જામનગરમાં આઈજી નિર્લિપ્ત રાયનો સપાટો: 'વ્હાઇટ હાઉસ'ના 72 ગેરકાયદેસર રૂમો પર ફરી વળ્યું બુલડોઝર

આઈજીની મુલાકાતના માત્ર બે જ કલાકમાં વહીવટી તંત્ર અને પોલીસે સંયુક્ત રીતે ઓપરેશન હાથ ધરી 72 જેટલા ગેરકાયદેસર રૂમોને જમીનદોસ્ત કરી દીધા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 26, 2026 at 4:41 PM IST

જામનગર: જામનગરમાં રાજકોટ રેન્જ આઈજી તરીકે નિર્લિપ્ત રાયની નિમણૂક થતાની સાથે જ પોલીસ તંત્ર એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. લાંબા સમયથી ચર્ચાસ્પદ બનેલા અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓના કેન્દ્ર સમાન ગણાતા 'વ્હાઇટ હાઉસ' પર તંત્રએ લાલ આંખ કરી છે. આઈજીની મુલાકાતના માત્ર બે જ કલાકમાં વહીવટી તંત્ર અને પોલીસે સંયુક્ત રીતે ઓપરેશન હાથ ધરી 72 જેટલા ગેરકાયદેસર રૂમોને જમીનદોસ્ત કરી દીધા છે.

​મુલાકાતના 2 કલાકમાં જ કડક કાર્યવાહી

​રાજકોટ રેન્જ આઈજી નિર્લિપ્ત રાયે જામનગરના સંવેદનશીલ ગણાતા વોર્ડ નંબર 12ના વિવિધ વિસ્તારોની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે પટ્ટણી વાડ અને ખાટકીવાડ વિસ્તારમાં રહેલા 'વ્હાઇટ હાઉસ' તરીકે ઓળખાતા બાંધકામનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આઈજીના આદેશ બાદ પોલીસ અને મહાનગરપાલિકાનું તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું અને મુલાકાતના ગણતરીના કલાકોમાં જ ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે બુલડોઝર ઓપરેશન શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું હતું.

​ગેરકાયદે બાંધકામ કરનારાઓમાં ફફડાટ

​ખાટકીવાડ પાસે આવેલા આ 'વ્હાઇટ હાઉસ'માં કોઈપણ મંજૂરી વગર 72 જેટલા રૂમો ખડકી દેવામાં આવ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ સ્થળનો ઉપયોગ અસામાજિક તત્વો દ્વારા થતો હોવાની પણ આશંકા હતી. પોલીસની આ આક્રમક કાર્યવાહીથી સમગ્ર પંથકમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરનારા ભૂમાફિયાઓ અને અસામાજિક તત્વોમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

સ્પષ્ટ સંદેશ: કાયદો સર્વોપરી છે

​નિર્લિપ્ત રાયની છાપ હંમેશા એક કડક અને શિસ્તબદ્ધ અધિકારી તરીકે રહી છે. જામનગરમાં ચાર્જ સંભાળતાની સાથે જ તેમણે આ ઓપરેશન પાર પાડીને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે કોઈપણ પ્રકારની કચાશ રાખવામાં આવશે નહીં. સ્થાનિક રહીશોએ પણ પોલીસની આ કામગીરીને આવકારી છે.

