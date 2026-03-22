કોરોના લોકડાઉનને છ વર્ષ પૂરા: 22 માર્ચ 2020નો દિવસ જેણે ભારતનો ઇતિહાસ બદલી નાખ્યો
22 માર્ચ 2020થી શરૂ થયેલા લોકડાઉને બદલી નાખ્યું જીવનનું સમીકરણ, છ વર્ષ બાદ પણ લોકોના મનમાં જીવતી છે તે યાદો.
Published : March 22, 2026 at 5:22 PM IST
જૂનાગઢ: આજે 22 માર્ચ 2026 છે. આ તારીખ ભારતના ઇતિહાસમાં ખૂબ જ ખરાબ રીતે લખાઈ ગઈ છે. છ વર્ષ પહેલાં આજે જ દિવસે કોરોના વાયરસના વધતા સંક્રમણને રોકવા માટે ભારત સરકારે દેશમાં પ્રથમ વખત લોકડાઉન લાગુ કર્યું હતું. ‘લોકડાઉન’ જેવો શબ્દ ભારતીયો માટે તદ્દન નવો હતો. આજે આ મહામારીને છ વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે.
22 માર્ચ 2020ના રોજ સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના વાયરસે હાહાકાર મચાવી દીધો હતો. ભારતમાં પણ સંક્રમણની ભયાનકતાને ધ્યાનમાં રાખીને જાહેર પરિવહન, વિમાન સેવા સહિતની તમામ સેવાઓ બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. લોકો પોતાના ઘરની બહાર નીકળી શકતા ન હતા. ઘરની અંદર પણ એકબીજાથી પાંચ ફૂટનું અંતર રાખવું ફરજિયાત હતું. આજે તે યાદોને 6 વર્ષ વીતી ગયા છે, પરંતુ તે સમયની પીડા અને મુશ્કેલીઓ આજે પણ ઘણા લોકોના મનમાં તાજી છે.
Etv ભારતે આ છઠ્ઠી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે વિવિધ લોકો સાથે વાતચીત કરી, જેમણે તે કપરા સમયને પોતાની આંખે જોયો અને જીવ્યો હતો. તેમના અનુભવો કોરોના મહામારીની ભયાનકતા અને માનવીય સંઘર્ષની કથા કહે છે.
મજૂરની વેદના: ‘પાંચ મહિના સુધી બે કલાકની કમાઈથી ઘર ચલાવ્યું’
કોરોના સંક્રમણની સૌથી ખરાબ અસર દૈનિક મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા લોકો પર થઈ હતી. જૂનાગઢમાં મજૂરી કરીને 5 સભ્યોના પરિવારનું ભરણપોષણ કરતા મનસુખભાઈએ Etv ભારત સાથે જણાવ્યું હતું, “જ્યારે TV પર લોકડાઉનની જાહેરાત સાંભળી ત્યારે સૌથી પહેલો વિચાર આવ્યો કે પરિવારનું ભરણપોષણ કેવી રીતે થશે? દરરોજ મળતી રોજગારી હવે કેવી રીતે મળશે?”
તેમણે ઉમેર્યું, “લોકડાઉન દરમિયાન 2 કલાકની છૂટમાં જે કામ મળતું હતું તેમાંથી મળતા રૂપિયાથી 5 મહિના સુધી ઘર ચલાવવું પડ્યું. આ ખૂબ જ મુશ્કેલ સમય હતો. આવો સમય કુદરત દુશ્મનને પણ ન બતાવે.”
શિક્ષણનો નવો રસ્તો: ઓનલાઇન શિક્ષણની અનિવાર્યતા
કોરોના બાદ લગભગ એક વર્ષ સુધી તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રહી હતી. શિક્ષણનું કામ ઓનલાઇન માધ્યમથી શરૂ કરવામાં આવ્યું. શિક્ષક અલ્પેશભાઈ અને વિદ્યાર્થી વિનોદે Etv ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે ઓનલાઇન શિક્ષણ એ તે સમયની અનિવાર્યતા હતી.
