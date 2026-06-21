થરાદના સેદલા ગામના 75 વર્ષીય વૃદ્ધે હરિદ્વારમાં ગંગામાં લીધી જળ સમાધિ, 20 વર્ષથી ભક્તિમાં હતા લીન
સેદલા ગામના જેઠાજી રૂપાજી રાજપૂત છેલ્લા 20 વર્ષથી હરિદ્વારમાં સાધના કરતા, બે દીકરા-ત્રણ દીકરી સહિત સમગ્ર પરિવારે તેમના અંતિમ નિર્ણયને આપ્યો સાથ.
Published : June 21, 2026 at 6:32 PM IST
વાવ-થરાદ : જિલ્લામાંથી એક વિચિત્ર અને માનવામાં ન આવે તેવી ઘટના સામે આવી છે. થરાદ તાલુકાના સેદલા ગામના 75 વર્ષીય જેઠાજી રૂપાજી રાજપૂત ભક્તિમાં લીન થઈ હરિદ્વાર ખાતે પરિવારની સંમતિ લઈ ગંગા નદીમાં જળ સમાધિ લીધી હોવાનો એક વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. વાયરલ વીડિયોમાં વૃદ્ધના પરિવારજનો અને અન્ય સગા-સંબંધીઓ તેમના આશીર્વાદ લઈ ગાડીમાં રવાના કરતા જોવા મળે છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, 75 વર્ષીય જેઠાજી રૂપાજી રાજપૂતે 18 જૂન 2026ના રોજ જળ સમાધિ લીધી હતી. તેઓ છેલ્લા 20 વર્ષથી હરિદ્વાર જઈ ગંગાના સાનિધ્યમાં સાધના કરતા હતા અને 2 વર્ષથી ગંગામાં જળ સમાધિ લેવા ઈચ્છતા હતા. જોકે, પરિવારની સમજાવટને કારણે તેઓ વતન પરત ફર્યા હતા. પરંતુ તાજેતરમાં જ તેમણે ગંગામાં જળ સમાધિ લેવાનો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો હતો અને પરિવાર તથા કુટુંબીજનોની સંમતિ લઈ હરિદ્વાર જવા રવાના થયા હતા. તેમની અંતિમ ઈચ્છા હતી કે તેમના મૃત્યુ બાદ કોઈ મરણોત્તર ક્રિયાઓ ન કરવામાં આવે, જેથી પરિજનોએ તમામ લૌકિક ક્રિયાઓ બંધ રાખી હતી.
જેઠાજી રાજપૂતના ભત્રીજા હેમુભા સોઢાએ જણાવ્યું કે, તેમને બે દીકરા અને ત્રણ દીકરીઓ છે. તેઓ ભક્તિભાવ ધરાવતા હતા, ખેતી કરતા હતા અને ખેતરની બાજુમાં આવેલી ગૌશાળામાં ગાયોની સેવા કરતા હતા. 20થી 30 વર્ષથી તેઓ ભક્તિમાં ખૂબ લીન રહેતા હતા. બાજુના આસોદર ગામના જગતપુરીજી મહારાજને તેઓ ગુરુ માનતા હતા.
તેઓ વારંવાર કહેતા કે, “મારું જીવન પૂર્ણ થઈ ગયું છે, પરિવાર સંમતિ આપે તો હરિદ્વારમાં ગંગામાં જળ સમાધિ લઈ પ્રાણ છોડવા માંગુ છું. હું અહીં મરીશ તો પણ તમે બે કલાકમાં મને કાઢી લેશો, અહીં રાખવાના નથી. માટે મને રજા આપો, હું રાજીખુશીથી જાઉં.”
પરિવારે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે હાલમાં વાયરલ થયેલો વિડિયો જૂનો છે અને તે તેમના સંતો-સંતાનો સાથે ગંગામાં સ્નાન કરવા ગયા ત્યારનો છે. જળ સમાધિનો કોઈ વીડિયો નથી. આ સમગ્ર ઘટનાને લઈ ગામમાં શોકની લાગણી છે, પરંતુ પરિવારે તેમની ઈચ્છાનો આદર કર્યો હોવાનું જણાવ્યું છે.
(ડિસક્લેમર: Etv ભારત દ્વારા આ અહેવાલ ફક્ત એક ઘટના તરીકે વાચકો સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. Etv ભારત આ પ્રકારની કોઈપણ પ્રવૃત્તિને સમર્થન કે પ્રોત્સાહન આપતું નથી. સાથે જ લોકોને અંધશ્રદ્ધા અને ગેરસમજથી દૂર રહેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.)
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