75 લાખના તોડ મામલે રાજકારણ ગરમાયુ, સાંસદ વસાવાએ કહ્યું 'સરકાર મારી સાથે ન્યાય નહિ કરે તો હું ભાજપ છોડી દઇશ'

ભાજપ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, ચૈતર વસાવાએ 75 લાખનો તોડ કરી અધિકારી પાસે રૂપિયા માગ્યા હતા.


સાંસદ વસાવાએ કહ્યું ‘સરકાર મારી સાથે ન્યાય નહિ કરે તો હું ભાજપ છોડી દઇશ’ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 25, 2025 at 4:21 PM IST

નર્મદા: નર્મદા જિલ્લામાં હાલ ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા અને ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવા આમને સામને આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપ કરવાના કિસ્સામાં રાજકારણ ગરમાયુ છે.

ભરૂચના ભાજપ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ જિલ્લામાં થયેલા બે મોટા રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમમાં 75 લાખનો તોડ કરી માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારી પાસે માગ્યા હતા અને જે વાત જિલ્લા કલેક્ટર એસ. કે. મોદીએ સાંસદને જિલ્લા પ્રમુખ નીલ રાવની હાજરીમાં કરી એટલે સાંસદ ગુસ્સે ભરાયને મીડિયાને પ્રતિક્રિયા આપી હતી. જેને લઈ ગઈ કાલે ચૈતર વસાવાએ જિલ્લા કલેક્ટર એસ. કે. મોદીને રૂબરૂ મળી આવેદન પત્ર લખી પૂછવામાં આવતા આ 75 લાખની માંગણી ચૈતર વસાવાએ કરી એ વાતને ખોટી બતાવી જિલ્લા કલેક્ટરે સાંસદને ખોટા ઠેરવતા સાંસદ ગુસ્સે ભરાયા હતા.



ભાજપ સાંસદ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ મીડિયા સાથે વાત કરી જણાવ્યું હતું કે કે, ચૈતર વસાવાએ જિલ્લા સંકલનમાં 2 વાર કાર્યક્રમને લઈ હિસાબ માગ્યો અને અધિકરીઓએ હિસાબ પણ આપ્યો છત્તા અધિકારીઓને ડરાવી 75 લાખ માગ્યા અને સાંસદે આ મુદ્દો ઉઠવ્યો એટલે પૈસા ન મળ્યા.

જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા સાંસદની વાતને નકારતાં સાંસદે કહ્યું કે, “હું સરકાર સાથે રહી કામ કરી રહ્યો છું અને જિલ્લા કલેક્ટર પાસે 75 લાખ માગ્યાનું રેકોર્ડિંગ પણ છે, જિલ્લા કલેકટર કેમ આ વાતને છુપાવી રહ્યા છે એ મને ખબર નથી પડતી. હું અધિકારી અને સરકાર તરફેણમાં બોલી આવા લોકો સામે હું લડી રહ્યો છું અને સરકારને પણ હું કહું છું કે અમારી સરકારે પણ આ બાબતે બોલવું પડે. આ કોઈ સામાન્ય બાબત નથી. આ વાત મીડિયામાં વારંવાર આવે છે તો સરકારે આમાં ન્યાય કરવો પડશે કે જિલ્લા કલેકટર સાચો છે ચૈતર વસાવા સાચો છે કે મનસુખ વસાવા સાચો છે. આ બાબતે કલેકટરે સ્ટેન્ડ લેવું પડશે, આ બાબતે રાજ્ય સરકારે પણ સ્ટેન્ડ લેવું પડશે, આ બાબતે હું છોડવાનો નથી હું સાચો છું. જિલ્લા કલેકટર સામે ચૈતર વસાવા હાવી થાય છે અને કલેકટર ડરપોક હોઈ એમ બેસી રહ્યો છે. આ બાબતે હું સરકારમાં રજુવાત કરવાનો છું અને સરકાર મારી સાથે ન્યાય નહિ કરે તો હું ભારતીય જનતા પાર્ટી છોડી દઇશ. હું અધિકારીઓ અને સરકાર માટે લડી રહ્યો છું અને આવા ખોટા લોકોની સામે એક્શન લેવા જોઈએ પણ એને બચાવી રહ્યા છે. આ બાબતે કલેકટર ચૈતર વસાવાને બચાવી રહ્યા છે કે સરકાર? એ મારે જાણવું છે. હું આવા ખોટા લોકોનું નહિ ચલાવી લઉં.”

ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની પ્રતિક્રિયા

સમગ્ર મામલે ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, ભરૂચ લોકસભા ના સાંસદ મનસુખ વસાવા દ્વારા મારા પર પાયા વિહોણા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા. આ મુદ્દે નર્મદા જિલ્લાના વડા કલેકટરશ્રી ને રજૂઆત કરી ખુલાસો કરવામાં આવ્યો. કલેકટરે સૌની હાજરીમાં ખુલાસો કર્યો કે મનસુખ વસાવા દ્વારા જે આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે એ આક્ષેપ ખોટો છે. હું મનસુખ વસાવા ને વિનંતી કરવા માંગીશ કે મુદ્દો વડાપ્રધાનના ડેડીયાપાડાના કાર્યક્રમના ખર્ચનો છે, ત્યાં સુધીની જ તમે વાત રાખો પરંતુ તમે કોઈપણ પ્રકારના પાયા વિહોણા આક્ષેપો મારા પર કરો છો અને મારી રાજકીય કારકિર્દીને નુકસાન પહોંચાડવા નું કામ કરો એ કોઈપણ રીતે વ્યાજબી નથી. મનસુખભાઈ ફરીથી અમારા પર આ રીતના પાયાવિહોણા આક્ષેપ ન કરે, નહિતર અમે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરીશું.

પ્રધાનમંત્રીના કાર્યક્રમમાં જનતાના 50 કરોડ રૂપિયા નો ખર્ચ કર્યો જે વાત જનતા સમક્ષ મૂકી છે, એમાં મનસુખભાઈને પેટમાં કેમ દુખે છે? મનરેગા કૌભાંડ અને નલ સે જલ કૌભાંડને મેં ઉજાગર કર્યું ત્યારે પણ એમના પેટમાં દુખ્યું હતું અને હવે આ કાર્યક્રમની માહિતી માંગી છે ત્યારે પણ તેમને પેટમાં દુખ થયું છે, તો મને લાગી રહ્યું છે કે કોન્ટ્રાક્ટર પણ એમના હતા અને એટલા માટે અમારા પર પાયાવિહોણા આક્ષેપ કરવામાં આવે છે.

