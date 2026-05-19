ગુજરાતને ફાળવાયેલા 8 પ્રોબેશનરી IAS અધિકારીઓ CM ભુપેન્દ્ર પટેલને મળ્યા, ગાંધીનગરમાં સૌજન્ય મુલાકાત
Published : May 19, 2026 at 11:05 AM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત કેડરમાં ફાળવાયેલા 2025ની ભારતીય સનદી સેવા બેચના 8 પ્રોબેશનરી અધિકારીઓએ સોમવારે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ સાથે સૌજન્ય મુલાકાત કરી હતી.
આ IAS અધિકારીઓ મસુરીની લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વહીવટ અકાદમીમાં ફાઉન્ડેશન કોર્સ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરીને ગુજરાત કેડરમાં અધિક સહાયક કલેક્ટર તરીકે નિયુક્ત થયા છે, અને તેમને બાવન સપ્તાહની જિલ્લા તાલીમ માટે બનાસકાંઠા, ભરૂચ, અમરેલી, કચ્છ, પંચમહાલ, ગોધરા, વલસાડ, રાજકોટ અને મહીસાગર જિલ્લા ફાળવવામાં આવ્યા છે.
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ આ પ્રોબેશનરી આઈ.એ.એસ. અધિકારીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી સામાન્ય માનવી, વંચિત ગરીબના કલ્યાણના સેવા સંકલ્પ સાથે સેવારત રહેવાની શિખ આપી હતી. મુખ્યમંત્રીને મળેલા આ પ્રોબેશનરી IAS અધિકારીઓએ સ્પીપાની તાલીમ તેમની કારકિર્દી ઘડતરમાં મહત્વપૂર્ણ બની હોવાની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.
જિલ્લા તાલીમ દરમિયાન, આ અધિકારીઓને જાહેર આરોગ્ય અને પોષણ, 'એક જિલ્લો-એક ઉત્પાદન', સામાજિક અને નાણાકીય સમાવેશ, સુશાસન, કાયદો અને વ્યવસ્થા અને વ્યવસ્થાપન સહિત વિવિધ વિષયો પર તાલીમ આપવામાં આવશે. આ તાલીમ પહેલા, અધિકારીઓ હાલમાં અમદાવાદમાં સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન (SPIPA) ખાતે ચાર અઠવાડિયાની સંસ્થાકીય તાલીમ લઈ રહ્યા છે, જે 26 મેના રોજ પૂર્ણ થવાની છે.
મુખ્યમંત્રીને મળેલા પ્રોબેશનરી IAS અધિકારીઓએ એમ પણ કહ્યું કે SPIPA ખાતે મળેલી તાલીમે તેમની કારકિર્દી ઘડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. SPIPAના ડાયરેક્ટર જનરલ અને વહીવટી સુધારણા વિભાગના મુખ્ય સચિવ હરીશ શુક્લા, ડિરેક્ટર ચંદ્રેશ કોટક અને અન્ય SPIPA અધિકારીઓ પણ આ તકે ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.
આ સૌજન્ય મુલાકાત દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી કહ્યું કે, 21મી સદીમાં, સર્જનાત્મકતા, નવીનતા અને ડિઝાઇન એ મુખ્ય પરિબળો છે જે કોઈપણ રાષ્ટ્રને વૈશ્વિક સ્પર્ધામાં આગળ રહેવા માટે સક્ષમ બનાવી શકે છે.