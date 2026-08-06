ETV Bharat / state

ગાંધીનગરની સરકારી કચેરીઓમાં કન્ડમ પડેલા 700 વાહનોનું સ્ક્રૅપિંગ થશે; આરટીઓએ યાદી તૈયાર કરી

વિવિધ સરકારી કચેરીઓમાં બિનઉપયોગી બનીને કચેરીઓના આંગણામાં ધૂળ ખાતા સરકારી વાહનોના કાયમી નિકાલ માટે રાજ્ય સરકારે કમર કસી છે.

ગાંધીનગરની સરકારી કચેરીઓમાં કન્ડમ પડેલા 700 વાહનોનું સ્ક્રૅપિંગ થશે; આરટીઓએ યાદી તૈયાર કરી
ગાંધીનગરની સરકારી કચેરીઓમાં કન્ડમ પડેલા 700 વાહનોનું સ્ક્રૅપિંગ થશે; આરટીઓએ યાદી તૈયાર કરી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ગાંધીનગરમાં આવેલી સરકારી કચેરીઓમાં વર્ષોથી કેટલાક વાહનો કન્ડમ હાલતમાં પડ્યા છે. તે ઉપરાંત 15 વર્ષ પૂર્ણ કરનાર વાહનોને પણ હવે કન્ડમ કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. આ બાબતે ગાંધીનગર આરટીઓ દ્વારા એક યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેમાં આશરે 700 વાહનોનો સમાવેશ થયો છે.

વિવિધ સરકારી કચેરીઓમાં બિનઉપયોગી બનીને કચેરીઓના આંગણામાં ધૂળ ખાતા સરકારી વાહનોના કાયમી નિકાલ માટે રાજ્ય સરકારે કમર કસી છે. વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા સરકારી વાહનોને કન્ડમ કરીને તેનો નિકાલ કરવાની નવી પદ્ધતિ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. તે મુજબ 15 વર્ષ જૂના સરકારી વાહનોને મેટલ સ્ક્રૅપ ટ્રેડ કોર્પોરેશન લિમિટેડ મારફતે નિકાલ કરાશે.

રાજ્ય સરકારની કચેરીઓમાં આયુષ્ય વીતી ગયેલા વાહનો જગ્યા રોકી રહ્યા છે. સરકારી કામકાજની પ્રક્રિયાને કારણે કચેરીઓના કેમ્પસમાં કન્ડમ વાહનોનો ભરાવો જોવા મળે છે. સરકારી વાહનોના નિકાલ માટેની નવી પદ્ધતિમાં મહત્ત્વપૂર્ણ સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. નવી સરકારી સ્ક્રૅપિંગ નીતિ અનુસાર ૧૫ વર્ષનું આયુષ્ય વીતી ગયેલા સરકારી વાહનોને હવે ફરજિયાતપણે સ્ક્રૅપ કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવા માટે જે-તે જિલ્લાની આરટીઓ કચેરીના વડાને નોડલ અધિકારી તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

ગાંધીનગર જિલ્લામાં આ નીતિ હેઠળ ગાંધીનગર પાસિંગના આશરે 700 વાહનોને કન્ડમ કરાયા છે, જેનો નિકાલ મેટલ સ્ક્રૅપ ટ્રેડ કોર્પોરેશન લિમિટેડ મારફતે કરવામાં આવશે.

ગાંધીનગર આરટીઓ કનકસિંહ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, સરકારી માપદંડોમાં ખરા ન ઊતરતા અને 15 વર્ષ કે તેથી વધુ જૂના હોય તેવા ગાંધીનગર પાસિંગના વાહનોની વિગતો એકત્ર કરવાની કામગીરી ગાંધીનગર આરટીઓ દ્વારા છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલી રહી છે. જોકે, આ 700 વાહનોની યાદીમાં ગૃહ વિભાગ, જીએસઆરટીસી, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ, આરોગ્ય વિભાગ તેમજ માર્ગ અને મકાન વિભાગના વાહનોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. આ મોટા વિભાગો પાસે વાહનોની સંખ્યા વિશાળ હોવાથી તેઓ સમયાંતરે પોતાની રીતે જ વાહનોનો નિકાલ કરતા હોય છે. આ વિભાગો સિવાયના અન્ય તમામ સરકારી વિભાગોના જૂના વાહનો એકત્ર કરીને હવે આરટીઓ દ્વારા તબક્કાવાર નિકાલ કરવામાં આવશે.

15 વર્ષ સાથે 2.5 લાખ કિલોમીટર પૂરા કરેલા 500 વાહનોનો પણ નિકાલ થશે

માત્ર 15 વર્ષની વયમર્યાદા જ નહીં, પરંતુ વાહનના વપરાશના આધારે પણ કન્ડમ કરવાની સ્પષ્ટ નીતિ નક્કી કરાઈ છે. જે વાહને 2.5 લાખ કિલોમીટરનું અંતર કાપી લીધું હોય અને તે 10 વર્ષ જૂનું હોય, તો તેવા વાહનને સંબંધિત કચેરીના વડા સીધા જ રદબાતલ જાહેર કરી શકે છે. પરંતુ જો વાહન 2.5 લાખ કિલોમીટર ચાલી ગયું હોય અને 10 વર્ષ પૂર્ણ ન થયા હોય, તો તેને રદબાતલ જાહેર કરતા પહેલાં મિકેનિકલ ડિવિઝનલ સુપરિટેન્ડિંગ એન્જિનિયરનો સત્તાવાર અભિપ્રાય લેવો ફરજિયાત રહેશે. જિલ્લામાં આ કેટેગરીમાં આવતા 500થી વધુ વાહનો હોવાનો અંદાજ છે, જે અંગેનો નિર્ણય જે-તે વિભાગ દ્વારા લેવાશે.

TAGGED:

RTO PREPARED LIST
GANDHINAGAR
VEHICLES PARKED AT OFFICES
700 VEHICLES SCRAPPED RTO
700 VEHICLES WILL BE SCRAPPED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.