જૈશ-એ-મોહમ્મદના 8 આતંકવાદી ઝડપાયા, ગુજરાત ATSની મોટી કાર્યવાહી
ગુજરાત ATSએ રાજ્યમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના 8 આતંકવાદીઓને ઝડપી પાડ્યા છે.
Published : July 3, 2026 at 3:24 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ATSએ રાજ્યમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના 8 આતંકવાદીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. ગુજરાતમાંથી પાલનપુર, પાટણ, નવસારી અને મધ્ય પ્રદેશમાંથી 8 આતંકવાદી ઝડપાયા હતા. રાજ્યમાં સ્લીપર સેલ અંગે ગુજરાત ATSએ તપાસ હાથ ધરી છે. આતંકીઓ જૈશ-એ-મોહમ્મદ માટે સક્રિય રીતે કામ કરતા હોવાનો ખુલાસો થયો છે.
ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓના નામ
1. અહેમદ અબ્દુલ્લા ગાજીવાલા @ અબુ ઉબૈદા (19 વર્ષ) – રહે/ઓ ભાગલ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા
2. ઈબ્રાહીમ મોહમ્મદ હુસેન ઘાઘા @ અબુ હમઝા (30 વર્ષ) - રહે/ઓ ભાગલ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા
3. મુદસ્સીર અબ્દુલ્લા ગાઝીવાલા @ અબુ આયા (22 વર્ષ) - રહે/ઓ ભાગલ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા
4. ઝકરિયા દુરાની મોહમ્મદ અમ્મર ઘાઘા @ ઇબ્ન અમ્મર @ ઝકરિયા પાલનપુરી (21 વર્ષ) – જામિયા અબુલ હસન મદ્રેસા, ખાડિયાસણા, સિદ્ધપુર, પાટણ
5. મુફ્તી ફૌજાન ઈસ્માઈલ દૌવા @ મુફ્તી સાહબ (40 વર્ષ) – જામિયા અબુલ હસન મદ્રેસા, ખડિયાસણા, સિદ્ધપુર, પાટણ
6. મોહમ્મદ અમીન શેરા @ અમીન પાલનપુરી (21 વર્ષ) – જામિયા અબુલ હસન મદ્રેસા, ખાડિયાસણા, સિદ્ધપુર, પાટણ
7. મોહમ્મદ અબ્દુલ રહેમાન સાવદી @ મોહમ્મદ પાલનપુરી @ અબુ યુનિસા (22 વર્ષ) – જામિયા રહેમાનીયા ખંભાળિયા, અંભેટા, ચીખલી, નવસારી
8. બિલાલ દુરાની મોહમ્મદ અમ્મર ઘાઘા @ અબુ દુજાના @ અબુ સુફીયાન @ અબુ ઝુંદાલ @ ઉમર બિન ખત્તાબ (18 વર્ષ) – વારસી નગર, દેવાસ, મધ્યપ્રદેશ
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