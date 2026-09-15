ભાઈના જન્મદિવસે પિયર ગઈ, 34 વર્ષથી ન ફરી! 67 વર્ષના પતિને હાઈકોર્ટમાંથી છૂટાછેડા
પત્ની લાંબા સમય સુધી પરત ન આવતા પતિએ છૂટાછેડા માટે ફેમિલી કોર્ટમાં અરજી કરી હતી જ્યાં તેને ફગાવાઈ દેતા તેમણે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી
Published : September 15, 2026 at 1:45 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે વર્ષોથી અલગ રહેતા દંપતીના લગ્નજીવનનો કાયદેસર અંત લાવતો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. વર્ષ 1992માં પોતાના ભાઈના જન્મદિવસે પિયર ગયેલી પત્ની ત્યારબાદ પતિના ઘરે પરત ન ફરતાં 67 વર્ષના પતિને હાઈકોર્ટે છૂટાછેડા મંજૂર કર્યા છે. સાથે જ પત્નીના ભરણપોષણના અધિકારનું રક્ષણ કરતાં માસિક ભરણપોષણની રકમ રૂ12 હજારથી વધારીને રૂ 20 હજાર કરવામાં આવી છે.
પ્રસ્તુત કેસમાં દંપતીના લગ્ન વર્ષ 1989માં થયા હતા. લગ્નજીવન દરમિયાન તેમને બે પુત્રો થયા હતા, જેઓ અભ્યાસ પૂર્ણ કરી ઉચ્ચ હોદ્દા પર કાર્યરત છે. ઓગસ્ટ 1992માં પત્ની પોતાના ભાઈના જન્મદિવસમાં હાજરી આપવા માટે પિયર ગઈ હતી. જોકે ત્યારબાદ તે પતિના ઘરે પરત ફરી નહોતી. પત્નીને પરત લાવવા માટે પરિવાર તરફથી પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં બંને વચ્ચે ફરી દાંપત્યજીવન શરૂ થઈ શક્યું નહોતું.
પત્ની લાંબા સમય સુધી પરત ન આવતા પતિએ વર્ષ 1999માં છૂટાછેડા માટે અદાલતનો સંપર્ક કર્યો હતો. પતિએ પત્ની દ્વારા કરવામાં આવેલા ત્યાગ અને વૈવાહિક ક્રૂરતાના આધારે લગ્નવિચ્છેદની માગણી કરી હતી. જોકે વર્ષ 2015માં પરિવાર અદાલતે પતિની અરજી ફગાવી દીધી હતી. આ નિર્ણયને પડકારતા પતિએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી હતી.
હાઈકોર્ટ સમક્ષ પતિ તરફથી વકીલ સી.બી. દસ્તુરે રજૂઆત કરી હતી કે પત્ની વર્ષ 1992થી પતિથી અલગ રહે છે અને આટલા લાંબા સમયગાળા દરમિયાન લગ્નજીવન પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે પત્ની તરફથી કોઈ ગંભીર કે અસરકારક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો નથી. બંને વચ્ચે વર્ષોથી કોઈ દાંપત્ય સહવાસ રહ્યો નથી અને પત્ની પાસે પતિથી અલગ રહેવા માટે કોઈ યોગ્ય તથા સંતોષકારક કારણ પણ નથી.
વકીલ સી.બી. દસ્તુરે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે, લગ્નજીવન લાંબા સમયથી માત્ર કાગળ પર જ અસ્તિત્વમાં રહ્યું છે. પતિ-પત્ની વચ્ચે વાસ્તવિક દાંપત્યજીવન ન હોવાથી હવે લગ્નસંબંધ જાળવી રાખવાનો કોઈ વ્યવહારુ આધાર રહ્યો નથી. તેથી પતિને છૂટાછેડાની રાહત આપવાની માગણી કરવામાં આવી હતી.
પત્ની તરફથી વકીલ રશેષ પરીખ હાજર રહ્યા હતા. પત્નીના પક્ષે પણ બંને વર્ષ 1992થી અલગ રહેતા હોવાની હકીકત અદાલતના ધ્યાન પર મૂકવામાં આવી હતી. જોકે છૂટાછેડા મંજૂર કરવામાં આવે તો પત્નીના ભરણપોષણ અને આર્થિક સુરક્ષાનું યોગ્ય ધ્યાન રાખવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત હાઈકોર્ટે સમગ્ર હકીકતો અને ઉપલબ્ધ પુરાવાઓની તપાસ કર્યા બાદ નોંધ્યું હતું કે, પતિ-પત્ની વચ્ચે લાંબા સમયથી દાંપત્યજીવન પુનઃસ્થાપિત થયું નથી. પત્ની દ્વારા પતિથી અલગ રહેવા માટે રજૂ કરવામાં આવેલા કારણો પણ યોગ્ય હોવાનું સાબિત થતું નથી. અદાલતે પત્નીના લાંબા સમયના અલગાવને વૈવાહિક ત્યાગના સંદર્ભમાં મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યો હતો.
હાઈકોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, બંને વચ્ચે લાંબા સમયથી કોઈ દાંપત્ય સહવાસ થયો નથી અને પત્ની તરફથી લગ્નજીવન પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કોઈ અસરકારક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાતું નથી. તેથી પરિવાર અદાલતે પતિ પત્નીના ત્યાગનો આક્ષેપ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હોવાનું જે તારણ કાઢ્યું હતું, તે યોગ્ય ન હોવાનું હાઈકોર્ટે ઠેરવ્યું હતું. જોકે છૂટાછેડા આપતી વખતે હાઈકોર્ટે પત્નીના આર્થિક હિતનું પણ ધ્યાન રાખ્યું છે. પરિવાર અદાલતે નક્કી કરેલી દર મહિને રૂ 12 હજારની કાયમી ભરણપોષણની રકમ વધારીને રૂ 20 હજાર પ્રતિ મહિનો કરવામાં આવી છે. પત્નીની આર્થિક સ્થિતિ અને પોતાની આવકના સાધનો અંગેની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે આ વધારો કર્યો છે.
હાઈકોર્ટે પતિને દર મહિને ₹20 હજારની ભરણપોષણની રકમ પત્નીના બેંક ખાતામાં જમા કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ ઉપરાંત પતિની પેન્શન તથા અન્ય નિવૃત્તિ લાભોમાં પત્નીનું નામ એકમાત્ર લાભાર્થી તરીકે ચાલુ રાખવાની સંમતિ પણ અદાલતના ધ્યાનમાં લેવામાં આવી હતી. આમ, વર્ષ 1992થી અલગ રહેતા દંપતીના 34 વર્ષથી અટવાયેલા લગ્નસંબંધનો ગુજરાત હાઈકોર્ટે કાયદેસર અંત લાવ્યો છે. હાઈકોર્ટે પતિને છૂટાછેડા આપવાની મંજૂરી સાથે પત્નીના ભરણપોષણના અધિકારનું પણ રક્ષણ કર્યું છે. લાંબા સમય સુધી અલગ રહેવું, દાંપત્યજીવન પુનઃસ્થાપિત ન થવું અને પત્ની દ્વારા પતિનો ત્યાગ થયો હોવાના તારણને આ કેસમાં છૂટાછેડા માટે મહત્વપૂર્ણ આધાર માનવામાં આવ્યો છે.
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