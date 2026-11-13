સુરેન્દ્રનગરઃ લીંબડીના ભાલ પંથકમાંથી આદિવાસીઓની મોટાપાયે હિજરત; રોજગારીના અભાવે 8 ગામના 80 ટકા ઘરોને લાગ્યા તાળાં
લીંબડી તાલુકાના ભાલ પંથકના આવતા રાણાગઢ સહિતના 8 ગામોમાં રોજગારીના અભાવે આદિવાસી સમાજની પરિસ્થિતિ દયનીય બની ગઈ છે.
Published : November 13, 2026 at 8:46 PM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ લીંબડી તાલુકાના 8 ગામોમાં આદિવાસી સમાજની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ દયનિય બની છે. રોજગારી ન મળતા 80% આદિવાસી સમાજના લોકોને પોતાના વતન છોડીને હિજરત કરવાની ફરજ પડી છે. રાણાગઢ, પરાલી, પનાળા, રણોલ, કઠેચી સહિતના ગામોમાં ઘરોને તાળા લાગી ગયા છે. એક તરફ તંત્ર બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિની ઉજવણીની તૈયારી કરી રહ્યું છે, બીજી તરફ આદિવાસીઓની પોતાના ગામો છોડીને ઉચાળા ભરી રહ્યા છે.
80 ટકા ઘરોને તાળાં
લીંબડી તાલુકાના ભાલ પંથકમાં આવેલા ગામોમાં જઈએ, તો ઠેર ઠેર ઘરોને તાળાં લાગેલા જોવા મળે છે. જે ઘરોમાં એક સમયે ધમધમાટ હતો, તે ઘરો આજે સૂમસામ બની ગયા છે. ગામમાં માત્ર વૃદ્ધો અને બાળકો જ રહ્યા છે. યુવાનો બધા જ હિજરત કરી ગયા છે. ગામના લોકોનું કહેવું છે કે અમને અહીં કોઈ રોજગારી મળતી નથી. અમે શું કરીએ? અમારા બાળકોને ભણાવવા માટે પણ પૈસા નથી. પીવાના પાણી માટે પણ દૂર સુધી જવું પડે છે.
માછીમારી બંધ થતા આવક થઈ બંધ
લીંબડી તાલુકાના આ 8 ગામોમાં મોટાભાગે પઢાર સમુદાયના આદિવાસી લોકો વસે છે. આ લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય માછીમારી અને મજૂરી હતો. નળકાંઠા વિસ્તારમાં માછીમારી કરીને તેઓ પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. પરંતુ હવે નળકાંઠામાં માછીમારી ન કરવા દેવામાં આવતા તેમની રોજગારી છીનવાઈ ગઈ છે. જેના કારણે તેમની સામે સ્થાનિક લોકો હિજરત કરવા મજબુર બન્યા છે. આ સમગ્ર વિસ્તારના ગામોમાં પીવાનું પાણી, રસ્તા સહિતની પ્રાથમિક સુવિધાઓનો પણ અભાવ છે. ગામોમાં પાયાની સુવિધાઓનો જ અભાવ છે. રોજગારી માટે કોઈ વ્યવસ્થા નથી. સરકારી યોજનાઓ કાગળ પર જ રહી ગઈ છે. જેના કારણે આદિવાસી પરિવારો પોતાના બાળકો, વૃદ્ધ માતા-પિતાને લઈને રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં હિજરત કરી ગયા છે. ત્યાં તેઓ ઈંટોના ભઠ્ઠામાં, ખેત મજૂરી અને બાંધકામમાં મજૂરી કરીને પેટ ભરે છે.
જે ગામમાં બિરસા મુંડા જન્મજયંતિની ઉજવણી, એ જ ગામના 80 ટકા લોકોની હિજરત
આગામી 15 નવેમ્બરે ભગવાન બિરસા મુંડાની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી થવાની છે. તંત્ર દ્વારા લીંબડી તાલુકાના રણોલ ખાતે જિલ્લા કક્ષાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ જે ગામમાં ઉજવણી થવાની છે તે ગામના જ 80% લોકો હિજરત કરી ગયા છે. ત્યારે આ ઉજવણી કોના માટે? તેવો સવાલ આદિવાસી સમાજના લોકો પૂછી રહ્યા છે.
