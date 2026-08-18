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ભાવનગર: શેરબજારમાં રોકાણના નામે છેતરપિંડી મામલે વધુ 7 ઝડપાયા, પોલીસે 36 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો

મુખ્ય આરોપી સંજય ધામેચા અને યોગેશ ધામેચાએ શેરબજારમાં 20 ટકા જેટલું વળતર આપવાની લોભામણી સ્કીમ આપીને લોકો પાસે લાખો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવ્યું હતું.

શેરબજારમાં રોકાણના નામે છેતરપિંડી મામલે વધુ 7 ઝડપાયા
શેરબજારમાં રોકાણના નામે છેતરપિંડી મામલે વધુ 7 ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 11:40 AM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના ફરિયાદકા ગામના બે ભાઈઓએ શેર બજારમાં લોભામણી સ્કિમ આપીને લોકો પાસેથી લાખોનું રોકાણ કરાવીને રકમ પરત નહિ આપવાના મામલે પોલીસે વધુ 7 ઈસમોને ઝડપી પાડ્યા છે.

ભાવનગર જિલ્લાના ફરિયાદકા ગામના સંજયભાઈ ધામેચા અને યોગેશભાઈ ધામેચા નામના બે ભાઈઓએ શેર બજારમાં લોભામણી સ્કિમ આપીને લોકો પાસેથી લાખોનું રોકાણ કરાવીને રકમ પરત નહિ આપવાના મામલે પોલીસે વધુ 7 ઈસમોને ઝડપી પાડ્યા છે. ભાવનગર નજીક આવેલા ફરિયાદકા ગામના બે ભાઈઓએ લોકોને વિશ્વાસમાં લઈને શેરબજારમાં સારું વળતર આપવાની લોભામણી સ્કીમો બતાવીને લાખો રૂપિયા પડાવી લીધા, ત્યાર બાદ રોકાણકારોને તેમની રકમ પરક ન આપતા વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અંદાજિત કરોડ કરતા વધુ રકમની છેતરપિંડીની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામા આવી અને આ મામલે પોલીસે આરોપી બંને ભાઈઓની ધરપકડ કરી અને ત્યાર બાદ પોલીસે વધુ 7 ઈસમોને ઝડપી લીધા છે.

શેરબજારમાં રોકાણના નામે છેતરપિંડી મામલે વધુ 7 ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

આરોપી સંજય ધામેચા અને યોગેશ ધામેચા નામના બે ભાઈઓએ શેરબજારમાં 20 ટકા જેટલું વળતર આપવાની લોભામણી સ્કીમ આપીને અનેક લોકો પાસે લાખો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવ્યું હતું. જેમાંથી રકમ પરત ન મળતા ભોગ બનનાર એક શખ્સ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. આશરે 1.3 કરોડ કરતાં વધુની રકમની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસે આ બંને ભાઈઓને ઝડપી લીધા હતા. જો કે આ બે ભાઈઓને ગ્રાહકો શોધી લાવવા માટે પણ માણસો હોય જેને લઇને પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.

પોલીસે ઝડપાયેલા આરોપીઓ પાસેથી 36 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો
પોલીસે ઝડપાયેલા આરોપીઓ પાસેથી 36 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

ભાવનગરની એલસીબી પોલીસે 20 ટકા લોભામણી સ્કીમમાં નોંધાયેલી ફરિયાદને લઈને સાત જેટલા શખ્સોને ઝડપી લીધા છે. જેમાં ફરીયાદકા ગામના જ વિનોદભાઈ ધીરુભાઈ ઘાંઘવ, કુલદીપ ઉર્ફે પવન તળશીભાઇ ધામેચા,કેવલ વિજયભાઈ ધામેચા, વિજય ભુપતભાઇ ઉણેચા, જગદીશ ઉર્ફે પીન્ટુ દામજીભાઈ ઉણેચા, સંજય મનજીભાઈ ઉણેજા અને દિલીપ મોહનભાઈ ઉણેચાને મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી લીધા છે.

શેરબજારમાં રોકાણના નામે છેતરપિંડી મામલે વધુ 7 ઝડપાયા
શેરબજારમાં રોકાણના નામે છેતરપિંડી મામલે વધુ 7 ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

ભાવનગર એલસીબી પોલીસે આ મામલે 7 શખ્સોને ઝડપી લીધા બાદ તમામ પાસેથી મુદ્દામાલ પણ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં સોનાની બુટ્ટી, સોનાની કાનસર, સોનાની ચેઇન, સોનાની વીંટીઓ, સોનાનો હાર, સોનાની નાકમાં પહેરવાની ચુક અને 5 ટુવ્હીલર, એક કાર, મોબાઈલ મળીને 36,89,985નો કુલ મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો છે, અને જાહેર જનતાને સંજય ધામેચા અને યોગેશ ધામેચા પાસે નાણાનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું હોય અને રકમ ના મળી હોય તેને દસ્તાવેજી સાહિત્ય સાથે એલસીબીનો સંપર્ક કરવા પણ અપીલ કરી છે.

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STOCK MARKET INVESTMENT SCAM
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