VIDEO / 7 વર્ષના દ્રીત પટેલે 6 દિવસમાં 700 KMની સાયકલ યાત્રા કરી! નાની ઉંમરે કરેલા મોટા સાહસના થઈ રહ્યા છે વખાણ
નવસારી જિલ્લાના મરોલી ગામના ધોરણ-2માં અભ્યાસ કરતા સાત વર્ષના દ્રીત પટેલે કંઈક અલગ જ કરી બતાવ્યું છે.
Published : November 20, 2026 at 10:48 AM IST
નવસારી: સામાન્ય રીતે સાત વર્ષની ઉંમરે બાળકો મોબાઈલ ગેમ્સ, રમકડાં અને મોજમસ્તીમાં સમય પસાર કરતા હોય છે. પરંતુ નવસારી જિલ્લાના મરોલી ગામના ધોરણ-2માં અભ્યાસ કરતા સાત વર્ષના દ્રીત પટેલે કંઈક અલગ જ કરી બતાવ્યું છે. નાનકડી ઉંમરે દ્રીતે માત્ર છ દિવસમાં અંદાજે 700 કિલોમીટરની સાયકલ યાત્રા પૂર્ણ કરીને સૌને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. પિતાની શ્રદ્ધા અને સાયકલ યાત્રા પ્રત્યેના લગાવથી પ્રેરિત થઈને દ્રીતે મરોલીથી વીરપુર અને ત્યારબાદ બગદાણા સુધીની સાહસિક યાત્રા ખેડી હતી.
દ્રીત પટેલના પિતા સંકેતભાઈ પટેલ વર્ષોથી સાયકલ પર ધાર્મિક યાત્રાઓ કરતા આવ્યા છે. પિતાને સાયકલ દ્વારા ધાર્મિક સ્થળોની યાત્રા કરતા જોઈને દ્રીતને પણ આવી સફર કરવાનો વિચાર આવ્યો હતો. આખરે પિતાની સાથે સાયકલ યાત્રા કરવાનો સંકલ્પ કર્યો અને પરિવારના સહયોગથી આ સાહસિક સફરની શરૂઆત કરી હતી.
ગત 12 નવેમ્બરના રોજ વહેલી સવારે ચાર વાગ્યે મરોલીથી આ યાત્રાનો પ્રારંભ થયો હતો. ચાર દિવસની સાયકલ યાત્રા બાદ પવિત્ર જલારામ જયંતિના દિવસે દ્રીત વીરપુર પહોંચ્યો હતો, જ્યાં તેણે જલારામ બાપાનાં દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. ત્યારબાદ યાત્રા આગળ વધારી બગદાણા ખાતે બાપા સીતારામના મંદિરે પણ શીશ ઝુકાવ્યું હતું. આ સમગ્ર યાત્રામાં કુલ 14 સભ્યો જોડાયા હતા, જેમાં 12 સાયકલ યાત્રીઓ અને બે સભ્યો સેવા માટે સાથે રહ્યા હતા.
સાત વર્ષની ઉંમરે આટલું લાંબું અંતર સાયકલ પર કાપવું કોઈ સામાન્ય બાબત નથી. પિતાની પ્રેરણા, પરિવારનો સહયોગ અને દ્રીતના આત્મવિશ્વાસના જોરે આ યાત્રા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ હતી. એક તરફ આજના સમયમાં બાળકો મોબાઈલ અને ડિજિટલ ગેમ્સ તરફ વધુ આકર્ષાઈ રહ્યા છે, ત્યારે દ્રીતે સાયકલના પેડલ મારીને અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
યાત્રા પૂર્ણ કરીને મરોલી પરત ફરેલા દ્રીતનું ગ્રામજનો અને પરિવારજનોએ ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. ફૂલહાર પહેરાવી અને ઉત્સાહભેર વધાવીને ગામ લોકોએ આ નાનકડા સાયકલવીરની સિદ્ધિને બિરદાવી હતી. સમગ્ર ગામમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
પિતાની શ્રદ્ધાથી શરૂ થયેલી આ સફર આજે દ્રીતના સાહસ, આત્મવિશ્વાસ અને મક્કમ મનોબળની પ્રેરણાદાયી કહાની બની છે. સાત વર્ષની ઉંમરે 700 કિલોમીટરની સાયકલ યાત્રા પૂર્ણ કરીને દ્રીતે સાબિત કર્યું છે કે, મોટું સાહસ કરવા માટે ઉંમર નહીં, પરંતુ હિંમત, પ્રેરણા અને દૃઢ ઇચ્છાશક્તિ જરૂરી છે.
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