21 અઠવાડિયાના ગર્ભનો ગેરકાયદે ગર્ભપાત, ભ્રૂણ નદીમાં ફેંક્યાનો આરોપ: 67 વર્ષીય ડોક્ટરને જામીન નહીં
ડોક્ટર છેલ્લા છ મહિનાથી જેલમાં છે. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું છે કે, કેસના તથ્યો અને આરોપોની ગંભીરતા જોતા આ તબક્કે આરોપીને જામીન આપવાનું યોગ્ય જણાતું નથી.
Published : August 12, 2026 at 8:26 PM IST
અમદાવાદ: સુરતમાં સગીરાના ગેરકાયદે ગર્ભપાત અને બળાત્કારના પુરાવાનો નાશ કરવાના ગંભીર આરોપો વચ્ચે ગુજરાત હાઈકોર્ટે 67 વર્ષીય ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ રાણાની નિયમિત જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે. ડોક્ટર છેલ્લા છ મહિનાથી જેલમાં છે. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું છે કે, કેસના તથ્યો અને આરોપોની ગંભીરતા જોતા આ તબક્કે આરોપીને જામીન આપવાનું યોગ્ય જણાતું નથી. કોર્ટે ખાસ કરીને ગેરકાયદે ગર્ભપાત, ભ્રૂણનો નાશ, મેડિકલ રેકોર્ડ્સ સાથે ચેડાં અને ગુનો છુપાવવામાં મદદ કરવાના આરોપોને ગંભીરતાથી લીધા છે.
આ સમગ્ર મામલાની શરૂઆત સુરતની એક સગીરા ગુમ થવાથી થઈ હતી. સગીરા મળી ન આવતા તેના પિતાએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ સગીરાની શોધખોળ માટે હાઈકોર્ટમાં હેબિયસ કોર્પસ અરજી પણ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટના હસ્તક્ષેપ બાદ પોલીસે સગીરાને શોધી કાઢી કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી હતી. કોર્ટ સમક્ષ સગીરાએ આપેલા નિવેદન બાદ સમગ્ર મામલો વધુ ગંભીર બન્યો હતો. સગીરાએ જણાવ્યું હતું કે, તે જ્યાં રહેતી હતી ત્યાંના 52 વર્ષીય મકાનમાલિક અમજદ શેખ દ્વારા તેનું વારંવાર શારીરિક શોષણ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેના કારણે તે ગર્ભવતી બની હતી. આરોપ મુજબ ત્યારબાદ સગીરાના માતા-પિતાએ મકાનમાલિક પાસેથી રૂપિયા 5 લાખ લઈને સમગ્ર મામલો રફે-દફે કરી દીધો હતો.
આરોપ મુજબ ત્યારબાદ સગીરાનો ગેરકાયદેસર ગર્ભપાત કરાવવા માટે તેને મજબૂર કરવામાં આવી હતી. આ ગર્ભપાત સુરતના ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ રાણાના ક્લિનિકમાં કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે. આ મામલે કોસંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં BNSની વિવિધ કલમો ઉપરાંત POCSO એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
કેસમાં સૌથી ગંભીર આરોપ એ છે કે પીડિતાનો ગર્ભ 21 અઠવાડિયા અને 5 દિવસનો હતો. જ્યારે લાગુ પડતી મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ સામાન્ય રીતે 20 અઠવાડિયા સુધીના ગર્ભના ટર્મિનેશન અંગેની જોગવાઈ છે. આથી પોલીસ અને પ્રોસિક્યુશનનો આરોપ છે કે ડોક્ટરે કાયદાકીય મર્યાદાની બહાર જઈને ગર્ભપાત કર્યો હતો. આ કેસ માત્ર ગેરકાયદે ગર્ભપાત પૂરતો મર્યાદિત રહ્યો નહોતો. પોલીસ અને પ્રોસિક્યુશનના આરોપ મુજબ આ એક મેડિકો-લીગલ કેસ હોવા છતાં પોલીસને જરૂરી જાણ કરવામાં આવી નહોતી. વધુમાં, બળાત્કારના કેસમાં મહત્વપૂર્ણ બની શકે તેવા DNA પુરાવા ન મળી શકે તે માટે ગર્ભપાત બાદ મૃત ભ્રૂણને કિમ નદીમાં ફેંકી દેવામાં આવ્યું હોવાનો પણ આરોપ છે. આ ઉપરાંત હોસ્પિટલના મેડિકલ રેકોર્ડ્સ અને સંબંધિત કાગળોનો નાશ કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ પણ ડોક્ટર સામે મૂકવામાં આવ્યો છે.
