અમદાવાદના શાહપુરમાં ચોકલેટની લાલચ આપી 8 વર્ષની બાળકી સાથે છેડતી, પાડોશીની ધરપકડ
23 સપ્ટેમ્બરે ગણેશ આરતીમાંથી પરત ફરેલી બાળકીના કપડાં અસ્તવ્યસ્ત જોતા માતાને શંકા ગઈ અને વિશ્વાસમાં લઈને પૂછપરછ કરતા સમગ્ર ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી.
Published : September 26, 2026 at 8:22 PM IST
અમદાવાદ: શાહપુર વિસ્તારમાં 8 વર્ષની બાળકી સાથે છેડતીની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. મહિલાઓ અને બાળકોની સુરક્ષાને લઈને ચર્ચા ચાલી રહી છે ત્યારે સામે આવેલી આ ઘટનામાં પોળમાં જ રહેતા 38 વર્ષના શખ્સ સામે આરોપ છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી બાળકીના પરિવારની નજીક રહે છે અને વિશ્વાસનો સંબંધ ધરાવતો હતો.
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, આરોપીએ બિસ્કિટ અને ચોકલેટની લાલચ આપીને છેલ્લા 4-5 દિવસથી બાળકી સાથે અયોગ્ય વર્તન કર્યું હોવાનો આરોપ છે. સમગ્ર મામલો 23 સપ્ટેમ્બરની સાંજે સામે આવ્યો હતો.
તે દિવસે બાળકી પોળમાં ગણેશ આરતીમાં ગઈ હતી. ઘરે પરત ફર્યા બાદ તેના કપડાં અસ્તવ્યસ્ત હતા અને તેની પાસે નાસ્તાના પડીકાં તથા પીણું હતું. માતાને શંકા જતા તેમણે બાળકીને વિશ્વાસમાં લઈને પૂછપરછ કરી હતી. ત્યારબાદ પરિવાર શાહપુર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો.
માતાની સતર્કતાથી હકીકત સામે આવી
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, વાલીઓએ બાળકી સાથે વાતચીત કરીને વિગતો જાણી હતી. તેના આધારે 23 સપ્ટેમ્બરે શાહપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. પોલીસે ફરિયાદના આધારે આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
ડીસીપી ઝોન-2 ભરત રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદ નોંધાયા બાદ આરોપીને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. હાલમાં એફએસએલ તપાસ, બાળકીનું મેડિકલ અને અન્ય કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. પોલીસ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા એકત્ર કરીને તપાસ આગળ વધારશે.
ડીસીપીના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીની ઉંમર 38 વર્ષ છે અને તે છૂટક મજૂરીકામ કરે છે. આરોપી સામે પોક્સો સહિતની સંબંધિત કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
ડીસીપી ભરત રાઠોડ: વૈજ્ઞાનિક પુરાવા આધારે તપાસ
ડીસીપી ભરત રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, બાળકીએ માતા-પિતાને જાણ કર્યા બાદ વાલીઓ પોલીસ પાસે પહોંચ્યા હતા. પોલીસને મળેલી વિગતોના આધારે એફઆઈઆર નોંધીને આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એફએસએલ અને મેડિકલ સહિતની તમામ કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ છે.
તેમણે વાલીઓની જાગૃતિને મહત્વપૂર્ણ ગણાવી હતી. પોલીસનું કહેવું છે કે ઉપલબ્ધ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા એકત્ર કરીને ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવશે.
બાળ સુરક્ષા પર ફરી ચર્ચા
શાહપુરની ઘટના સામે આવી ત્યારે દેશમાં સગીરાઓ સામેના ગુનાઓને લઈને પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. તાજેતરમાં દિલ્હીના સદર બજારમાં 11 વર્ષની બાળકી સાથેની ઘટના અને દક્ષિણ-પૂર્વ દિલ્હીના એક પાર્કમાં 17 વર્ષની કિશોરી સાથેની ઘટના સામે આવી હતી. પોલીસે બંને કેસમાં આરોપીઓની ધરપકડ કરી હોવાનું જણાવ્યું છે.
આ ઘટનાઓને કારણે બાળ સુરક્ષા, વાલીઓની સતર્કતા અને સમયસર ફરિયાદની જરૂરિયાત અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
મહિલા સુરક્ષા અંગે સવાલો
અમદાવાદમાં મહિલાઓને રાત્રિના સમયે બહાર ન નીકળવાની સલાહ આપતા પોસ્ટરોને લઈને વિવાદ થયો હતો. આ મુદ્દે આપના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ એનસીઆરબીના આંકડાઓનો ઉલ્લેખ કરીને સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
તેમણે રજૂ કરેલા આંકડા મુજબ, 2020-21માં ગુજરાતમાં 2,076, 2021-22માં 2,239 અને 2022-23માં 2,209 બળાત્કારના કેસ નોંધાયા હતા. ત્રણ વર્ષનો કુલ આંકડો 6,524 થાય છે. તેમણે એવો સવાલ ઉઠાવ્યો કે જો મહિલાઓને રાત્રે બહાર ન નીકળવાની સલાહ અપાય છે, તો ગુનેગારોમાં પોલીસનો ભય કેટલો છે.
અહીં સ્પષ્ટ કરવું જરૂરી છે કે એનસીઆરબીના આંકડા નોંધાયેલા કેસો દર્શાવે છે, તે દરેક ઘટનાની સંપૂર્ણ સંખ્યા કે ગુનાના તમામ કારણો દર્શાવતા નથી.
સુરક્ષા માટે સતર્કતાની જરૂર
શાહપુર કેસમાં વાલીઓએ બાળકના વર્તનમાં ફેરફારને ગંભીરતાથી લઈને પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. બાળકો સાથે નિયમિત અને વિશ્વાસપૂર્ણ વાતચીત, શંકાસ્પદ સ્થિતિમાં તરત પોલીસને જાણ કરવી જેવી બાબતો મહત્વની બને છે. હાલ પોલીસ તપાસ એફએસએલ અને મેડિકલ સહિતના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પર આગળ વધી રહી છે.
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