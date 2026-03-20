રાજ્યના 800 મહેસૂલી કારકૂન-તલાટીઓને મળ્યું પ્રમોશન, 80 નાયબ મામલતદારોની બદલી, જુઓ આખું લિસ્ટ

સચિવાલયની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં મહેસૂલ વિભાગમાં જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીઓ ખાતે મહેસૂલી કારકુન તથા મહેસૂલી તલાટી વર્ગ-3 તરીકે ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે. કુલ 800 જેટલા મહેસૂલી કારકુન તથા મહેસૂલી તલાટી વર્ગ-3 કર્મચારીઓને નાયબ મામલતદાર વર્ગ-3 તરીકે પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે. પ્રમોશન બાદ આ કર્મચારીઓનો પે સ્કેલ વધીને લેવલ-7 (39,000-1,26,600) થઈ ગયો છે. આ સાથે તેમને અપાયેલા પોસ્ટિંગ જિલ્લાની પણ જાહેરાત મહેસૂલ વિભાગ તરફથી કરવામાં આવી છે. ખાસ છે કે આ કર્મચારીઓના બઢતી આપવાની બાબત ઘણા સમયથી વિચારણા હેઠળ હતી. જોકે આખરે સરકાર દ્વારા તેમના પ્રમોશનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
પ્રમોશન મેળવનાર કર્મચારીઓનું લિસ્ટ
પ્રમોશન મેળવનાર કર્મચારીઓનું લિસ્ટ (Gujarat Government)
આ ઉપરાંત વિવિધ જિલ્લાઓમાં ફરજ બજાવતા નાયમ મામલદારોની બદલી પણ કરવામાં આવી છે. મહેસૂલ વિભાગ હસ્તકના નાયબ મામલતદાર વર્ગ-3ના કુલ 80 જેટલા કર્મચારીઓને બદલી કરીને અન્ય જિલ્લામાં નિમણૂંક આપવામાં આવી છે.
ટ્રાન્સફર થયેલા નાયબ મામલતદારોનું લિસ્ટ
ટ્રાન્સફર થયેલા નાયબ મામલતદારોનું લિસ્ટ (Gujarat Government)