આદિવાસી સમાજના આગેવાનોનું કહેવું છેકે, તંત્ર માત્ર ઉજવણીના તાયફા કરે છે. મોટા મોટા મંડપ બાંધી, નેતાઓ ભાષણો કરીને જતા રહે છે છે, પરંતુ આદિવાસીઓની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ સુધારવા માટે કોઈ નક્કર કામ કરતું નથી. આદિવાસી સમાજના આગેવાો કહે છે કે, અમને ભાષણો નથી જોઈતા, અમને રોજગારી જોઈએ છે. અમને પીવાનું પાણી જોઈએ છે. અમને રોડ રસ્તા જોઈએ છે. અમને અમારા વતનમાં જ રોજગારી મળે તો અમારે હિજરત કરવાની જરૂર ન પડે.
બિરસા મુંડા જન્મજયંતિને લઈને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે, આ ઉજવણીમાં 2800થી વધુ આવાસ યોજનાના મકાનો આદિવાસી પરિવારોને આપવામાં આવશે. જોકે આદિવાસી સમાજના લોકોએ માંગ કરી છે કે, બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિની ઉજવણી પહેલા તંત્ર તેમની પરિસ્થિતિ જાણે. ગામોમાં આવીને જુએ કે કેવી રીતે લોકો જીવી રહ્યા છે. માત્ર ઉજવણી કરીને ફોટા પડાવવાથી આદિવાસીઓનું કલ્યાણ થવાનું નથી. તેમને રોજગારી, પાણી અને રોડ રસ્તા જેવી પાયાની સુવિધાઓ આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
"સરકાર આવાસની વાત કરે છે, પણ ગામમાં રહેવા માટે લોકો નથી"
સ્થાનિક આગેવાનોનું કહેવું છે કે, સરકાર દ્વારા PM-JANMAN યોજના હેઠળ આવાસ આપવાની વાત કરવામાં આવે છે. પરંતુ આવાસમાં રહેવા માટે લોકો જ ગામમાં નથી. લોકો હિજરત કરી ગયા છે. પહેલા લોકોને રોજગારી આપો, પછી આવાસ આપો. જો રોજગારી જ નહીં હોય તો આવાસમાં રહીને ખાશે શું? તેવા સવાલ ગામોની મુલાકાત દરમ્યાન સ્થાનિક લોકોએ કર્યા છે.
નળકાંઠામાં માછીમારી બંધ કરાવવાના કારણે આદિવાસીઓની કમર તૂટી ગઈ છે. વર્ષોથી આ લોકો માછીમારી કરતા હતા. હવે તેમને માછીમારી કરવા દેવામાં આવતી નથી. જેના કારણે તેમનો પરંપરાગત વ્યવસાય છીનવાઈ ગયો છે. તંત્રએ આ લોકો માટે વૈકલ્પિક રોજગારીની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.
રાણાગઢ ગામની મુલાકાત દરમિયાન આદિવાસી સમાજના સ્થાનિક આગેવાન અમૃતભાઈ ભુવાત્રાએ ETV BHARAT સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, નળકાંઠામાં માછી મારી બંધ કરવામાં આવી છે અને નળકાંઠામાં થતા ફળ-ફ્રુટ પણ કાઢવા દેવામાં આવતા નથી, ફોરેસ્ટ વિભાગ કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે એટલે આ બાજુ કોઈ મોટી ફેક્ટરી નથી જમીનો પણ ઇકો જોનમાં આવી જાય છે એટલે વેચાણ થતી નથી અને કોઈ ખરીદી કરવા પણ તૈયાર નથી જેને લઇને ફરજિયાત આ વિસ્તારના આદિવાસી સમાજના લોકોને પેટ ભરવા અને રોજગારી લેવા માટે રાજસ્થાન મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત રાજ્ય તરફ જવું પડી રહ્યું છે.
હાલમાં 80% જેટલા લોકો હિજરત કરી અને જતા રહ્યા છે અને બાળકોને પણ સાથે લઈ ગયા છે પરિસ્થિતિ આદિવાસી સમાજની ખૂબ ખરાબ છે. ખરેખર ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર આદિવાસી સમાજની પરિસ્થિતિ જાણી અને મળતા લાભો મળે તો આદિવાસી સમાજનો ઉદ્ધાર થાય અને નળકાંઠામાં માછીમારી તેમજ ફળ ફ્રૂટ કાઢવાની પરમિશન આપવામાં આવે અથવા તો જે જમીનો છે, તેના ઉપરથી ઇકોઝોન હટાવી લેવામાં આવે તેવી માંગ છે.
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