જોડાયેલા વલીમહમદ ખાન બાબીના ઘરે 4 એપ્રિલ, 1949 ના દિવસે પરવીન બાબીનો જન્મ થયો હતો. શાળા કક્ષાએ હોશિયાર વિદ્યાર્થીથી લઈને કોલેજ કાળમાં સૌને મોહિત કરી દેતી મોડલ, અને ત્યારબાદ બોલીવુડમાં જાજરમાન અભિનેત્રી તરીકે ખુદને પ્રસ્થાપિત કરનાર પરવીન બાબીનું 2005માં મુંબઈ ખાતે રહસ્યમય સંજોગોમાં અવસાન થયું, જે આજે પણ એક મિસ્ટ્રી છે. જૂનાગઢના નવાબ પરિવાર સાથે જોડાયેલી જાજરમાન અભિનેત્રી પરવીન બાબી જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધીના તમામ પ્રસંગો માટે ચર્ચામાં રહી છે.

ઉદાસીન બાપુએ ભાખ્યું હતું ભવિષ્ય: જન્મ સાથે પણ પરવીન બાબીએ ચર્ચાસ્પદ પ્રસંગ જોવો પડ્યો. પરવીનના પિતા વલી મોહમ્મદ ખાનને મોટી ઉંમર સુધી કોઈ સંતાન ન હતા. હસનાપુર ડેમ વિસ્તારના કોઈ ઉદાસીન બાપુએ વલી મહંમદને પુત્ર અવતરણના આશીર્વાદ આપ્યા હતા, જેના બદલામાં તેમણે અહીં મંદિર બનાવવું તેવું વચન લીધું હતું. પરંતુ એક મુસ્લિમ વ્યક્તિ મંદિર બનાવે તેને લઈને જ્ઞાતિના કેટલાક લોકોએ વલી મોહમ્મદ ખાનનો વિરોધ કર્યો હતો. આ વાત તેમણે ઉદાસીન બાપુને જણાવતા ફરી એક આશીર્વાદ આપ્યા કે હવે તારી ઘરે પુત્ર નહીં પરંતુ પુત્રીનો જન્મ થશે, અને તે આખી દુનિયા સામે નાચગાન કરતી જોવા મળશે.

જૂનાગઢની પુત્રી
જૂનાગઢની પુત્રી "પરવીન બાબી" (ETV Bharat Gujarat)

જૂનાગઢની સરકારી શાળાથી મુંબઈ સુધીની સફર...

પરવીને શાળા કક્ષાનું શિક્ષણ જૂનાગઢની સરકારી ગર્લ્સ હાઇસ્કુલમાં લીધું હતું. તેમના ઘરથી તે માઢ સ્ટ્રીટમાં તેમના સખીઓ મીનાક્ષી દવે, હર્ષવીણા છાયા અને મૃદુલા શાહ સાથે અભ્યાસ માટે આવતા હતા. આ સમયે કોન્વેન્ટ સ્કૂલના એક ટીચરે પરવીન બાબીને અંગ્રેજીનું શિક્ષણ આપ્યું. ત્યારબાદ પરવીન બાબી અહીંથી ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે અમદાવાદની સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાં ગયા.

અમદાવાદ આવ્યા બાદ પરવીન બાબીનો નવો જન્મ થયો. મોડેલ ગર્લ જેવો દેખાવ ધરાવાતી સુંદર પરવીન બાબી પ્રથમ નજરમાં જ કોઈપણને મોહિત કરી દેતી. મોડેલ જેવી અદા પરવીન બાબીને અમદાવાદની સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજથી લઈને મુંબઈ બોલીવુડ સુધી ખેંચી ગઈ. અત્યાર સુધી પરવીન બાબીનું જીવન એકદમ સરળ હતું.

કિશોર શાહની ફિલ્મથી બોલિવૂડમાં પદાર્પણ: મોડેલ તરીકે બોલિવૂડમાં પહોંચેલી પરવીન બાબીને કિશોર શાહની ફિલ્મમાં સલીમ દુરાનીની હિરોઈન તરીકે કામ કરવાની તક મળી. ફિલ્મ "ચરિત્ર"થી પરવીન બાબી અભિનેત્રી તરીકે સ્થાપિત થઈ ગઈ હતી. ભારતની શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી તરીકે તે બોલિવુડમાં પ્રસિદ્ધ થયા પરવીન બાબીએ મજબૂર, દિવાર, અમર અકબર એન્થોની, સુહાગ, કાલીયા, મેરી આવાજ સુનો, નમક હલાલ, અશાંતિ, ખુદ્દાર અને રંગબેરંગી જેવી ઘણી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. પરવીન બાબીએ અમિતાભ બચ્ચન, શશી કપૂર, જીતેન્દ્ર, અમોલ પાલેકર, મીથુન, વિનોદ ખન્ના જેવા અનેક ખ્યાતનામ અભિનેતા સાથે હિરોઈનની ભૂમિકા ભજવી.

પરવીન બાબીના સ્મરણો
પરવીન બાબીના સ્મરણો (ETV Bharat Gujarat)

અપરણીત પરવીનના ચર્ચાસ્પદ સંબંધો, રહસ્યમય સંજોગોમાં નિધન

પરવીન બાબી જીવનપર્યંત અપરણીત રહ્યા, પરંતુ તેમના ફિલ્મ જગતના કલાકારો અને નિર્માતા, નિર્દેશકો સાથેના સંબંધો ચર્ચાસ્પદ રહ્યા હતા. વર્ષ 1990 માં પરવીન બાબીએ ફિલ્મોમાં કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું અને મુંબઈના જુહુમાં આવેલા તેમના ફ્લેટમાં એકલવાયું જીવન જીવતા હતા. આ સમય દરમિયાન એકાંત અને ઉદાસીને કારણે માનસિક રોગોમાં સરી પડેલા પરવીન બાબીનું 20 જાન્યુઆરી, 2005 ના દિવસે અવસાન થયું. ઘરમાં એકલા રહેતા પરવીન બાબીનો મૃતદેહ બે દિવસ બાદ પોલીસે દરવાજો તોડીને બહાર કાઢ્યો હતો. નિધનના ત્રણ દિવસ બાદ તેમની ઈસ્લામિક રિવાજ મુજબ દફનવિધિ કરવામાં આવી.

ડૉ. નાણાવટીએ કરી હતી અંતિમ દિવસોમાં સારવાર

હેમંત નાણાવટીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "જ્યારે પરવીન બાબી મુંબઈમાં માનસિક રોગનો શિકાર બન્યા ત્યારે તેમની સારવાર કરવા માટે જૂનાગઢના ડોક્ટર જે. એ. નાણાવટી ખાસ મુંબઈ ગયા હતા. 15 દિવસ સુધી પરવીન બાબીની સતત સારવાર કર્યા બાદ તેઓ જ્યારે પરત ફર્યા ત્યારે પરવીન બાબીએ જૂનાગઢના તેમના પરિચિત લોકો માટે ડૉ. નાણાવટી સાથે ભેટ સોગાતો પણ મોકલી હતી. પરંતુ થોડા જ સમયમાં પરવીન બાબીના મોતના સમાચાર મળ્યા. પરવીન બાબી પાસેની મોટા ભાગની સંપત્તિ તેમણે સેન્ટ ઝેવિયર્સ ટ્રસ્ટને દાનમાં આપી દીધી હતી."

સંપાદકની પસંદ

