આજથી 78 વર્ષ પહેલા જૂનાગઢમાં યોજાઇ હતી ભારતની પ્રથમ ચૂંટણી, ભારત-પાકિસ્તાનમાં રહેવા માટે લોકોએ આપ્યો હતો મત
20 ફેબ્રુઆરી 1948ના દિવસે જૂનાગઢ રાજ્યના લોકોને ભારત અને પાકિસ્તાનમાં રહેવા માટે લોકમત કરાયો હતો.
Published : February 20, 2026 at 12:53 PM IST
જૂનાગઢ: આજથી 78 વર્ષ પહેલા પ્રથમ વખત જૂનાગઢમાં ભારતની પ્રથમ ચૂંટણી યોજાઇ હતી. 20 ફેબ્રુઆરી 1948ના દિવસે જૂનાગઢ રાજ્યના લોકોને ભારત અને પાકિસ્તાનમાં રહેવા માટે લોકમત કરાયો હતો જેમાં બે અલગ અલગ મત પેટીમાં લોકોનો અભિપ્રાય મતના રૂપમાં આપવામાં આવ્યો હતો. આ મતદાન પ્રક્રિયામાં વિદેશી માધ્યમોના પત્રકારો પણ હાજર રહ્યા હતા. મુસ્લિમ અને રાજપુત મહિલાઓ માટે મતદાનની અલગ અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી અને તેમાં પણ મહિલા કર્મચારીઓ હાજર રહી હતી.
20 ફેબ્રુઆરી 1948 જૂનાગઢમાં પ્રથમ મતદાન
20મી ફેબ્રુઆરી 1948. આજથી 78 વર્ષ પહેલા સમગ્ર ભારતનું પહેલું મતદાન યોજવામાં આવ્યું હતું. આ મતદાન ગ્રામ પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, ધારાસભા કે લોકસભા માટે ન હતું પરંતુ આઝાદી વખતે જૂનાગઢનું જોડાણ નવાબે પાકિસ્તાન સાથે કરી દેતા જૂનાગઢ રાજ્યના લોકોનો લોકમત આ મતદાન થકી પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. જૂનાગઢ રાજ્યના તાબા નીચે આવતા જૂનાગઢ, માંગરોળ, માણાવદર, બાટવા બડા અને છોટા, સરદાર ગઢ અને બાબરીયાવાડ વિસ્તારમાં મતદાન થયું હતું. આ મતદાન પ્રક્રિયામાં મુસ્લિમ અને રાજપુત મહિલાઓ માટે અલગ અલગ મતદાન મથક અને તે પણ મહિલા કર્મચારીઓની હાજરી વચ્ચે ઉભુ કરાયું હતું. આ મતદાનમાં ભારત તરફ રહેવા માટે 2,22,184 મતદાતાઓએ પોતાનો મત આપ્યો હતો તો પાકિસ્તાનમાં રહેવા માટે માત્ર 130 જેટલા મતદારોએ પોતાનો મત આપ્યો હતો.
પાકિસ્તાન સાથે જૂનાગઢના જોડાણથી મામલો બગડ્યો
જૂનાગઢના નવાબે જૂનાગઢનું જોડાણ ભારત સાથે નહીં પરંતુ પાકિસ્તાન સાથે કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો જેને ધ્યાને રાખીને 13મી નવેમ્બર 1947ના દિવસે જૂનાગઢની બહાઉદ્દીન કોલેજ ખાતે સરદાર પટેલની એક વિશાળ જનસભા યોજવામાં આવી હતી જેમાં જૂનાગઢનો કબજો બળજબરી પૂર્વક નહીં પરંતુ લોકોના મતથી લેવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. તે બાદ 20મી ફેબ્રુઆરી 1948 ના દિવસે મતદાન થયું હતું જેમાં સમગ્ર જૂનાગઢ રાજ્યના તાબા નીચે આવતા તમામ ગામો અને શહેરોમાં જાહેર રજા રાખવામાં આવી હતી. મતદાન માટે તમામ નિયમો અને મતદારોની યોગ્યતાની સાથે સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવામાં આવી હતી.
બે અલગ અલગ રંગની મત પેટી
લોકમત લેવા માટે લાલ અને લીલા રંગની બે અલગ અલગ મત પેટી રાખવામાં આવી હતી. ભારતમાં જોડાવા માંગતા પ્રત્યેક મતદારે લાલ રંગની પેટીમાં અને પાકિસ્તાન સાથે જોડાવા માંગતા મતદારોએ લીલા રંગની પેટીમાં પોતાનો લોકમત આપવાનો હતો. આ ચૂંટણીમાં વિદેશના પ્રેસ પ્રતિનિધિઓ પણ હાજર રહ્યા હતા જેમાં લંડન સન્ડે ટાઈમ્સના જોશલીન હેનેસી અને ડેઇલી ટેલિગ્રાફના ડગ્લાસ પણ હાજર રહ્યા હતા. જૂનાગઢ રાજ્યના લોકો ચૂંટણીના નિયમો સારી રીતે જાણી શકે તે માટે જેતે સમયે જૂનાગઢ રાજ્યના ગેજેટ દસ્તુરલ અમલ સરકાર જૂનાગઢમાં છાપવામાં આવ્યા હતા. આ લોકમત માટે ખાસ મુખ્ય ચૂંટણી નિરીક્ષકની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. 24 ફેબ્રુઆરી 1948ના દિવસે લોકમતના પરિણામો જાહેર થયા હતા અને જૂનાગઢનું જોડાણ ભારત સાથે થવાનો લોકમત પ્રદર્શિત થયો હતો.
જૂનાગઢ રાજ્યના અલગ અલગ મતદારો
નવાબના સમયના જૂનાગઢ રાજ્યમાં જૂનાગઢ શહેરમાં 21606 મુસ્લિમ અને 1,78,963 બિન મુસ્લિમ મળીને કુલ 200569 મતદારો નોંધાયા હતા. માંગરોળમાં 3204 મુસ્લિમ અને 9793 બિન મુસ્લિમ માણાવદરમાં 520 મુસ્લિમ અને 8160 બિન મુસ્લિમ, બાટવા બડામાં 249 મુસ્લિમ અને 1178 બિન મુસ્લિમ, બાટવા છોટામાં 39 મુસ્લિમ અને 1393 બિન મુસ્લિમ, સરદાર ગઢમાં 231 મુસ્લિમ અને 3162 બિન મુસ્લિમ, બાબરીયાવાડમાં 243 મુસ્લિમ અને 5637 બિન મુસ્લિમ મતદારો નોંધાયા હતા. 02 લાખ 22 હજાર 184 બિન મુસ્લિમ મતદારોએ ભારતમાં જોડાવાનો અને માત્ર 130 મતદારોએ પાકિસ્તાનમાં જોડાવા અંગે પોતાનો લોકમત આપ્યો હતો.