અલ્પેશભાઈએ જણાવ્યું, “કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઇન શિક્ષણ અનુકૂળ આવ્યું, કેટલાક શિક્ષકોને આ અનુકૂળ ન આવ્યું. પરંતુ તે સમયની આ જરૂરિયાત હતી. આના સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ ન હોવાને કારણે વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક બંનેને અનુકૂળ થવાની ફરજ પડી હતી.”
પિતૃશોક: ‘સવારથી સાંજ સુધી હોસ્પિટલમાં જગ્યા માટે ભટક્યા’
કોરોના સંક્રમણથી પોતાના પિતાને ગુમાવનાર શ્રુતિએ Etv ભારત સાથે ખૂબ જ દર્દભર્યા અનુભવો શેર કર્યા. તેમણે કહ્યું, “જ્યારે ખબર પડી કે પપ્પાને કોરોના થયો છે, ત્યારે હોસ્પિટલમાં જગ્યા માટે સવારથી સાંજ સુધી દોડધામ કરી. જ્યાં જઈએ ત્યાં જગ્યા નહોતી. ઓક્સિજન સિલિન્ડરની વ્યવસ્થા કરવી પણ ખૂબ મુશ્કેલ હતી.”
તેમણે ઉમેર્યું, “રાત્રે ત્રણ-ચાર વાગ્યે એક ખાનગી ક્વોરન્ટાઇન સેન્ટરમાં જગ્યા મળી. પરંતુ સંક્રમણ એટલું વધી ગયું હતું કે બીજા જ દિવસે તેમનું મૃત્યુ થયું. આ ખૂબ જ ખરાબ, વિપરીત અને માનસિક રીતે નબળો પાડનારો સમય હતો.”
બીડી ન મળી તો કુદરતી હાજત પણ અટકી ગઈ
અમરાપુર ગામમાં રહેતા કરસનભાઈએ જણાવ્યું, “મને બીડી પીધા બાદ કુદરતી હાજતે જવાની ટેવ હતી. લોકડાઉનમાં તમાકુની દુકાનો બંધ થઈ ગઈ. બીડી મળવાનું બંધ થયું એટલે કુદરતી હાજત પણ અટકી ગઈ. ખૂબ મુશ્કેલી થઈ અને ત્યારે ખબર પડી કે કોરોનાનું સંક્રમણ કેટલું મુશ્કેલ છે.”
ઘડિયાળના વેપારીએ શરૂ કર્યો ડુંગળી-બટાકાનો વેપાર
જૂનાગઢના માંગનાથ રોડ પર ઘડિયાળની દુકાન ધરાવતા રવિએ Etv ભારતને જણાવ્યું, “લોકડાઉન દરમિયાન જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ સિવાયની તમામ દુકાનો બંધ રાખવામાં આવતી હતી. પરિવારને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવા માટે મેં મારી જ દુકાનમાં ડુંગળી અને બટાકાનું વેચાણ શરૂ કર્યું. દરરોજ બે કલાકની છૂટમાં આ વેચાણ કરીને આ મુશ્કેલ સમય પસાર કર્યો.”
લોકડાઉને કરી દીધા હતા નાના-મોટા સૌને પરેશાન
કોરોના લોકડાઉને દરેક વર્ગના લોકોને હેરાન-પરેશાન કરી દીધા હતા. કેટલાક લોકોએ રોજગારી ગુમાવી, કેટલાક નાના ઉદ્યોગો આજે પણ બંધ છે. મોટા ઉદ્યોગપતિઓ અને દુકાનદારો કરજમાં ડૂબી ગયા, પરિવારમાં માંગલિક પ્રસંગો ન થઈ શક્યા, કોરોનાથી મૃત્યુ થયું હોય તો મૃતદેહ પણ પરિવારને સોંપવામાં આવતો ન હતો, મોઢું પણ દેખાડવામાં આવતું ન હતું અને પાંચ સભ્યો દૂરથી જુએ તેમ હોસ્પિટલ સ્ટાફ અંતિમ વિધિ કરતો હતો.
આ સદીની સૌથી મોટી મહામારી હતી. છ વર્ષ બાદ આજે લોકો આશા અને અપેક્ષા સાથે કહે છે કે આવો કપરો સમય પૃથ્વી પર ક્યારેય ન આવે.
