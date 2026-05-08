વિશ્વ ગદર્ભ દિવસ: જુનાગઢના એકમાત્ર પરિવાર પાસે આજે ત્રણ ગધેડા, જાણો ક્યારથી આ દિવસ મનાવવાની થઇ શરૂઆત

એક સમયે માલવહન અને ખેતી સંબંધિત કામોમાં ખૂબ ઉપચોગી ગધેડું આજે માંડ જોવા મળે છે

Published : May 8, 2026 at 4:13 PM IST

જુનાગઢ : દર વર્ષે 8મી મેના દિવસે 'વિશ્વ ગદર્ભ દિવસ' (World Donkey Day)ની ઉજવણી કરવાની શરૂઆત થઈ હતી. વર્ષ 2018માં ડો.રઝિક આર્ક નામના વૈજ્ઞાનિકે આ દિવસની ઉજવણી શરૂઆત કરી. ડો. રઝિક આર્ક પ્રાણી કલ્યાણ અને રણ વિસ્તારના પ્રાણીઓ પર સંશોધન કરી રહ્યા છે. છેલ્લા 30 વર્ષ કરતાં વધારે ગધેડાના સંશોધન પર કામ કર્યા બાદ અંતે તેમણે 8મી મેને વિશ્વ ગધેડા દિવસની પસંદગી કરી હતી.

'વિશ્વ ગદર્ભ દિવસ'ની ઉજવણી અને પ્રાણીનું મહત્વ

વર્ષોથી યાતાયાત અને માલ સામાન લાવવા અને લઈ જવા માટે આ પ્રાણીનું ખૂબ જ મહત્વ હતું. આજે અંદાજિત આંકડા પ્રમાણે સમગ્ર વિશ્વમાં અલગ અલગ પ્રજાતિના ચાર થી પાંચ કરોડ ગધેડા અસ્તિત્વ ધરાવતા હશે. સામાન્ય રીતે ગધેડો એ લોકોની રોજગારી અને આજીવિકા પર પણ ખૂબ જ નિર્ભર છે. કોઈપણ પ્રકારના સામાન લાવવા લઈ જવા, ખેતી સંબંધિત કાર્યોમાં અને કેટલાક ધર્મસ્થાનોમાં લોકોને મુશ્કિલ ઢાળ પર ચડાવવા અને ઉતારવા માટે પણ આ પ્રાણીનો ઉપયોગ આજે થઈ રહ્યો છે, પરંતુ તેનું પ્રમાણ દર વર્ષે ઘટી રહ્યું છે. એક અંદાજ મુજબ ચીનમાં ગધેડાની ચામડીમાંથી જીલેટીન નીકળે છે, તેમાંથી દવા બનાવવામાં આવી રહી છે. આના માટે ચીન મોટા પ્રમાણમાં આફ્રિકામાંથી ગધેડાઓની આયાત કરે છે, જેના કારણે આફ્રિકા ઉપખંડમાં ગધેડાઓની સંખ્યા ખૂબ ઘટી રહી છે.

જુનાગઢમાં એક પરિવાર પાસે માત્ર ત્રણ ગધેડા

ગધેડાના લાલન-પાલન અને તેની સાથે જોડાયેલા વ્યવસાયમાં ગોલારાણા પરિવારો જોડાયેલા હોય છે. જુનાગઢમાં રાણા પરિવારોની સંખ્યા ઘણી બધી છે, પરંતુ આજે જુનાગઢના એકમાત્ર પરિવાર પાસે માત્ર ત્રણ ગધેડા અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જે કદાચ આવનારા દિવસોમાં જુનાગઢ શહેરમાં જોવા ન પણ મળે. એક સમયે જુનાગઢના એક રાણા પરિવાર પાસે 50 કરતાં વધારે ગધેડાઓ હતા તે સમયે રોજગારી પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળતી હતી, પરંતુ આજે દિવસેને દિવસે ગધેડા થકી મળતી રોજગારી ઓછી થતી જાય છે, જેને કારણે ગધેડાની સંખ્યા જુનાગઢ શહેરમાં એટલી હદે ઓછી થઈ ગઈ કે આજે માત્ર ત્રણ જ ગધેડા જુનાગઢ શહેરમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

પ્રતિ દિવસ એક ગધેડા પાછળ 150 રૂપિયાનો ખર્ચ

એક ગધેડા પાછળ પ્રતિ દિવસ આજે અંદાજિત 150 રૂપિયાનો ખર્ચ આવી રહ્યો છે, તેની સામે ગધેડા થકી મળતી રોજગારી સતત ઘટી રહી છે. આને કારણે ગધેડાનો નિભાવ કરવો પણ આટલો જ મુશ્કેલ બની રહ્યો છે. નવાબી નગર તરીકે ઓળખાતું જુનાગઢ આજથી બે દસકા પૂર્વે ખાસ કરીને બાંધકામના ક્ષેત્રમાં માલની અવરજવર માટે ગધેડા એકમાત્ર વિકલ્પ હતા. સિમેન્ટ, રેતી, કપચી, પાણી, પથ્થર આવા બાંધકામના સામાનો નાની-નાની શેરીઓમાં લઈ જવા માટે ગધેડા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ ન હતો ત્યારે ગધેડા થકી રોજગારીનું પ્રમાણ પણ ખૂબ સારું હતું, પરંતુ આજે ગધેડા થકી મળતી રોજગારી એકદમ બંધ થઈ ગઈ છે. જેને કારણે ગધેડાનો નિભાવ ખર્ચ રાણા પરિવારને પરવડે તેમ નથી, તેથી ગધેડાની સંખ્યા દિવસેને દિવસે ઘટી રહી છે.

