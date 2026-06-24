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ખાંભા પોલીસની મધ્યસ્થીથી ઉકેલાયો 60 વર્ષ જૂનો જમીન વિવાદ, બે ભાઈઓ વચ્ચે કરાવ્યું સુખદ સમાધાન

અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા પોલીસની સરાહનીય કામગીરી સામે આવી છે, સામાન્ય રીતે કોર્ટ-કચેરી દ્વારા ઉકેલાતો વિવાદ પોલીસની સમજાવટથી સમેટાયો છે.

ખાંભા પોલીસની મધ્યસ્થીથી ઉકેલાયો 60 વર્ષ જૂનો જમીન વિવાદ
ખાંભા પોલીસની મધ્યસ્થીથી ઉકેલાયો 60 વર્ષ જૂનો જમીન વિવાદ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 12:52 PM IST

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અમરેલી: ખાંભા તાલુકાના લાસા ગામમાં છેલ્લા પાંચથી છ દાયકાથી બે સગા ભાઈઓ વચ્ચે ચાલી રહેલા જમીન વિવાદનો આખરે સુખદ અંત આવ્યો છે. વર્ષોથી ચાલતા આ વિવાદને કારણે બંને પરિવારો વચ્ચે કડવાશ અને અંતર વધી ગયું હતું. જોકે, ખાંભા પોલીસની સમજાવટ અને માનવતાભર્યા અભિગમથી દાયકાઓ જૂની દુશ્મની પ્રેમમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ હતી.

જાણવા મળતી વિગત મુજબ લાસા ગામના બે સગા ભાઈઓ વચ્ચે છેલ્લા 50 થી 60 વર્ષથી જમીન બાબતે વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. આ મામલો અંતે ખાંભા પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો હતો. સામાન્ય રીતે આવા મામલાઓમાં કાયદાકીય કાર્યવાહી અને લાંબી કોર્ટ પ્રક્રિયા થતી હોય છે, પરંતુ ખાંભા પોલીસ સ્ટેશનના PI કે.વી. ચુડાસમા અને સમગ્ર પોલીસ સ્ટાફે કડકાઈના બદલે સમજાવટ અને મધ્યસ્થીનો માર્ગ અપનાવ્યો હતો.

ખાંભા પોલીસે બે ભાઈઓ વચ્ચે કરાવ્યું સુખદ સમાધાન (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ દ્વારા બંને પક્ષોને શાંતિપૂર્વક સાંભળીને તેમની વચ્ચે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સતત સમજાવટ અને હકારાત્મક પ્રયાસોના પરિણામે બંને ભાઈઓ વચ્ચે સુખદ સમાધાન થયું હતું. વર્ષોથી મનમાં રહેલી કડવાશ ભૂલી બંને ભાઈઓએ એકબીજાને મોં મીઠું કરાવ્યું હતું તેમજ ભાવુક બની ગળે મળતા હાજર લોકો પણ ભાવવિભોર બન્યા હતા.

60 વર્ષ જૂના જમીન વિવાદનો આવ્યો સુખદ અંત
60 વર્ષ જૂના જમીન વિવાદનો આવ્યો સુખદ અંત (Etv Bharat Gujarat)

લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદનો અંત આવતા બંને પરિવારોમાં ખુશીનો માહોલ સર્જાયો હતો. કોર્ટ અને કચેરીના લાંબા ચક્કર વગર જ પ્રશ્નનો ઉકેલ આવતા બંને ભાઈઓ અને તેમના પરિવારજનોએ ખાંભા પોલીસ સ્ટેશનના PI કે.વી. ચુડાસમા તેમજ સમગ્ર પોલીસ સ્ટાફનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

આ સમગ્ર ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે ખાખી માત્ર કાયદાની કડકાઈનું પ્રતિક નથી, પરંતુ તેની પાછળ માનવતા, સંવેદના અને સમાજને જોડવાની ભાવના પણ છુપાયેલી હોય છે. ખાંભા પોલીસની આ કામગીરી હાલ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે અને લોકો દ્વારા તેની પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે.

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TAGGED:

KHAMBHA AMRELI POLICE
AMRELI NEWS
LAND DISPUTE CASE
જમીન વિવાદ
GUJARAT POLICE

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