ભાવનગર: દિવાળીએ બુઝાયેલો એક તબીબ પરિવારનો દીપક 5 જિંદગી પ્રગટાવતો ગયો
16 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ પોતાના 8 વર્ષનો માસૂમ ધ્યેય રમતા-રમતા ટ્રેક્ટર પરથી પડી ગયો હતો.
Published : October 27, 2025 at 2:39 PM IST
ભાવનગર: ભાવગનર જિલ્લામાં પ્રકાશના પર્વ એવા દિવાળી પર્વ દરમિયાન એક ડોક્ટર પરિવારમાં અંધકાર છવાઈ ગયો, પરિવારનો 8 વર્ષનો માસૂમ લાડકવાયો હંમેશા માટે પરીવારને વિદાય આપી ગયો. જોકે,આ માસૂમ અન્ય 5 જિંદગીના જીવનમાં પ્રકાશ પાથરતો ગયો છે.
આ ઘટના છે ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા પંથકની, જ્યાં મેગાસિટીમાંથી પોતાના વતન આવેલા પરિવારનો નાનકડો ઉગતો છોડ અકસ્માતે ઇજાગ્રસ્ત થયો અને અંતમાં પરીવારને વિદાય આપીને ચાલ્યો ગયો.જો કે પરિવારે પણ પોતાનો ઘરનો દીવો બુજાઈ ગયો હોય ત્યારે અન્યના ઘરના દીવાને પ્રગટાવવા માટે દિલદારી દાખવી છે અને ભાવનગરના સર ટી હોસ્પિટલમાં 83મું અંગદાન સફળ તરીકે પૂર્ણ કરાયું છે.
પરેશભાઈ લાઠીયા પોતાના પરીવાર સાથે સુરત થી દિવાળીનું વેકેશન કરવા માટે પોતાના વતન પાલીતાણાના ઘેટી ગામે આવ્યા હતા. ત્યારે 16 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ પોતાના ઘરે રમતા-રમતા ટ્રેક્ટર ઉપરથી પડી ગયો હતો જેના પગલે તેને ગળામાં સ્વરપેટીમાં ઇજા થતાં તે બેભાન થઈ ગયો હતો. જેથી તેને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યો હતો.
માસૂમને શ્વાસમાં થઈ તકલીફ
ધ્યેયને નિર્મળ મંત્ર હોસ્પિટલ ખાતે સારવારમાં લાવ્યા બાદ તેને શ્વાસમાં તકલીફ થતા વેન્ટિલેટર ઉપર રાખવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ મગજ માટે એમઆરઆઇ કરાવ્યું અને પૂરતા પ્રમાણમાં મગજમાં ઓક્સિજન નહીં મળતુ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આથી તેને શ્રેષ્ઠ સારવાર માટે ભાવનગર ન્યુરોસર્જન ડોક્ટર રાજેન્દ્ર કાબરીયાને ત્યાં સારવારમાં લવાયો હતો. તારીખ 24 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર કાબરીયાએ તેને તપાસીને બ્રેઈનડેડ જાહેર કર્યો હતો.
નાની વયના બાળકનું પ્રથમ અંગદાન
સર ટી હોસ્પિટલના ડોક્ટર ચિન્મય શાહે આ વિશે જણાવ્યું હતું કે, 25 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ દર્દીને બીમ્સ હોસ્પિટલ ભાવનગર અંગદાન માટે દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. 26 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ લાભ પાંચમના દિવસે ધ્યેયની બંને કિડની,લીવર અને બંને આંખોનું દાન લેવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદની ઝાયડસ હોસ્પિટલ અને કિડની હોસ્પિટલથી ડોક્ટરની ટીમ આવીને ભાવનગર પોલીસ વિભાગના સહયોગથી ગ્રીન કોરીડોર મારફત અમદાવાદ મોકલવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે બંને આંખોનું દાન ભાવનગરની સર રી હોસ્પિટલ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું. જો કે ધ્યેય દ્વારા પાંચ જેટલા દર્દીઓને નવજીવન મળવા પામ્યું છે. આપને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ધ્યેયના પિતા એક રેડીયોલોજીસ્ટ ડોકટર છે.