ગધેડુ પાલતુ હોશિયાર પ્રાણી અને સૌથી વધારે વજન ઉચકનાર

ગધેડા સૌથી વધારે વફાદાર અને હોશિયાર પ્રાણી આજે પણ માનવામાં આવે છે. ગધેડા કોઈપણ પાલતુ પ્રાણીની સરખામણીએ તેના શરીર પર સૌથી વધારે વજન ઊંચકવામાં પાવરધા પણ હોય છે. કોઈપણ ખતરાની સ્થિતિમાં ગધેડો તરત આગળ વધતો અટકી જાય છે, જેથી તેને જીદ્દી પ્રકારના પ્રાણી તરીકે પણ કેટલાક લોકો ઓળખે છે. ગધેડાની યાદશક્તિ ખૂબ જ વિશાળ હોય છે, 25 કે 30 વર્ષ પૂર્વે જે વિસ્તારમાંથી તે પસાર થયો હોય ત્યાં ફરી તે આવે તો તે વિસ્તારમાં તે ભૂલો પડતો નથી, આટલું બુદ્ધિશાળી પ્રાણી પણ તેને માનવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે ગધેડો એ રણપ્રદેશનું પ્રાણી છે ત્યારે અન્ય પ્રાણી સાથે સંપર્ક કરવા માટે ગધેડા મોઢામાંથી જે અવાજ ઉત્પન્ન કરે છે, તે રણ પ્રદેશમાં 30 થી 40 કિલોમીટર સુધીના લાંબા વિસ્તારમાં અન્ય ગધેડા સુધી પહોંચે છે. આ પ્રકારની કમ્યુનિકેશનની સિસ્ટમ પણ ગધેડાને એક વિશિષ્ટ પ્રાણી બનાવે છે.

20મી પશુ ગણતરી અન્વયે એક લાખ કરતા વધારે ગધેડા

ભારતમાં વર્ષ 2019માં 20મી પશુ ગણતરી કરવામાં આવી હતી. જેમાં સમગ્ર ભારતમાં એક લાખ કરતા વધારે ગધેડા બચ્યા હોવાની વિગતો સામે આવી હતી. વર્ષ 2012માં કરવામાં આવેલી ગણતરીની સરખામણીએ સાત વર્ષ પછી 2019માં ગધેડાની સંખ્યામાં 60% કરતાં વધારેનો ઘટાડો નોંધાયો છે, તેની પાછળ આધુનિક મશીનરી અને ગધેડાનો દિવસે અને દિવસે ઉપયોગ ઓછો થતો જાય છે, તેને કારણે તેની સંખ્યા પણ હવે ઘટી રહી છે. છેલ્લે વર્ષ 2024માં પશુ ગણતરી હાથ ધરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેના પરિણામો હજુ સુધી જાહેર થયા નથી. જેથી આજના દિવસે દેશમાં ગધેડાની સંખ્યા કેટલી છે તેનો કોઈ ચોક્કસ આંકડો જોવા મળતો નથી.

જંગલી ગધેડા એટલે કે ઘુડખર માટે પણ ગુજરાત વિશ્વમાં એકમાત્ર

ગધેડાના જ એક અન્ય પ્રકાર જંગલી ગધેડા કે જેને પ્રાણી જગતમાં ઘુડખર નામના પ્રાણીથી ઓળખવામાં આવે છે. આ કચ્છના નાના રણમાં જોવા મળે છે. વિશ્વના અન્ય દેશોમાં કચ્છના નાના રણ સિવાય ઘુડખર ક્યાંય જોવા મળતા નથી. વર્ષ 1997માં ઘુડખરની વસ્તી કરવા ગણતરી કરવામાં આવી હતી. જેમાં કચ્છના નાના રણમાં 2940 ઘુડખર નોંધાયા હતા. 2015ની વસ્તી ગણતરી મુજબ 4451 અને 2020ની વસ્તી ગણતરી અંદર કચ્છના નાના રણમાં 6,082 જોવા મળ્યા હતા. પાછલા 29 વર્ષમાં ઘુડખરની સંખ્યામાં ચોક્કસ અને મક્કમ ગતિએ વધારો થઈ રહ્યો છે, પરંતુ વસ્તીની વધારાની સ્થિતિમાં ગધેડા આટલા નસીબદાર જોવા મળતા નથી અને દર વર્ષે ગધેડાની સંખ્યા ઘટી રહી છે.

