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ગીર સોમનાથમાં શ્રાવણીઓ જુગાર રમતા 7 શખ્સ ઝડપાયા, 22.88 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

વેરાવળમાં LCB ગીર સોમનાથની ટીમે બાતમીના આધારે જુગારધામ પર દરોડા પાડી 7 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે.

ગીર સોમનાથમાં શ્રાવણીઓ જુગાર રમતા 7 શખ્સ ઝડપાયા
ગીર સોમનાથમાં શ્રાવણીઓ જુગાર રમતા 7 શખ્સ ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 10:25 AM IST

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ગીર સોમનાથ: શ્રાવણ માસ દરમિયાન ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિઓ સામે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી વધુ સઘન બનાવવામાં આવી છે. વેરાવળમાં LCB ગીર સોમનાથની ટીમે બાતમીના આધારે જુગારધામ પર દરોડા પાડી 7 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે સ્થળ પરથી 11.18 લાખ રોકડ સહિત કૂલ 22.88 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.

જૂનાગઢ રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને ગીર સોમનાથ પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાની સૂચના મુજબ જુગાર અને પ્રોહિબિશનની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને નેસ્તનાબૂદ કરવા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ અંતર્ગત LCBના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.કે. વણારકા અને PSI એ.બી. ગોહિલની રાહબરી હેઠળ ટીમને જુગાર અંગે બાતમી મળી હતી. બાતમીના આધારે વેરાવળના શ્રીપાલ ચોક, શ્રીજી હાઇટ્સના કંપાઉન્ડમાં આવેલી વિનાયક રેસિડેન્સીના બ્લોક નં.3ના મકાનમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો.

ગીર સોમનાથમાં શ્રાવણીઓ જુગાર રમતા 7 શખ્સ ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

ઝડપાયેલા 7 જુગારીઓના નામ

આનંદ પ્રકાશભાઈ રતનધાયરા, (ઉં. 34), રહે. વેરાવળ, શ્રીપાલ ચોક, વિનાયક રેસિડેન્સી.

ભરત ઉર્ફે કાતકર લખમણભાઈ પંડિત, (ઉં. 43), રહે. ચોરવાડ, તા. માળીયા હાટીના.

નિલેશ હરસુખલાલ સાંગાણી, (ઉં. 54), રહે. વેરાવળ, ગંગા નગર.

દિક્ષિત જયેશભાઈ ત્રિવેદી, (ઉં. 34), રહે. ગડુ, રેલવે ફાટક પાસે, તા. માળીયા હાટીના.

ધીરૂભાઈ ભાદાભાઈ બારડ, (ઉં. 52), રહે. અમરાપુર, તા. સુત્રાપાડા.

અરવિંદ બાલુભાઈ બાંભણીયા,(ઉં. 26), રહે. ગોરખમઢી, તા. સુત્રાપાડા.

રાકેશ નરોતમભાઈ લુકા, (ઉં. 30), રહે. ગોરખમઢી, સાગર ચોકડી પાસે, તા. સુત્રાપાડા.

રૂ.22.88 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે

દરોડા દરમિયાન પોલીસે રૂ.11,18,200 રોકડા, બે ફોરવ્હીલ કાર કિંમત રૂ.10 લાખ અને 7 મોબાઇલ ફોન કિંમત રૂ.1.70 લાખ મળી કુલ રૂ.22,88,200નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. આ મામલે વેરાવળ સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુ.ર.નં. 934426 હેઠળ જુગારધારાની કલમ 4 અને 5 મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસે આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

શ્રાવણ માસ દરમિયાન સોમનાથ સહિત ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અને પ્રવાસીઓની અવરજવર રહે છે. આવા સમયે કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ દ્વારા જુગાર સહિતની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. વેરાવળમાં થયેલી આ કાર્યવાહીથી જુગાર રમતા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.

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