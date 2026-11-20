ભરૂચ: જંબુસરના ઉબેરમાં નર્મદા કેનાલમાં પડેલું 66 ફૂટનું ગાબડું તંત્રએ બંધ કર્યું, ખેડૂતોના પાકને નુકસાન; વળતર ચુકવવા માંગ
નર્મદા કેનામાં 66 ફૂટનું ગાબડું પડતા પાણીનો પ્રચંડ પ્રવાહ બહાર નીકળતાં આસપાસના ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યું હ
Published : November 20, 2026 at 1:53 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસર તાલુકાના ઉબેર ગામ નજીક પસાર થતી નર્મદા નિગમની મુખ્ય કેનાલમાં 65 ફૂટનું ગાબડું બંધ કરવામાં આવ્યું છે. કેનાલમાંથી પાણીનો પ્રચંડ પ્રવાહ બહાર નીકળતાં આસપાસના ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યું હતું. બનાવની જાણ નર્મદા નિગમના અધિકારીઓને થતા પાણીનું વહેણ ઓછું થતા માટી પુરાણ કરી ગાબડાને બંધ કરવામાં આવ્યું છે. બીજી તરફ ખેડૂતોને થયેલા નુકસાનીનો સર્વે કરાવી સરકાર દ્વારા યોગ્ય વળતરની માંગ કરવામાં આવી છે.
પાકને નુકસાનીની આશંકા
કેનાલમાં પડેલા મોટા ગાબડાના કારણે પાણી આસપાસનાં ખેતરોમાં ફરી વળતાં ખેતીને વ્યાપક નુકસાન થવાની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર ડાંગર, કપાસ, તુવેર અને દિવેલા સહિતના વિવિધ પાકોમાં પાણી ભરાઈ જતાં ઉભા પાકને નુકસાન થવાની આશંકા છે. મહેનત અને ખર્ચ કરીને તૈયાર કરેલા પાકમાં અચાનક પાણી ફરી વળતાં ખેડૂતોને મોટો આર્થિક ફટકો પડવાની શક્યતા છે.
ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી આગામી ખેતીની કામગીરીને પણ અસર થવાની ભીતિ છે. આથી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો દ્વારા તાત્કાલિક સર્વે કરવાની અને નુકસાનનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે ખેતરોમાં પાણી ફરી વળતાં પાકને નુકસાન થવાની ચિંતા છે. તંત્ર દ્વારા વહેલી તકે સ્થળ તપાસ કરી દરેક અસરગ્રસ્ત ખેડૂતના નુકસાનનો અંદાજ મેળવવો જોઈએ. સાથે જ સરકાર દ્વારા યોગ્ય વળતર અને આર્થિક સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે.
જંબુસરના નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર ઇશ્વરભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, ભરૂચના જંબુસરના ઉબેર નજીક નર્મદા નહેરમાં પડેલું મોટું ગાબડું તંત્ર દ્વારા બંધ કરવામાં આવ્યું છે. માટીનું પુરાણ કરી ગાબડું બંધ કરવાની કામગીરી પૂર્ણ કરાઇ છે. JCB અને ડમ્પર સહિતનાં સાધનો સાથે તંત્રની ટીમ કામગીરીમાં જોડાઇ હતી.
કેનાલમાં ગાબડું પડવા પાછળનું કારણ શું?
કેનાલમાં આટલું મોટું ભંગાણ કેવી રીતે સર્જાયું તેને લઈને પણ ચર્ચા શરૂ થઈ છે. આ મામલે ધારાસભ્ય ડી.કે. સ્વામીએ નિવેદન આપતાં જણાવ્યું હતું કે શાહુડી સહિતનાં જંગલી પ્રાણીઓના કારણે કેનાલમાં બખોલ પડી હતી અને ત્યારબાદ મોટું ભંગાણ સર્જાયું હતું. જોકે, ધારાસભ્યના આ નિવેદન સામે ઉબેર ગામના સરપંચ જયંતિ પઢિયારે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. સરપંચના જણાવ્યા અનુસાર ઉબેર ગામમાં શાહુડી કોઈ દિવસ જોવા મળી નથી. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે નર્મદા નિગમ દ્વારા ધારાસભ્યને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા છે. કેનાલની યોગ્ય જાળવણી અને સમયસર સમારકામ કરવામાં આવ્યું ન હોવાના કારણે આટલું મોટું ગાબડું પડ્યું હોવાની આશંકા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી હતી.
નર્મદા નિગમ દ્વારા સમારકામના પ્રયાસો
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને નર્મદા નિગમ દ્વારા ઉપરવાસમાંથી કેનાલમાં આવતો પાણીનો પુરવઠો ઓછો કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ કેનાલના ભંગાણના સમારકામ માટેના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. નર્મદા નિગમના નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર રોનક બાબુલે આ અંગે માહિતી આપી હતી. જોકે, ખેતરો અને રહેણાક વિસ્તારોમાં ફરી વળેલા પાણીના કારણે નુકસાનનો વાસ્તવિક વ્યાપ કેટલો છે તે અંગે સર્વે બાદ જ સ્પષ્ટતા થઈ શકશે.
ઉબેર ગામના ખેડૂતો અને ગ્રામજનોની માંગ છે કે કેનાલમાં ભંગાણ પડવા પાછળનું સાચું કારણ બહાર લાવવામાં આવે, જવાબદારો સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોના ખેતરોનો તાત્કાલિક સર્વે કરી નુકસાન મુજબ વળતર ચૂકવવામાં આવે. હવે ખેડૂતોની નજર નર્મદા નિગમ અને વહીવટી તંત્રની આગામી કાર્યવાહી પર ટકેલી છે.
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