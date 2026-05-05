પશ્ચિમ બંગાળની સરકારી શાળાઓમાં શૂઝ સપ્લાયના બહાને ₹7 કરોડની ઠગાઈ: બે ભેજાબાજ ઝડપાયા
આરોપીઓએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ફરિયાદીને અંદાજે ₹36 કરોડનો શૂઝ સપ્લાય કરવાનો નકલી વર્ક ઓર્ડર મોકલી આપ્યો હતો.
Published : May 5, 2026 at 4:02 PM IST
સુરત: પશ્ચિમ બંગાળની સરકારી શાળાઓમાં શૂઝ અને યુનિફોર્મ સપ્લાય કરવાના નામે સુરતના એક વેપારી સાથે કરોડોની ઠગાઈ થઈ હોવાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. કુલ ₹35 કરોડના નકલી ટેન્ડર બતાવી ઠગબાજોએ ફરિયાદી પાસેથી કમિશન પેટે ₹7 કરોડ પડાવી લીધા હતા. આ મામલે સુરત ઇકો સેલ પોલીસે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
સુરતના નિવાસી પ્રવીણભાઈનો પરિચય સુરતના જ કિશોરભાઈ વાઘેલા સાથે થયો હતો. કિશોરભાઈએ તેમને પશ્ચિમ બંગાળમાં કનેક્શન ધરાવતા નિસીસ નોચલિન નામના વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત કરાવી હતી. આ ઠગબાજોએ પ્રવીણભાઈને વિશ્વાસમાં લીધા હતા કે પશ્ચિમ બંગાળની સરકારી શાળાઓમાં શૂઝ, યુનિફોર્મ અને બેગની જરૂરિયાત છે, જેના માટે તેઓ વર્ક ઓર્ડર અપાવી શકે છે.
આરોપીઓએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ફરિયાદીને અંદાજે ₹36 કરોડનો શૂઝ સપ્લાય કરવાનો નકલી વર્ક ઓર્ડર મોકલી આપ્યો હતો. આ કામ અપાવવાના બદલામાં ઠગબાજોએ એડવાન્સમાં ₹7 કરોડ જેટલું માતબર કમિશન પણ વસૂલી લીધું હતું.
જ્યારે ફરિયાદીને શંકા ગઈ ત્યારે તેઓએ પશ્ચિમ બંગાળ સરકારમાં રૂબરૂ જઈ તપાસ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર તરફથી આવો કોઈ જ ઓર્ડર કે ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી. આરોપીઓએ ખોટા દસ્તાવેજો અને ડોક્યુમેન્ટ્સ બનાવી ફરિયાદીને ગુમરાહ કર્યા હતા.
છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા ફરિયાદીએ સુરત ઇકો સેલ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ફરિયાદના આધારે પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરી મુખ્ય બે આરોપીઓ કિશોર વાઘેલા, નિસીસ નોચલિનની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી અગાઉ મહાનગરપાલિકામાં પણ કાર્યરત હતો. હાલમાં પોલીસ અન્ય ફરાર આરોપીઓની શોધખોળ કરી રહી છે અને આ ગુનામાં અન્ય કોઈ સંડોવાયેલું છે કે કેમ તે અંગે ઊંડી તપાસ ચલાવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: