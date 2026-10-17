ઘરના આંગણામાં ગાંજાની ખેતી કરનારને આઠ વર્ષની સખત કેદ, 25 હજારનો દંડ ફટકારતી જુનાગઢ કોર્ટ
માંગરોળના ઓસા ઘેડ ગામના રહેવાસીને ગેરકાયદેસર રીતે ગાંજો રાખવા અને ફળિયામાં ગાંજાનું વાવેતર કરવાના કિસ્સામાં શીલ પોલીસે 17.519 કિલો ગાંજા સાથે પકડી પાડ્યો હતો
Published : October 17, 2026 at 8:17 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટ દ્વારા આજે માંગરોળ તાલુકાના ઓસા ઘેડ ગામના નરસી ખાખસને ગેરકાયદેસર રીતે ગાંજો રાખવો અને મકાનના ફળિયામાં ગાંજાનું વાવેતર કરવાના કિસ્સામાં શીલ પોલીસ દ્વારા 6 ઓક્ટોબર 2023 ના દિવસે 17 કિલો 519 ગ્રામ ગાંજા સાથે પકડી પાડ્યો હતો. સમગ્ર મામલાની સુનાવણી જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટમાં 08/10/2024 ના દિવસે શરૂ થઈ હતી. બે વર્ષ કરતા વધારે સમય ચાલેલી સુનાવણી બાદ આજે જુનાગઢ કોર્ટે આરોપી નરસી ખાખસ ને આઠ વર્ષની સખત કેદ અને 25,000 નો દંડ ફટકારતો હુકમ કર્યો છે
ગંજાનુ વાવેતર કરનાર ઇસમને સખત કેદ
જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટ દ્વારા આજે ગેરકાયદેસર રીતે ગાંજો રાખવો અને ઘરના ફળિયામાં ગાંજાનું વાવેતર કરવાના કિસ્સા માં આરોપી માંગરોળ તાલુકાના ઓસા ઘેડ ગામના નરસી ખાખસને આઠ વર્ષની સખત કેદ અને 25 હજાર રૂપિયાનો દંડ જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટના છઠ્ઠા એડિશનલ સેશન્સ જજ અમિત રમેશભાઈ રાણા દ્વારા સજા ફટકાર તો હુકમ કર્યો છે. જો ગુનેગાર તેને કરવામાં આવેલા દંડની રકમ ન ભરે તો વધુ એક વર્ષની સજાનો હુકમ પણ જિલ્લા કોર્ટ દ્વારા આજે કરવામાં આવ્યો છે. શીલ પોલીસ દ્વારા 06 ઓક્ટોબર 2023 ના દિવસે ગાંજાનું વાવેતર અને ગાંજાનો જથ્થો પકડી પાડીને નરસી ખાખસ સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.
રહેણાંક મકાનમાં કર્યું હતું વાવેતર
ગુનેગાર નરસી ખાખસે તેના ઘરના ફળિયામાં ગેરકાયદેસર રીતે ગાંજાના 34 જેટલા નાના મોટા છોડનું વાવેતર કર્યું હતું. આ દરમિયાન શીલ પોલીસે કરેલી રેઈડમાં કુલ 17 કિલો 915 ગ્રામ ગાંજો જેની બજાર કિંમત 1,79,150 થવા જતી હતી. તેનો કબજો કરીને નરસી ખાખસ સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. સમગ્ર મામલામાં જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટ દ્વારા મૌખિક અને દસ્તાવેજી પુરાવાને આધારે 8 ઓગસ્ટ 2024 ના દિવસે જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટમાં સમગ્ર મામલાની સુનાવણી શરૂ થઈ હતી, જેમાં સ્પેશિયલ એન.ડી.પી.એસ એક્ટ 8(બી) 8(c) 20 a (1) અંતર્ગત પોલીસ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા પુરાવા અને સાક્ષીઓને કોર્ટે તપાસ્યા હતા અને 28 સપ્ટેમ્બર 2026 ના દિવસે સમગ્ર કેસની સુનાવણી પૂર્ણ થતા કોર્ટ દ્વારા ચુકાદો મુલતવી રાખવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર બાદ આજે જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટે આરોપી નરસી ખાખસને આઠ વર્ષની સખત કેદ અને 25,000 નો દંડ ફટકારતી સજાનો હુકમ કર્યો છે.
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