ડોક્ટર તરફથી જામીન અરજીમાં એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે તેઓ માત્ર તબીબ છે અને તેમણે પોતાની વ્યાવસાયિક સેવા આપી હતી. ચાર્જશીટ પહેલેથી જ દાખલ થઈ ચૂકી છે અને હવે તેમની પાસેથી કોઈ રિકવરી બાકી નથી, તેથી તેમને વધુ સમય જેલમાં રાખવાની જરૂર નથી તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. બચાવ પક્ષે એ પણ રજૂઆત કરી હતી કે પીડિતા તે સમયે વયસ્ક હતી અને સમગ્ર શોષણમાં ડોક્ટરની કોઈ ભૂમિકા નહોતી.
બીજી તરફ રાજ્ય સરકાર તરફથી જામીનનો સખત વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. સરકારી પક્ષે દલીલ કરી હતી કે ડોક્ટરે માત્ર તબીબી સેવા આપી નહોતી, પરંતુ ગુનામાં સક્રિય રીતે મદદ કરી હતી અને મહત્વપૂર્ણ પુરાવાનો નાશ કરવામાં પણ ભૂમિકા ભજવી હતી. વધુમાં, ડોક્ટર સામે ભૂતકાળમાં મેડિકલ નેગ્લિજન્સ સંબંધિત બે ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનો પણ કોર્ટ સમક્ષ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. રાજ્ય સરકારનો દાવો હતો કે જો આ તબક્કે જામીન આપવામાં આવે તો આરોપી પુરાવા સાથે ચેડાં કરી શકે છે.
હાઈકોર્ટે કેસના રેકોર્ડ અને બંને પક્ષની દલીલો પર વિચાર કર્યા બાદ ડોક્ટરની જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે કેસમાં ગર્ભપાત માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલી દવાઓ અને ઇન્જેક્શન્સ પ્રથમદર્શી રીતે ગર્ભપાતની પ્રક્રિયા તરફ ઈશારો કરે છે અને આ કાર્યવાહી કાયદેસર હતી કે નહીં તે ટ્રાયલ દરમિયાન નક્કી થવાનું છે. પરંતુ આ તબક્કે પુરાવાનો નાશ કરવામાં આવ્યો હોવાના આરોપને કોર્ટએ ગંભીર બાબત ગણાવી હતી.
હાઈકોર્ટે ખાસ નોંધ્યું હતું કે આરોપી સામે માત્ર ગેરકાયદે ગર્ભપાતનો આરોપ નથી, પરંતુ ગુનો છુપાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ પુરાવાનો નાશ કરવામાં મદદ કરવાનો પણ ગંભીર આક્ષેપ છે. કોર્ટના મતે આવા સંજોગોમાં માત્ર એટલા માટે જામીનનો દાવો કરી શકાય નહીં કે ચાર્જશીટ દાખલ થઈ ગઈ છે.
કોર્ટે આરોપીના અગાઉના ગુનાહિત ઇતિહાસને પણ ધ્યાનમાં લીધો હતો. સમાજના હિત અને ન્યાયપ્રણાલીમાં લોકોનો વિશ્વાસ જળવાઈ રહે તે દૃષ્ટિએ આ તબક્કે જામીન આપવાનું યોગ્ય નથી એવું હાઈકોર્ટે માન્યું હતું. હાઈકોર્ટે પોતાના હુકમમાં આ કેસના સંદર્ભમાં પૈસા અને બાહુબળ સામે ન્યાયિક બુદ્ધિના વિજય અંગે પણ નોંધ કરી હતી.
આ સમગ્ર કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ કાયદાકીય પાસું એ છે કે જામીન અરજી પર કોર્ટ આરોપી દોષિત છે કે નહીં તેનો અંતિમ નિર્ણય કરતી નથી. જામીનના તબક્કે કોર્ટ આરોપોની ગંભીરતા, પ્રાથમિક પુરાવા, આરોપીની ભૂમિકા, પુરાવા સાથે ચેડાં થવાની શક્યતા, અગાઉનો ગુનાહિત ઇતિહાસ અને ટ્રાયલને અસર થવાની સંભાવના જેવા પરિબળો ધ્યાનમાં લે છે. અંતિમ દોષિત કે નિર્દોષ હોવાનો નિર્ણય ટ્રાયલ બાદ જ થશે.
