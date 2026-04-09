મુંબઈના સ્લમ વિસ્તારના 60 બાળકો માટે જામનગર બન્યું સપનાનું શહેર, અનંત અંબાણીના જન્મદિવસમાં બન્યા ખાસ મહેમાન

સામાજિક કાર્યકર હુસેૈન મન્સૂરી મુંબઈના સ્લમ (ઝૂંપડપટ્ટી)ના આશરે 60 જેટલા બાળકોને લઈને જામનગર પહોંચ્યા છે. આ બાળકો અનંત અંબાણીના બર્થ-ડે સેલિબ્રેશનમાં શામેલ થશે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 8:40 PM IST

જામનગર: ગુજરાતનું છોટા કાશી ગણાતું જામનગર શહેર હાલ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. અનંત અંબાણીના જન્મદિવસની ભવ્ય ઉજવણીના ભાગરૂપે જામનગરમાં બોલિવૂડ અને બિઝનેસ જગતના દિગ્ગજોનો મેળાવડો જામ્યો છે, પરંતુ આ ઉજવણી વચ્ચે એક અનોખી અને સંવેદનશીલ ઘટનાએ લોકોના દિલ જીતી લીધા છે. મુંબઈના જાણીતા સામાજિક કાર્યકર હુસેૈન મન્સૂરી મુંબઈના સ્લમ (ઝૂંપડપટ્ટી) વિસ્તારના આશરે 60 જેટલા બાળકોને લઈને જામનગર પહોંચ્યા છે. આ બાળકો અનંત અંબાણીના બર્થ-ડે સેલિબ્રેશનમાં શામેલ થશે.

​હવાઈ સફર અને સપનાની પાંખો

આ બાળકો માટે આ પ્રવાસ કોઈ ચમત્કારથી ઓછો નથી. મુંબઈની ગલીઓમાં સામાન્ય જીવન જીવતા આ બાળકોને વિશેષ રીતે વિમાન દ્વારા હવાઈ સફર કરાવીને જામનગર લાવવામાં આવ્યા. જે બાળકોએ ક્યારેય વિમાનને નજીકથી જોયું નહોતું, તેમના માટે આકાશમાં ઉડવાનો અનુભવ અવિસ્મરણીય રહ્યો હતો. હુસેન મન્સૂરીએ આ બાળકોના ચહેરા પર સ્મિત લાવવા માટે કરેલો આ પ્રયાસ પ્રશંસનીય છે.

​અંબાણી પરિવારના ખાસ મહેમાન

​જામનગર પહોંચતા જ આ તમામ બાળકોનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, આ બાળકો અહીં માત્ર પ્રેક્ષક તરીકે નહીં, પરંતુ અંબાણી પરિવારના ખાસ મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા છે. તેઓ અનંત અંબાણીના જન્મદિવસની ઉજવણીમાં સીધા સહભાગી થશે. આ બાળકો અનંત અંબાણી સાથે મળીને કેક કાપશે અને તેમના ખાસ દિવસને વધુ યાદગાર બનાવશે.

​સેવા અને સમર્પણનો સંગ

​અનંત અંબાણીના જન્મદિવસ નિમિત્તે જામનગરમાં અનેક બોલિવૂડ કલાકારો અને જાણીતી હસ્તીઓનો જમાવડો છે, પરંતુ સ્લમના બાળકોની હાજરીએ આ કાર્યક્રમને એક સામાજિક અને માનવીય પાસું આપ્યું છે.

ખાસ આકર્ષણ

બાળકો માટે ખાસ મનોરંજન અને જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ પહેલ દર્શાવે છે કે ખુશીઓ વહેંચવાથી વધે છે, પછી તે ગમે તેટલો મોટો ઉત્સવ કેમ ન હોય. હુસૈન મન્સૂરી અને અંબાણી પરિવારના આ સંયુક્ત પ્રયાસે સાબિત કર્યું છે કે સામાજિક જવાબદારી અને માનવતા જ ખરા અર્થમાં કોઈપણ ઉજવણીને સાર્થક બનાવે છે. જામનગરના આંગણે આ બાળકો માટે આ દિવસ જીવનભરનું સંભારણું બની રહેશે.

મુંબઈના સ્લમના આ બાળકોને સામાજિક કાર્યકર અને સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર હુસૈન મન્સૂરી જામનગર લઈને આવ્યા છે. હુસૈને અનંત અંબાણીનો આભાર વ્યક્ત કરતા તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી.

આ પણ વાંચો:

