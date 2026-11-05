દિવાળીના વેકેશનમાં અમદાવાદના 70 તબીબો ફરજ પર રહેશે, દર્દીઓ માટે 'ડૉક્ટર ઑન કૉલ' સેવા
તહેવારો દરમિયાન દર્દીઓને સારવારમાં કોઈ પ્રકારની અગવડ ઊભી ન થાય તે માટે અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશનની પહેલ
Published : November 5, 2026 at 6:17 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારમાં સામાન્ય રીતે લોકોની સાથે તબીબો પણ વેકેશન માણવા પ્રવાસે જતા હોય છે. જોકે, આ વખતે અમદાવાદના તબીબોએ દિવાળીની રજાઓ દરમિયાન શહેરમાં જ રહીને દર્દીઓની સેવા કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશન અને અમદાવાદ ફેમિલી ફિઝિશિયન એસોસિએશન દ્વારા દિવાળીના તહેવાર નિમિત્તે 'ડોક્ટર ઑન કૉલ' અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ અભિયાન અંતર્ગત અમદાવાદના અંદાજે 70 જેટલા તબીબો 7થી 13 તારીખ દરમિયાન દર્દીઓની સેવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ફટાકડાથી દાઝી જવાના બનાવો, નાના-મોટા અકસ્માતો, બહારનું ખાવાથી ઊભી થતી આરોગ્યલક્ષી સમસ્યાઓ તેમજ અન્ય ઈમરજન્સી કેસમાં દર્દીઓને તાત્કાલિક તબીબી સારવારની જરૂર પડતી હોય છે. બીજી તરફ, વેકેશનના કારણે ઘણા ખાનગી તબીબો શહેરની બહાર જતા હોવાથી દર્દીઓને યોગ્ય સમયે સારવાર મેળવવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં અમદાવાદના નાગરિકોને સારવાર માટે મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે તે હેતુથી બંને તબીબી સંગઠનો દ્વારા આ વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશનનાં પ્રમુખ ડો. કલ્પિતા દવેએ જણાવ્યું હતું કે, દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન તબીબો ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે દર્દીઓને ઘણી વખત મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. દર્દીઓને અગવડ ન પડે અને તબીબી સેવા મળી રહે તે હેતુથી ડોક્ટર ઑન કૉલ અભિયાન ચલાવવામાં આવે છે. આ સેવા છેલ્લા એક દાયકાથી પણ વધુ સમયથી કાર્યરત છે અને દર વર્ષે દિવાળીના વેકેશન દરમિયાન તબીબો પોતાની રજાઓ છોડીને દર્દીઓની સેવા માટે ઉપલબ્ધ રહે છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે દિવાળીના વેકેશનના અંદાજે એક સપ્તાહ દરમિયાન 80 જેટલા કૉલ મળતા હોય છે. જેમાં દાઝી જવાના બનાવો, નાના અકસ્માતો અને અન્ય ઈમરજન્સી સંબંધિત તબીબી મદદની જરૂરિયાત હોય છે. આ વર્ષે પણ અંદાજે 70 જેટલા તબીબો આ અભિયાનમાં જોડાયા છે, જ્યારે સમગ્ર વ્યવસ્થાના સંકલન માટે છ તબીબોની વિશેષ ટીમ બનાવવામાં આવી છે.
છ તબીબોની કો-ઓર્ડિનેશન ટીમની રચના
ડોક્ટર ઑન કૉલ અભિયાન અંતર્ગત દર્દીઓને યોગ્ય તબીબી સહાય મળી રહે તે માટે ડો. ધીરેન મહેતા, ડો. અશ્વિન શાહ, ડો. સુનિલ પટેલ, ડો. રમેશ પટેલ, ડો. જ્યોતિન્દ્ર મહેતા અને ડો. પાર્થ પટેલને સંકલનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
ડૉકટર ઑન કૉલ માટે કોઓર્ડીનેશન ટીમ
ડૉ ધીરેન મહેતા - 9898854158
ડૉ અશ્વિન શાહ - 9824038816
ડો. સુનિલ પટેલ - 9879225294
ડો. રમેશ પટેલ - 9426495264
ડો. જ્યોતિન્દ્ર મહેતા - 9825039653
ડો. પાર્થ પટેલ - 9924119778
સોશિયલ મીડિયા મારફતે પણ મળશે માર્ગદર્શન
આ અભિયાનની માહિતી વધુમાં વધુ નાગરિકો સુધી પહોંચે તે માટે અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશન દ્વારા સોશિયલ મીડિયાનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. વોટ્સએપ, ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામના માધ્યમથી ડોક્ટર ઓન કૉલ અભિયાનનો પ્રચાર કરવામાં આવશે, જેથી જરૂરિયાતના સમયે લોકોને તબીબી સહાય મેળવવા માટે યોગ્ય સંપર્ક અને માર્ગદર્શન મળી શકે. દિવાળીના તહેવારમાં જ્યારે લોકો રજાઓ માણવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, ત્યારે અમદાવાદના 70 જેટલા તબીબોએ પોતાની રજાઓ દરમિયાન પણ દર્દીઓની સેવા માટે ઉપલબ્ધ રહેવાનો નિર્ણય કરીને સામાજિક જવાબદારીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
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