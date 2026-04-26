લોકશાહીના પર્વમાં નિરાશા: અમદાવાદથી 300 કિમી દૂર મતદાન કરવા આવેલા 75 વર્ષીય વૃદ્ધનું નામ યાદીમાંથી ગાયબ
મૂળ કીમના વતની અને હાલ અમદાવાદમાં સ્થાયી થયેલા 75 વર્ષીય વૃદ્ધ ખાસ મતદાન કરવા માટે અમદાવાદથી 300 કિમી દૂર કીમ ગામે પહોંચ્યા હતા.
Published : April 26, 2026 at 4:50 PM IST
સુરત: એક તરફ જ્યારે તંત્ર દ્વારા વધુમાં વધુ મતદાન થાય તે માટે અનેક પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના કીમ ગામેથી વ્યવસ્થાની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે. લોકશાહીના આ પર્વમાં પોતાનું યોગદાન આપવા માટે 300 કિમીનો પ્રવાસ ખેડીને આવેલા એક વયોવૃદ્ધ મતદારને મતાધિકારથી વંચિત રહેવું પડ્યું છે.
મૂળ કીમના વતની અને હાલ અમદાવાદમાં સ્થાયી થયેલા 75 વર્ષીય વૃદ્ધ ખાસ મતદાન કરવા માટે અમદાવાદથી 300 કિમી દૂર કીમ ગામે પહોંચ્યા હતા. કાળઝાળ ગરમી અને લાંબી મુસાફરીનો થાક હોવા છતાં, તેમનામાં મતદાન કરવાનો ઉત્સાહ જોવા મળતો હતો. પરંતુ જ્યારે તેઓ મતદાન મથકે (બૂથ) પર પહોંચ્યા અને પોતાનું નામ તપાસ્યું, ત્યારે જાણવા મળ્યું કે તેમનું નામ મતદાર યાદીમાંથી કમી (દૂર) કરી દેવામાં આવ્યું છે.
જીવતા જીવત મરી ગયો: વૃદ્ધની વેદના
પોતાના હાથમાં ચૂંટણી કાર્ડ હોવા છતાં મતદાન ન કરી શકવાને કારણે વૃદ્ધ અત્યંત ભાવુક થઈ ગયા હતા. મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા તેમણે પોતાની વેદના ઠાલવી હતી કે, "હું ખાસ આટલે દૂરથી મારો પવિત્ર મત આપવા આવ્યો હતો, પણ અહીં જાણવા મળ્યું કે મારું નામ જ કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે. મતાધિકાર છીનવાતા મને લાગે છે કે હું જીવતા જીવ મરી ગયો છું. હવે મારી ઉંમર 75 વર્ષની છે, હું કંઈ પાંચ-દસ વર્ષ વધુ જીવવાનો નથી, પણ મારું છેલ્લું મતદાન કરવાની ઈચ્છા અધૂરી રહી ગઈ."
આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિકોમાં પણ રોષ જોવા મળ્યો છે. એક જાગૃત નાગરિક જે સામે ચાલીને મતદાન કરવા માટે આટલો મોટો પ્રવાસ ખેડતો હોય, તેનું નામ કયા આધારે અને કોની સૂચનાથી યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યું તે એક મોટો પ્રશ્ન છે. શું બી.એલ.ઓ. (BLO) દ્વારા કરવામાં આવતી ચકાસણીમાં કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ? આ કિસ્સો સાબિત કરે છે કે વહીવટી તંત્રની નાની એવી ભૂલ કોઈ વૃદ્ધની લોકશાહી પ્રત્યેની શ્રદ્ધાને કેટલી ઊંડી ચોટ પહોંચાડી શકે છે.
આ પણ વાંચો: