અમરેલી: બગસરાની 7 વિદ્યાર્થીનીઓની ટીમે લોકગાયકી સ્પર્ધામાં રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું

બગસરાની 7 વિદ્યાર્થીનીઓની ટીમે લોકગાયકી સ્પર્ધામાં રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 17, 2026 at 10:27 AM IST

અમરેલી: બગસરાની ઝવેરચંદ મેઘાણી હાઈસ્કૂલની સાત વિદ્યાર્થીનીઓની ટીમે ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવી ગામ અને શાળાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. તા. 27-12-2025ના રોજ યોજાયેલી ગુજરાત લેવલ સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરી શાળાનું નામ સમગ્ર રાજ્યમાં રોશન કર્યું હતું.

આ સફળતા બાદ તા. 7-1-2026ના રોજ દિલ્હીમાં યોજાયેલા નેશનલ યુથ ફેસ્ટિવલમાં લોકગાયકી (લોક ગાઈકા) સ્પર્ધામાં પણ ટીમે વિજય હાંસલ કર્યો હતો. એક શિક્ષક સાથે સાત વિદ્યાર્થીનીઓની આ ટીમે પરંપરાગત રીતે ગવાતા લોકગીતોના વિષય ‘લોહી લોકગાયકી’માં ભાગ લઈ પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું હતું. આ સિદ્ધિ દ્વારા તેમણે ગુજરાત રાજ્ય સાથે સાથે બગસરા અને ઝવેરચંદ મેઘાણી હાઈસ્કૂલનું નામ દેશભરમાં ઉજાગર કર્યું છે.

બગસરાની 7 વિદ્યાર્થીનીઓની ટીમે લોકગાયકી સ્પર્ધામાં રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વિજય મેળવી બગસરા પરત ફરતાં જ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. બગસરામાં ભવ્ય સ્વાગત રેલી યોજાઈ હતી જેમાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ તેમજ શહેરના સામાજિક અગ્રણીઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. સમગ્ર શહેરમાં ખુશી અને ગૌરવની લાગણી જોવા મળી હતી.

આ પ્રસંગે શાળાના પ્રિન્સિપાલ જી.પી. જેઠવાએ વિદ્યાર્થીઓ અને માર્ગદર્શન આપનાર શિક્ષકને અભિનંદન પાઠવી ભવિષ્યમાં પણ આવી જ સિદ્ધિઓ મેળવવાની શુભેચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. અહીં શાળાના સ્ટાફ સાથે શાળાના વાલીઓ અને બગસરાના ગ્રામજનો પણ આ વિદ્યાર્થીઓના સ્વાગત માટે પડ્યા હતા અને આ સાથે દીકરીને કારમાં ફેરવી બગસરાની બજાર દ્વારા એનું ભવ્ય સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે સાથે ઢોલ નગારા સાથે સન્માન કરી વિજેતા થયેલી દીકરીઓને સ્કૂલના ગણમાં સ્ટાફ દ્વારા આવકારવામાં આવી હતી દિલ્હી ખાતે યોજેલ સ્પર્ધા જીતી એમણે બગસરાનું નામ હાલ રોશન કર્યું છે.

