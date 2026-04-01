8 વર્ષ સુધી શોષણ અને બ્લેકમેઇલ: ગુજરાત હાઇકોર્ટનું કડક વલણ, આરોપીને ના મળી રાહત

આક્ષેપ છે કે યુવતીના પ્રાઈવેટ ફોટોઝ અને વીડિયોઝ લીક કરવાની ધમકી સાથે આરોપી 8 વર્ષ સુધી યુવતીનું શોષણ કરતો રહ્યો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 6:04 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં એક ચોંકાવનારો અને ગંભીર કેસ સામે આવ્યો છે, જેમાં મુખ્ય આરોપી દ્વારા પોતાની સામે નોંધાયેલ દુષ્કર્મ અને ધમકીની ફરિયાદ રદ્દ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી જે અરજી હાઇકોર્ટે ફગાવી દીધી છે.

પ્રસ્તુત કેસની વિગત મુજબ યુવતી જ્યારે માત્ર ચાર વર્ષની હતી ત્યારે તેની માતાનું અવસાન થયું હતું. ત્યારબાદ પિતાએ બીજા લગ્ન કર્યા હતા. આ પરિસ્થિતિમાં આરોપી, જે યુવતીનો પાડોશી હતો, તેણે તેની નબળાઈનો લાભ લઈ વિશ્વાસ જીત્યો અને લગ્નના નામે તેને ભ્રમિત કરવાનું શરૂ કર્યું. આક્ષેપ મુજબ યુવતી ધોરણ 12માં હતી ત્યારે આરોપી તેને સી.જી. રોડ પર આવેલી પોતાની ઓફિસમાં બોલાવતો. ત્યાં ઠંડા પીણામાં નશીલો પદાર્થ આપીને તેના પર દુષ્કર્મ આચરવામાં આવતું.

પ્રાઈવેટ ફોટોઝ અને વીડિયોઝને આધારે કરતો હતો બ્લેકમેઈલ

આ એક વખતની ઘટના નહોતી. આરોપી દ્વારા અલગ-અલગ જગ્યાએ યુવતી સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ કરવામાં આવતું. યુવતી 24 વર્ષની થાય ત્યાં સુધી, લગભગ 8 વર્ષ સુધી આ શોષણ ચાલુ રહ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આરોપીએ યુવતીના બીભત્સ ફોટા અને વીડિયો બનાવી રાખ્યા હતા અને તેને બ્લેકમેઇલ કરતો હતો. આ દબાણના કારણે યુવતી પોતાની ઇચ્છા વિરુદ્ધ આરોપીની વાત માનવા મજબૂર બની ગઈ હતી.

યુવતીનું લગ્નજીવન પણ તૂટી ગયું

યુવતીના લગ્ન થયા બાદ પણ આરોપી તેની જીંદગીમાં દખલગીરી કરતો રહ્યો. જેના કારણે એક જ વર્ષમાં તેના છૂટાછેડા થઈ ગયા. ત્યારબાદ બીજા લગ્નમાં પણ આરોપીએ તેને ધમકી આપી અને તેના સાસરીયાઓ સામે ફોટા વાયરલ કરવાની વાત કરી.આ સતત બ્લેકમેઇલ અને દબાણના કારણે યુવતી પર ભારે માનસિક તણાવ આવ્યો. તે પરિસ્થિતિમાં તેને પોતાના સાસરીમાંથી ઘરેણાં અને રોકડ લઈને બહાર નીકળવું પડ્યું.

11 આરોપીઓ સામે આક્ષેપ

આ કેસમાં કુલ 11 આરોપીઓ સામે આક્ષેપ છે. એક સહ-આરોપીએ યુવતી પાસેથી પૈસા અને મોબાઇલ છીનવી લીધા અને તેની સાથે પણ શારીરિક શોષણ કર્યું હોવાનો આક્ષેપ છે. યુવતી ગુમ થતાં તેના પરિવારજનોએ કિડનેપિંગની આશંકા સાથે પોલીસને જાણ કરી. હેબિયસ કોર્પસ અરજી બાદ યુવતી મળી આવતા સમગ્ર મામલો બહાર આવ્યો અને તમામ આરોપીઓ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ અને ચાર્જશીટ દાખલ થઈ. આરોપીના વકીલ પ્રતિક બારોટે દલીલ કરી કે, આક્ષેપો ખોટા છે અને યુવતી લાંબા સમય સુધી ચૂપ કેમ રહી તે સવાલ ઉઠાવ્યો. પરંતુ હાઇકોર્ટે નોંધ્યું કે કેસ સેશન્સ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે, પૂરાવાઓ ઉપલબ્ધ છે અને આવી સ્થિતિમાં અરજીમાં મિની ટ્રાયલ ચલાવી શકાય નહીં. પ્રથમ નજરે આક્ષેપો વિશ્વસનીય લાગતા હોવાથી અરજી ફગાવી દેવામાં આવી.

સંપાદકની પસંદ

