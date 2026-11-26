60 વર્ષના નસીમાએ જાળવી રાખ્યો છે, 150 વર્ષ જૂનો બાંધણી કળાનો વારસો, ઉત્તરાખંડમાં સરસ મેળામાં મળ્યો જબરો પ્રતિસાદ
બાંધણીની આ કળા નસીમા માટે માત્ર રોજી રોટીનું માધ્યમ નથી, પરંતુ તેમના પરિવારની 150 વર્ષ જૂનો અમૂલ્ય વારસો છે.
Published : November 26, 2026 at 7:55 PM IST
હલ્દ્વાની, ઉત્તરાખંડઃ જો તમે પરંપરાગત ભારતીય વસ્ત્રોના ચાહક છો અને એમાં પણ ખાસ કરીને ગુજરાતની વિશ્વ વિખ્યાત "બાંધણી" કારીગરી પસંદ છે, તો હલ્દવાનીમાં યોજાઈ રહેલો સરસ મેળો આપના માટે એક ખાસ સોગાત લઈને આવ્યો છે. ગુજરાતના મોરબી જિલ્લાના માતા-પુત્રની જોડી (નસીમા અને ઝાકીર)નો સ્ટોલ સ્થાનિકો અને ખરીદદારોમાં ખુબ જ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે.
60 વર્ષની ઉંમરે પણ હાથનો જાદુ અકબંધ
આ સ્ટોલની સૌથી વિશિષ્ટ વિશેષતા અહીં રહેલી સાડીઓ, સૂટ અને દુપટ્ટાની શુદ્ધ હસ્તકળા દ્વારા બનાવેલી કારીગરી છે. સાઠ વર્ષીય નસીમા, એક અનુભવી કારીગર, હજુ પણ પોતાના હાથથી આ જટિલ અને મનમોહક ડિઝાઇન બનાવે છે. આ ઉંમરે, જ્યારે લોકો સામાન્ય રીતે આરામ વિશે વિચારે છે, ત્યારે નસીમાનો તેમની કલા પ્રત્યેનો જુસ્સો અને સમર્પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. હાડ થીજવતી શિયાળાની ઠંડી છતાં, તેઓ ગુજરાતથી હજારો કિલોમીટરની સફર ખેડીને દેવભૂમી ઉત્તરાખંડના હલ્દવાની પહોંચી છે, જેથી લોકોને અસલી અને પારંપરિક બાંધણીની પરંપરાગત કલાનો પરિચય કરાવી શકે.
150 વર્ષથી પેઢી દર પેઢી ચાલતો વારસો
બાંધણીની કળા ફક્ત નસીમા માટે આજીવિકાનું સાધન નથી, પરંતુ તેમના પરિવાર માટે 150 વર્ષ જૂનો, અમૂલ્ય વારસો પણ છે. નસીમા તેમના પરિવારમાં ચોથી પેઢી છે જેણે પૂર્વજોના આ હુનરને જાળવી રાખીને આગળ ધપાવ્યું છે. એક કપડામાં નિર્ધારીત કરેલી ડીઝાઈન અનુસાર કપડાના બારીક બીંદુઓને દોરાથી ચુસ્ત બાંધવાથી લઈને કુદરતી કે પાકા રંગમાં રંગવાની આ પ્રક્રિયા ખુબ જ ધીરજ અને સમય માંગી લે છે. નસીમાના હાથોની આ મહેનત અને વર્ષોનો અનુભવ દરેક કપડા પર ઉભરી આવેલા બારીક બિંદુઓ અને સુંદર પેટર્નમાં સ્પષ્ટ નીખરી આવે છે.
માતાના હુનરને બજારમાં લાવી રહેલો પુત્ર ઝાકીર
નસીમાના પુત્ર ઝાકીર પૂર્વજોના આ વ્યવસાયને આધુનિક સમયની સાથે સુસંગત રાખવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે. ઝાકીર તેની માતાને કાચા માલ અને રંગો મેળવવામાં મદદ કરે છે, પરંતુ દેશના વિવિધ ભાગોમાં યોજાતા મેળાઓ દ્વારા આ કલાને સીધી ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવામાં પણ મદદ કરે છે.
દરેક બજેટ માટે ખાસ વસ્ત્રો ઉપલબ્ધ છે
ઝાકીરે જણાવ્યું હતું કે, હલ્દવાનીના આ સરસ મેળામાં તમામ વર્ગના ગ્રાહકોની પસંદગીઓ અને બજેટને અનુરૂપ વિવિધ વસ્તુઓની રેન્જ રાખવામાં આવી છે.
શું છે ભાવ ?
બંધાણી સાડીઓ: ₹1,000 થી ₹3,000 ની આકર્ષક શ્રેણીમાં ઉપલબ્ધ છે.
સુટ પીસ: ₹1,000 થી ₹2,000 ની કિંમતની શ્રેણીમાં ઉત્કૃષ્ટ ડિઝાઇન ઉપલબ્ધ છે.
દુપટ્ટા: ₹200 થી ₹1,000 સુધીના સુંદર દુપટ્ટા ખરીદદારોમાં લોકપ્રિય છે.
લગ્નસરાની મોસમ સાથે જોડાયેલી આશાઃ મેળામાં મળી રહેલા પ્રતિસાદથી માતા અને પુત્ર બંને ખૂબ ઉત્સાહિત છે. ઝાકીરના મતે, હલ્દવાનીના લોકોમાં હાથવણાટ અને પરંપરાગત કપડાં પ્રત્યે ખૂબ સારી સમજ ધરાવે છે, તેથી જ સાડી અને દુપટ્ટાની માંગ સૌથઈ વધુ જોવા મળી રહી છે. તેમને આશા છે કે આગામી લગ્નસરાની મોસમને ધ્યાનમાં રાખીને, આગામી દિવસોમાં વેચાણમાં વધુ વધારો થશે. આ સ્ટોલ તેમને માત્ર નાણાકીય સહાય જ નહીં, પણ એક રાજ્યની લોક કલાને બીજા રાજ્યની સંસ્કૃતિ સાથે પણ જોડી રહ્યો છે.
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