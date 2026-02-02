દાહોદ વિધાનસભામાં મતદારનું નામ કમી કરવા માટે 7200 અરજી મળી, કોંગ્રેસે ઉઠાવ્યા સવાલ
દાહોદ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં મતદારનું નામ કમી કરવા 7000 કરતા વધુ અરજી મળતા કોંગ્રેસે પ્રાંત અધિકારીને આવેદન આપી રજૂઆત કરી.
Published : February 2, 2026 at 10:10 PM IST
દાહોદ: રાજ્યમાં SIRની કામગીરી અંતિમ તબક્કામાં છે. દાહોદ વિધાનસભામાં 7200 જેટલી અરજી મતદારનું નામ કમી કરવા માટે મળતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. કોંગ્રેસે આ મામલે ષડયંત્રનો આક્ષેપ કરતા પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર આપી તટસ્થ તપાસની માંગ કરી છે.
દાહોદ વિધાનસભામાં મતદારનું નામ કમી કરવા માટે 7200 અરજી મળી
SIRની કામગીરી અંતર્ગત મતદાર સામે વાંધા અરજી ની જોગવાઈ અનુસાર કોઈ મતદાર હયાત ન હોય અથવા સ્થળાંતરીત થયો હોય અને સ્થાનિક મતદાર યાદીમાં પણ નામ હોય તો તેની સામે વાંધા અરજી એટલે કે ફોર્મ 7 ભરી મતદારની અને અરજદારની વિગતો સાથે અરજી કરવાની જોગવાઈ હતી. જે અંતર્ગત માત્ર દાહોદ વિધાનસભામાં 7200 જેટલી અરજીઓ આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. કોંગ્રેસ દ્વારા આ મામલે તટસ્થ તપાસ કરી ફોર્મની યોગ્ય ચકાસણીની માંગ સાથે પ્રાંત અધિકારીને રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
SIRની કામગીરી અંતર્ગત દાહોદ વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં 7200 જેટલા મતદારોના નામ કમી કરવા માટે અરજીઓ મળતા મતદારોમાં એક પ્રકારનો ડર જોવા મળી રહ્યો છે. ક્યાંક મતદાર યાદીમાંથી નામ કમી થઈ જાય તો પોતાની નાગરિકતા સામે પણ સવાલો ઉભા થઈ શકે આ મામલે કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રાંત અધિકારીને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ આ તમામ અરજીઓની ચોકસાઈ પૂર્વક ખરાઇ કરવામાં આવે, એક પ્રકારનું ષડયંત્ર રચી પોતાના અંગત મતભેદને કારણે આવી ખોટી અરજીઓ થઈ છે જેથી તપાસ કરવામાં આવે અને આવી ખોટી અરજીઓ કરનારા ઇસમો ના નામ જાહેર કરી તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
પ્રાંત અધિકારી મિલિંદ દવેએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને 7200 અરજી મળી હતી જે પૈકી 400 જેટલી અરજીઓમાં આપેલ વિગતો ચોક્કસ નહોતી અથવા અધૂરી માહિતી હતી તે ફોર્મ રદ્દ કરાયા છે જ્યારે 6800 અરજીઓ ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવી છે જેમાં ભરેલી વિગતોના આધારે તે તમામ મતદારોની ખરાઇ કરી તેની વિગતોની ચકાસણી કરવાની કામગીરી હાલ ચાલુ છે. તમામ મતદારોની ખરાઇ કરી ત્યારબાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. માત્ર અરજી ના આધારે કોઈનું નામ કમી નહીં થાય આ બાબતે હાલ જે મતદારોની વિરુદ્ધમાં અરજીઓ મળી છે તેની ચકાસણીની કામગીરી ચાલુ છે."
આ પણ વાંચો: