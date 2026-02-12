AMCની 80% શાળાઓ બની સ્માર્ટ, 100 શાળાઓને ‘શતાબ્દી શાળા’ એવોર્ડ એનાયત કરાશે, મળશે 1 લાખનું ઈનામ
આવતીકાલે મુખ્યમંત્રી દ્વારા 15 નવી સ્માર્ટ સ્કૂલ્સનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. 5000માંથી 100 શિક્ષકોને ‘સદીનાં સિતારા’નો એવોર્ડ એનાયત કરાશે
Published : February 12, 2026 at 10:10 PM IST
અમદાવાદ: નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના 100 વર્ષ પૂરાં થયા છે. આ નિમિત્તે AMC દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી કે, હવે સ્કૂલ બોર્ડને પોતાનું ભવન મળશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના હસ્તે તેનું લોકાર્પણ થશે. આ અંગે સ્કૂલ બોર્ડનાં ચેરમેન ડો. સુજય મહેતાએ જણાવ્યું કે, નગર પ્રાથમિક શિક્ષક સમિતિને 100 વર્ષ પૂરાં થતાં હોઇ તે નિમિત્તે સ્કૂલ બોર્ડને પોતાનું ભવન મળવા જઇ રહ્યું છે, જેને એએમસીનાં ઇજનેર વિભાગનાં એન્જીનિયર્સે તૈયાર કર્યું છે. કુલ 1,70,000 વિદ્યાર્થીઓ, 5000 શિક્ષકો, 8000 પેન્શનરો શિક્ષણનું કાર્ય કરે છે એમ કુલ 185000 લોકોને પોતાનું ભવન મળવા જઇ રહ્યું છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ દ્વારા અનુપમ શાળાનો પ્રોજેક્ટ ચાલુ કરવામાં આવ્યો હતો અને હવે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનાં સહકારથી આજે અમદાવાદમાં 80 ટકા જેટલી શાળાઓ સ્માર્ટ શાળાઓ (અનુપમ શાળાઓ) બની છે. આ ઉપરાંત એએમસી સ્કૂલ બોર્ડની 100 જેટલી શાળાઓને શતાબ્દી શાળાનો એવોર્ડ મળ્યો છે. આ એવોર્ડની પ્રક્રિયાને બાહ્ય મૂલ્યાંકન કરાવીને એક ચોક્કસ મેરીટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 5000 શિક્ષકોમાંથી 100 જેટલાં શિક્ષકોનો સદીનાં સિતારાનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવશે. જેમાં જે શાળાઓને શતાબ્દી શાળાનો એવોર્ડ મળ્યો છે તેમને રૂ.1,00,000 નો ચેક આપવામાં આવશે, જેને શાળાનાં વિવિધ શૈક્ષણિક કાર્યો પાછળ વાપરવામાં આવશે. તદ્દઉપરાંત સદીનાં સિતારા શિક્ષકોને રૂ. 21000ની ધન રાશિ ચેક દ્વારા આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત વધુ 15 સ્માર્ટ સ્કૂલોનું સ્કૂલ બોર્ડ અંતર્ગત રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટરની સામેનાં મેદાનમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવશે.
અ.મ્યુ.કો. દ્વારા તબકકાવાર સ્માર્ટ અનુપમ બનાવવામાં આવી રહી છે. આજે રૂ.16.11 કરોડના ખર્ચે અમદાવાદ પૂર્વ અને અમદાવાદ પશ્ચિમ લોકસભા વિસ્તારમાં તૈયાર થયેલી વધુ 15 સ્માર્ટ અનુપમ શાળાઓનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. 39 જેટલી શાળાઓને સ્માર્ટ શાળા બનાવવાની કામગીરી હાલ પૂર્ણતાને આરે છે.
સ્કૂલ બોર્ડ હસ્તકની 453 મ્યુનિ. શાળાઓ પૈકી શતાબ્દીની શ્રેષ્ઠ સ્કૂલોની પસંદગીની પ્રક્રિયામાં સ્કૂલ બોર્ડ દ્વારા રાજયના અલગ-અલગ 6 જિલ્લાના તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી, કેળવણી નિરીક્ષક, મુખ્ય શિક્ષક (HTAT), ભૂતપૂર્વ સ્કૂલ ઇન્સ્પેકટર જેવા 1067 બાહ્ય મૂલ્યાંકનકારોની મદદથી બાહ્યમૂલ્યાંકન કરી 100 શ્રેષ્ઠ શતાબ્દી અનુપમ શાળાઓની પસંદગી કરવામાં આવી તેમજ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી, અમદાવાદ શહેર તથા ગ્રામ્ય હસ્તકની શાળાના 868 માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના આચાર્યશ્રીઓ, શિક્ષકશ્રીઓના નિરીક્ષણ હેઠળ તમામ મ્યુનિ. શાળાના ધો.3 થી 8ના 1,12,000 વિદ્યાર્થીઓની OMR આધારિત કસોટી લઇ મ્યુનિ. શાળાઓની વિવિધ માપદંડોના આધારે બાહ્ય મૂલ્યાંકન, વિદ્યાર્થીઓની કસોટીના પરિણામ અને આકસ્મિક મૂલ્યાંકનના આધારે 100 શ્રેષ્ઠ શતાબ્દી અનુપમ શાળાઓની પસંદગી કરવામાં આવેલ છે તેમજ સ્કૂલ બોર્ડ દ્વારા વર્ગખંડમાં વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગીણ વિકાસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ અને વર્ગખંડની અસરકારક કામગીરી તેમજ શાળા માટે કરેલ વિશેષ કામગીરીના આધારે સદીના સિતારા તરીકે પસંદ થયેલ શ્રેષ્ઠ 100 શિક્ષકોને સન્માનવામાં આવશે.
100 શ્રેષ્ઠ શતાબ્દી અનુપમ શાળાઓને પ્રત્યેક શાળાદીઠ રૂ.1 લાખનો ચેક, શિલ્ડ તથા તે શાળાઓના તમામ શિક્ષકોને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે. શાળાને આપવામાં આવેલી રકમનો ઉપયોગ શાળાઓની સ્વચ્છતા, વિદ્યાર્થીલક્ષી પ્રવૃત્તિઓ અને શાળાકક્ષાએ કરવામાં આવતી જુદી-જુદી સ્પર્ધાઓમાં વિજેતા વિદ્યાર્થીઓને ઇનામો આપવા માટે કરવામાં આવશે.
100 શ્રેષ્ઠ સદીના સિતારા તરીકે પસંદ થયેલ પ્રત્યેક શિક્ષકોને રૂ.21,000 ની રકમનો ચેક, શિલ્ડ તથા પ્રમાણપત્ર આપી સન્માનિત કરવામાં આવશે.
અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પો. દ્વારા શતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે રૂ.100 કરોડથી વધુના ખર્ચે નવીન વિસ્તારોમાં 36 મ્યુનિ. શાળાઓના નિર્માણ માટે અ.મ્યુ.કો.ના આગામી બજેટ વર્ષ 2026-27માં જોગવાઇ કરવામાં આવી છે.
વધુમાં ડો. સુજય મહેતાએ જણાવ્યું કે, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 મુજબ આધુનિક અને ટેકનોલોજી આધારિત શિક્ષણ સુવિધાઓ વિકસાવવા માટે દેશનાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દર્શાવેલી દિશાનાં અનુસંધાનમાં અમદાવાદમાં શિક્ષણક્ષેત્રે સતત પ્રગતિ થઇ રહી છે.