આ અંગે એડવોકેટ ઝૂબિન ભરડાએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં કોર્ટ સમક્ષ માત્ર ગેરકાયદે ગર્ભપાતનો મુદ્દો નથી, પરંતુ એક સગીરાના શોષણના કેસમાં મહત્વપૂર્ણ મેડિકો-લીગલ પુરાવા સાથે ચેડાં કરવામાં આવ્યા હોવાના ગંભીર આરોપો પણ છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, જો કોઈ તબીબને એવી પરિસ્થિતિની જાણ થાય કે જેમાં ગુનાની તપાસ માટે મેડિકલ પુરાવા મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે, તો કાયદાકીય ફરજોનું પાલન કરવું અત્યંત મહત્વનું બને છે. આ કેસમાં ભ્રૂણનો નાશ અને મેડિકલ રેકોર્ડ્સ સાથે ચેડાંના આરોપોએ જામીનના તબક્કે પણ કેસની ગંભીરતા વધારી છે.
એડવોકેટ ઝૂબિન ભરડાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ચાર્જશીટ દાખલ થઈ ગઈ હોવી પોતે જ જામીન મેળવવાનો અંતિમ આધાર બની શકે નહીં. કોર્ટ આરોપીની ભૂમિકા, આરોપોની ગંભીરતા, પુરાવાની સ્થિતિ અને પુરાવા સાથે ચેડાં થવાની શક્યતા સહિતના તમામ પરિબળોનું મૂલ્યાંકન કરે છે. ખાસ કરીને જ્યાં આરોપ પુરાવાના નાશ સાથે જોડાયેલો હોય ત્યાં કોર્ટ વધુ સાવચેતીપૂર્વક અભિગમ અપનાવી શકે છે.આ કેસમાં હવે મૂળ પ્રશ્ન માત્ર એ નથી કે ગર્ભપાત કાયદેસર હતો કે ગેરકાયદે. તપાસ અને ટ્રાયલ દરમિયાન એ પણ મહત્વનું રહેશે કે સગીરા સાથે કથિત શોષણ કેવી રીતે થયું, ગર્ભપાત કોણે અને કઈ પરિસ્થિતિમાં કરાવ્યો, ડોક્ટરની ચોક્કસ ભૂમિકા શું હતી, ભ્રૂણનો નાશ શા માટે કરવામાં આવ્યો અને મેડિકલ રેકોર્ડ્સ સાથે કોણે અને કેવી રીતે ચેડાં કર્યા.
આ કેસ ફરી એક વખત એ મુદ્દો સામે લાવે છે કે મેડિકો-લીગલ કેસમાં તબીબી વ્યવસાય માત્ર સારવાર પૂરતો સીમિત રહેતો નથી. જ્યાં કોઈ ગુનાની સંભાવના હોય ત્યાં મેડિકલ પુરાવાનું સંરક્ષણ, યોગ્ય રેકોર્ડ જાળવવા અને કાયદાકીય ફરજોનું પાલન પણ એટલું જ મહત્વનું બની જાય છે.હાલ ગુજરાત હાઈકોર્ટે ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ રાણાને જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. એટલે કે 67 વર્ષીય આરોપી ડોક્ટર હાલ જેલમાં જ રહેશે. જોકે, જામીન અરજી ફગાવવાનો આ હુકમ આરોપી દોષિત હોવાનું અંતિમ નિર્ધારણ નથી. આરોપો ટ્રાયલ દરમિયાન પુરાવાના આધારે સાબિત થવાના રહેશે.એક સગીરા ગુમ થવાથી શરૂ થયેલો આ કેસ હેબિયસ કોર્પસ અરજીથી હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો, ત્યારબાદ સામે આવેલા શોષણના આરોપો, ગર્ભપાત અને હવે પુરાવાના નાશના ગંભીર આક્ષેપો સુધી પહોંચ્યો છે. હાઈકોર્ટનો આદેશ એ વાત તરફ પણ ધ્યાન દોરે છે કે કાયદાની નજરે માત્ર ગુનો કરવો જ ગંભીર નથી, પરંતુ ગુનાના પુરાવા છુપાવવા અથવા નષ્ટ કરવામાં મદદ કરવાનો આરોપ પણ એટલો જ ગંભીર બની શકે છે.
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