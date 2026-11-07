અમરેલીના સણોસરા ગામની સીમમાં દીપડાનો આતંક: ધોળા દિવસે 7 વર્ષના બાળકને ફાડી ખાધો
કપાસના ખેતરમાં પરિવાર સાથે કામ કરી રહેલા આદિવાસી પરિવારના બાળક પર દીપડાનો અચાનક હુમલો; વન વિભાગે દીપડાને પકડવા સાત જેટલાં પાંજરાં ગોઠવ્યાં
Published : November 7, 2026 at 2:17 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના ભંડારિયા નજીક આવેલા સણોસરા ગામની સીમમાં દીપડાના હુમલાની અત્યંત દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. કપાસના ખેતરમાં પરિવાર સાથે હાજર રહેલા સાત વર્ષના બાળકને દીપડો અચાનક ઉઠાવી ગયો હતો. આ હુમલામાં બાળકનું કરુણ મોત નીપજતાં સમગ્ર પંથકમાં શોક અને ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, સણોસરા ગામની સીમમાં આવેલી એક વાડીમાં ભાગીયા તરીકે રહેતા આદિવાસી પરિવારનો સાત વર્ષીય બાળક સાહિલ ક્લાસવા પરિવારના સભ્યો સાથે કપાસના પાકમાં હતો. આ દરમિયાન અચાનક જ દીપડો ત્યાં આવી ચડ્યો હતો અને પરિવારની નજર સામે બાળકને ઉઠાવીને નજીકના વિસ્તારમાં લઈ ગયો હતો. દીપડાના અચાનક હુમલાથી પરિવારજનોમાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. પરિવારજનોએ બાળકને બચાવવા પ્રયાસો કર્યા હતા, પરંતુ દીપડાના હુમલામાં બાળકનું મોત થયું હતું.
ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી. બાળકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
બીજી તરફ, દીપડાના હુમલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વન વિભાગ દ્વારા દીપડાને પકડવા માટે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. ઘટનાસ્થળ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સાત જેટલાં પાંજરાં ગોઠવવામાં આવ્યાં છે. દીપડાની હિલચાલ પર નજર રાખવાની સાથે તેને પકડવા માટે વન વિભાગની ટીમો દ્વારા કવાયત હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
આ અંગે વન વિભાગના એસીએફ રાજન જાદવે જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ સણોસરા ગામે પહોંચી ગઈ હતી. દીપડાને પકડવા માટે અલગ-અલગ સ્થળોએ આશરે સાત પાંજરાં મૂકવામાં આવ્યાં છે અને તેને ઝડપી પાડવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
સણોસરા ગામની સીમમાં બનેલી આ ઘટનાને પગલે આસપાસના ખેતરોમાં કામ કરતા ખેડૂતો, ખેતમજૂરો અને વાડી વિસ્તારમાં રહેતા પરિવારોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. ખાસ કરીને બાળકોની સુરક્ષાને લઈને ગ્રામજનોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે. વન વિભાગ દ્વારા દીપડો પકડાય નહીં, ત્યાં સુધી આસપાસના વિસ્તારના લોકોને સાવચેતી રાખવા અને બાળકોને એકલા ખેતર કે વાડી વિસ્તારમાં ન મોકલવા અપીલ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે.
આ પણ વાંચોઃ
ગીર ગઢડામાં રિસોર્ટમાં દીપડાની એન્ટ્રી, શ્વાનનું મારણ કરીને રૂમમાં ઘુસ્યો
ગીર સોમનાથઃ ઉનાના નાંદણ ગામે દીપડાનો આતંક! 10 વર્ષના બાળક પર કર્યો હુમલો, ગળાના ભાગે ગંભીર ઈજા